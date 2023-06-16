Взрывы в Киеве. Россия нанесла ракетный удар по делегации из Африки, которая приехала с мирным планом

Сегодня 16 июня в Подольском районе Киева прогремел взрыв, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, город находится под ракетным ударом.
Киевская городская военная администрация сообщила о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в окрестностях столицы. Военно-воздушные силы Украины сообщили, что удар по Киеву наносится баллистическими ракетами.
Воздушная тревога в настоящее время объявлена на всей территории Украины.
В пятницу в Киев приехала делегация для обсуждения африканской мирной миссии по Украине. Ее возглавил президент ЮАР Сирил Рамафоса. В твиттере пресс-службы президента сообщается, что Рамафоса посетил Бучу. Где сейчас находятся представители делегации, неизвестно.
Кроме президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса с визитом в Киеве находятся президенты: Замбии, Сенегала, Коморских Островов (президент которых возглавляет Африканский Союз), премьер-министр Египта, МИД Уганды.
Президент ЮАР и представители ряда африканских стран приехали в Украину со своим "мирным планом". Они предлагают:
- вывод российских войск
- выведение тактического ядерного оружия из Беларуси
- приостановку действия ордера на арест путина, выданного Международным уголовным судом
- ослабление санкций в отношении россии.
"Вышеупомянутые меры должны быть направлены на создание условий, благоприятствующих прекращению огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность формулирования своих стратегий восстановления мира", — говорится в документе.
Сбили 6 ракет «Кинжал»
По предварительным данным, над Киевом было уничтожено:
- 6 аэробалистических ракет "Кинжал"
- 6 крылатых ракет "Калибр"
- 2 разведывательных беспилотников.