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Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Июнь » 16 » 10:51:38
 

Взрывы в Киеве. Россия нанесла ракетный удар по делегации из Африки, которая приехала с мирным планом

Сегодня, 11:32:38 454 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Взрывы в Киеве. Россия нанесла ракетный удар по делегации из Африки, которая приехала с мирным планом

Сегодня 16 июня в Подольском районе Киева прогремел взрыв, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, город находится под ракетным ударом.
 
Киевская городская военная администрация сообщила о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в окрестностях столицы. Военно-воздушные силы Украины сообщили, что удар по Киеву наносится баллистическими ракетами.
 
Воздушная тревога в настоящее время объявлена на всей территории Украины.
 
В пятницу в Киев приехала делегация для обсуждения африканской мирной миссии по Украине. Ее возглавил президент ЮАР Сирил Рамафоса. В твиттере пресс-службы президента сообщается, что Рамафоса посетил Бучу. Где сейчас находятся представители делегации, неизвестно.

Кроме президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса с визитом в Киеве находятся президенты: Замбии, Сенегала, Коморских Островов (президент которых возглавляет Африканский Союз), премьер-министр Египта, МИД Уганды.

Президент ЮАР и представители ряда африканских стран приехали в Украину со своим "мирным планом". Они предлагают: 
  • вывод российских войск
  • выведение тактического ядерного оружия из Беларуси
  • приостановку действия ордера на арест путина, выданного Международным уголовным судом
  • ослабление санкций в отношении россии.

"Вышеупомянутые меры должны быть направлены на создание условий, благоприятствующих прекращению огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность формулирования своих стратегий восстановления мира", — говорится в документе.

Сбили 6 ракет «Кинжал»

По предварительным данным, над Киевом было уничтожено:
  • 6 аэробалистических ракет "Кинжал"
  • 6 крылатых ракет "Калибр"
  • 2 разведывательных беспилотников.
Тэги: война в Украине, ракетный удар, Киев
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