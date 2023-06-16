Взрывы в Киеве. Россия нанесла ракетный удар по делегации из Африки, которая приехала с мирным планом

Киевская городская военная администрация сообщила о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в окрестностях столицы. Военно-воздушные силы Украины сообщили, что удар по Киеву наносится баллистическими ракетами.

В пятницу в Киев приехала делегация для обсуждения африканской мирной миссии по Украине. Ее возглавил президент ЮАР Сирил Рамафоса. В твиттере пресс-службы президента сообщается, что Рамафоса посетил Бучу. Где сейчас находятся представители делегации, неизвестно.



Кроме президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса с визитом в Киеве находятся президенты: Замбии, Сенегала, Коморских Островов (президент которых возглавляет Африканский Союз), премьер-министр Египта, МИД Уганды.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена на всей территории Украины.Президент ЮАР и представители ряда африканских стран приехали в Украину со своим "мирным планом". Они предлагают: