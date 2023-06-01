1 июня Россия атаковала Киев 10 баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Июнь » 1 » 10:03:49
В ночь на четверг, 1 июня, российские оккупационные войска атаковали Киев ракетами, в столице прозвучало много громких взрывов – более десяти лишь за несколько минут. Силы ПВО сбили вражеские цели, однако падение их остатков привело к разрушениям и, к сожалению, погибшим и травмированным, среди которых есть дети.
В частности, обломки упали на детскую поликлинику и проезжую часть, взрывной волной выбило окна и двери в домах, сгорело несколько авто – среди жертв есть дети. Детали ночной атаки сообщили в Киевской городской военной администрации.
После объявления воздушной тревоги в 02:49 в КГВА указали на угрозу атаки со стороны РФ и призвали жителей позаботиться о собственной безопасности.
"Серия взрывов в городе. Работает ПВО. Будьте в укрытиях!" – написал мэр Киева Виталий Кличко.
Затем он добавил, что после взрывов были вызовы в нескольких районах столицы, куда выехали экстренные службы.
Наутро в КГВА рассказали о последствиях российского террористического акта. По словам начальника ведомства Сергея Попко, российские ракеты в Киев летели не из самолетов. Предварительно, они были крылатыми и баллистического типа.
"Все обнаруженные воздушные цели уничтожены силами и средствами нашей ПВО. К сожалению, от падения обломков есть жертвы и разрушения", – отметил он.
Сначала отмечалось, что жертвами российской атаки стали двое детей 5-6 и 12-13 лет. По уточненным данным полиции Киева, ночью четверга Россия убила 9-летнюю девочку (информация уточнена) и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина. Еще 12 человек получили ранения. Из Дарницкого района информация о травмированных не поступала.
Во всех трех районах зафиксированы повреждения в жилом и нежилом секторах. В частности, в Днепровском районе:
В полиции Киева уточнили, что россияне убили трех человек – 33-летнюю женщину и 34-летнюю мать с 11-летней дочерью.
По состоянию на 08:00 известно, что ранения разной степени тяжести получили еще 11 человек.
Полицейские продолжили документировать все последствия террористической атаки РФ.
Житель Деснянского района Киева Ярослав во время ракетной атаки России ночью 1 июня потерял жену. Он утверждает, что они с семьей и другими жителями дома бежали в укрытие, а его просто не открыли.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему там не было доступа к укрытию.
По данным Генштаба ВСУ, ночью Россия применила ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области. В воздушных силах уточнили, что воздушные цели враг запускал с северного направления – из Брянской области РФ.
Силами и средствами ПВО все десять ракет были уничтожены, в том числе семь баллистических "Искандер-М" и три крылатых "Искандер-К".
В Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве опубликовали фото с событий, которые происходили этой ночью во время российской атаки на столицу.
На кадрах видна работа тушивших возгорания спасателей и медиков, оказывавших помощь и просто поддержку напуганным жителям.
По данным ГСЧС, в Деснянском районе в результате падения обломков ракеты повреждено здание детской поликлиники и близлежащие жилые дома. К сожалению, там спасатели обнаружили тела троих погибших, в том числе ребенка.
В Днепровском районе они потушили припаркованный автомобиль, загоревшийся из-за падения обломков ракеты на 5-этажное недействующее офисное здание. Еще до прибытия пожарных подразделений были госпитализированы два пострадавших.
"По другим адресам пожаров не было. На месте событий привлекалось шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 34 человека личного состава", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, в ночь на вторник, 30 мая, оккупанты снова атаковали Киев. В украинской столице прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны. К сожалению, в результате падения обломков БПЛА погибла 33-летняя женщина, еще 13 человек пострадали (в целом в области).