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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Июнь » 1 » 10:03:49
 

1 июня Россия атаковала Киев 10 баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок

Сегодня, 10:03:49 798 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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1 июня Россия атаковала Киев 10 баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок

В ночь на четверг, 1 июня, российские оккупационные войска атаковали Киев ракетами, в столице прозвучало много громких взрывов – более десяти лишь за несколько минут. Силы ПВО сбили вражеские цели, однако падение их остатков привело к разрушениям и, к сожалению, погибшим и травмированным, среди которых есть дети.

В частности, обломки упали на детскую поликлинику и проезжую часть, взрывной волной выбило окна и двери в домах, сгорело несколько авто – среди жертв есть дети. Детали ночной атаки сообщили в Киевской городской военной администрации.

После объявления воздушной тревоги в 02:49 в КГВА указали на угрозу атаки со стороны РФ и призвали жителей позаботиться о собственной безопасности.

"Серия взрывов в городе. Работает ПВО. Будьте в укрытиях!" – написал мэр Киева Виталий Кличко.

Затем он добавил, что после взрывов были вызовы в нескольких районах столицы, куда выехали экстренные службы.

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено

Наутро в КГВА рассказали о последствиях российского террористического акта. По словам начальника ведомства Сергея Попко, российские ракеты в Киев летели не из самолетов. Предварительно, они были крылатыми и баллистического типа.

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено

"Все обнаруженные воздушные цели уничтожены силами и средствами нашей ПВО. К сожалению, от падения обломков есть жертвы и разрушения", – отметил он.

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено

Сначала отмечалось, что жертвами российской атаки стали двое детей 5-6 и 12-13 лет. По уточненным данным полиции Киева, ночью четверга Россия убила 9-летнюю девочку (информация уточнена) и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина. Еще 12 человек получили ранения. Из Дарницкого района информация о травмированных не поступала.

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено

Во всех трех районах зафиксированы повреждения в жилом и нежилом секторах. В частности, в Днепровском районе:

  • – выбиты окна и двери в доме, взрывной волной сорвало балкон;
  • – падение обломков на детскую поликлинику;
  • – выбиты окна и двери в двух школах;
  • – обломками поврежден участковый пункт полиции;
  • – из-за падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна.
РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено

Повреждения в Днепровском районе:

  • – в одном из домов возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна;
  • – падение обломков на административное здание;
  • – есть поврежденные припаркованные автомобилинесколько единиц транспорта сгорели;
  • – падение обломков во дворах домов, на проезжей части, в зеленых зонах.
РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено

Повреждения в Дарницком районе:

  • – в одном из домов взрывной волной выбило окна;
  • – поврежден трубопровод горячего водоснабжения;
  • – обломки упали на нежилое здание, зафиксировано разрушение на первом этаже;
  • – падение обломков во дворах домов, на проезжей части.
РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено

В полиции Киева уточнили, что россияне убили трех человек – 33-летнюю женщину и 34-летнюю мать с 11-летней дочерью.

По состоянию на 08:00 известно, что ранения разной степени тяжести получили еще 11 человек.

Полицейские продолжили документировать все последствия террористической атаки РФ.

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено

Житель Деснянского района Киева Ярослав во время ракетной атаки России ночью 1 июня потерял жену. Он утверждает, что они с семьей и другими жителями дома бежали в укрытие, а его просто не открыли.

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему там не было доступа к укрытию.

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено

По данным Генштаба ВСУ, ночью Россия применила ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области. В воздушных силах уточнили, что воздушные цели враг запускал с северного направления – из Брянской области РФ.

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено

Силами и средствами ПВО все десять ракет были уничтожены, в том числе семь баллистических "Искандер-М" и три крылатых "Искандер-К".

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено
РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено

В Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве опубликовали фото с событий, которые происходили этой ночью во время российской атаки на столицу.

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено

На кадрах видна работа тушивших возгорания спасателей и медиков, оказывавших помощь и просто поддержку напуганным жителям.

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено
РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено

По данным ГСЧС, в Деснянском районе в результате падения обломков ракеты повреждено здание детской поликлиники и близлежащие жилые дома. К сожалению, там спасатели обнаружили тела троих погибших, в том числе ребенка.

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено

В Днепровском районе они потушили припаркованный автомобиль, загоревшийся из-за падения обломков ракеты на 5-этажное недействующее офисное здание. Еще до прибытия пожарных подразделений были госпитализированы два пострадавших.

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено
РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено

"По другим адресам пожаров не было. На месте событий привлекалось шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 34 человека личного состава", – говорится в сообщении.

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено
РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено
РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено
РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено
РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок, много людей ранено

Как сообщалось, в ночь на вторник, 30 мая, оккупанты снова атаковали Киев. В украинской столице прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны. К сожалению, в результате падения обломков БПЛА погибла 33-летняя женщина, еще 13 человек пострадали (в целом в области).

Тэги: Киев, ракетный удар, война в Украине
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