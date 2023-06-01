1 июня Россия атаковала Киев 10 баллистическими ракетами и убила трех человек: среди них ребенок

В ночь на четверг, 1 июня, российские оккупационные войска атаковали Киев ракетами, в столице прозвучало много громких взрывов – более десяти лишь за несколько минут. Силы ПВО сбили вражеские цели, однако падение их остатков привело к разрушениям и, к сожалению, погибшим и травмированным, среди которых есть дети.

В частности, обломки упали на детскую поликлинику и проезжую часть, взрывной волной выбило окна и двери в домах, сгорело несколько авто – среди жертв есть дети. Детали ночной атаки сообщили в Киевской городской военной администрации.

После объявления воздушной тревоги в 02:49 в КГВА указали на угрозу атаки со стороны РФ и призвали жителей позаботиться о собственной безопасности.

"Серия взрывов в городе. Работает ПВО. Будьте в укрытиях!" – написал мэр Киева Виталий Кличко.

Затем он добавил, что после взрывов были вызовы в нескольких районах столицы, куда выехали экстренные службы.

Наутро в КГВА рассказали о последствиях российского террористического акта. По словам начальника ведомства Сергея Попко, российские ракеты в Киев летели не из самолетов. Предварительно, они были крылатыми и баллистического типа.

"Все обнаруженные воздушные цели уничтожены силами и средствами нашей ПВО. К сожалению, от падения обломков есть жертвы и разрушения", – отметил он.

Сначала отмечалось, что жертвами российской атаки стали двое детей 5-6 и 12-13 лет. По уточненным данным полиции Киева, ночью четверга Россия убила 9-летнюю девочку (информация уточнена) и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина. Еще 12 человек получили ранения. Из Дарницкого района информация о травмированных не поступала.

Во всех трех районах зафиксированы повреждения в жилом и нежилом секторах. В частности, в Днепровском районе:

– выбиты окна и двери в доме , взрывной волной сорвало балкон ;

, взрывной волной ; – падение обломков на детскую поликлинику ;

; – выбиты окна и двери в двух школах ;

; – обломками поврежден участковый пункт полиции ;

; – из-за падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна.

Повреждения в Днепровском районе:

– в одном из домов возникло сильное задымление , взрывной волной выбило окна ;

возникло , взрывной волной ; – падение обломков на административное здание ;

; – есть поврежденные припаркованные автомобили , несколько единиц транспорта сгорели ;

, единиц транспорта ; – падение обломков во дворах домов, на проезжей части, в зеленых зонах.

Повреждения в Дарницком районе:

– в одном из домов взрывной волной выбило окна ;

; – поврежден трубопровод горячего водоснабжения ;

; – обломки упали на нежилое здание , зафиксировано разрушение на первом этаже ;

упали , зафиксировано ; – падение обломков во дворах домов, на проезжей части.

В полиции Киева уточнили, что россияне убили трех человек – 33-летнюю женщину и 34-летнюю мать с 11-летней дочерью.



По состоянию на 08:00 известно, что ранения разной степени тяжести получили еще 11 человек.



Полицейские продолжили документировать все последствия террористической атаки РФ.

Житель Деснянского района Киева Ярослав во время ракетной атаки России ночью 1 июня потерял жену. Он утверждает, что они с семьей и другими жителями дома бежали в укрытие, а его просто не открыли.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему там не было доступа к укрытию.

По данным Генштаба ВСУ, ночью Россия применила ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области. В воздушных силах уточнили, что воздушные цели враг запускал с северного направления – из Брянской области РФ.

Силами и средствами ПВО все десять ракет были уничтожены, в том числе семь баллистических "Искандер-М" и три крылатых "Искандер-К".

В Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве опубликовали фото с событий, которые происходили этой ночью во время российской атаки на столицу.

На кадрах видна работа тушивших возгорания спасателей и медиков, оказывавших помощь и просто поддержку напуганным жителям.

По данным ГСЧС, в Деснянском районе в результате падения обломков ракеты повреждено здание детской поликлиники и близлежащие жилые дома. К сожалению, там спасатели обнаружили тела троих погибших, в том числе ребенка.

В Днепровском районе они потушили припаркованный автомобиль, загоревшийся из-за падения обломков ракеты на 5-этажное недействующее офисное здание. Еще до прибытия пожарных подразделений были госпитализированы два пострадавших.

"По другим адресам пожаров не было. На месте событий привлекалось шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 34 человека личного состава", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на вторник, 30 мая, оккупанты снова атаковали Киев. В украинской столице прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны. К сожалению, в результате падения обломков БПЛА погибла 33-летняя женщина, еще 13 человек пострадали (в целом в области).