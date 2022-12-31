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Ракета попала в гостиницу ALFAVITO в Киеве: один человек погиб, 8 пострадали. ФОТО и ВИДЕО

Сегодня, 15:06:21 190 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ракета попала в гостиницу ALFAVITO в Киеве: один человек погиб, 8 пострадали. ФОТО и ВИДЕО

Накануне Нового года, 31 декабря, российское оккупационное войско нанесло массированный ракетный удар по Украине, в частности по Киеву, в результате чего по состоянию на данный момент известно об одном погибшем и нескольких раненых.
 
Российские окупанты разрушили гостиницу ALFAVITO на улице Предславинская в центре Киева, возле Дворца"Украина". Российские пропагандисты пишут, что в киевской гостинице размещалась база НАТО. 
 
Всего в столице Украины раздалось несколько взрывов, один из них был в Соломенском районе между жилыми домами. По предварительной информации, там погиб один человек, еще трое женщин и двое мужчин госпитализированы. Спасатели и медики работают на месте взрывов. Обломки ракет попали в частный дом.

Гостиница «Алфавито» в Киеве 


Разрушенная ракетным ударом гостиница в Киеве - это "Алфавито" возле Дворца Культуры Украины и офиса Укрзализныци, сообщает советник Офиса президента и член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко.

Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки ранен и журналист из Японии. Его госпитализируют медики. Всего уже – 8 пострадавших.

Последствия прилётов по частным домам Киева




Тэги: ракетный удар, Киев, гостиница, война в Украине
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