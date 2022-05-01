Арестович дав новий прогноз щодо війни Росії проти України: чого очікувати влітку 2022 року

Як прогнозує Арестович, запеклі бої можуть відновитися у червні – на початку липня 2022 року. Про це він заявив в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

Арестович додав:

"Тобто друга половина червня–початок липня – це запеклі бої, тільки українська армія піде в наступ. За цей час російська армія буде намагатися створити своє зустрічне угруповання – або у зустрічні бої вступити, або в оборонні".

За словами Арестовича, для цього російське керівництво буде гнати строковиків, призов яких почали від 1 квітня.

Налаштовуємося на довгу історію

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович припустив, що повномасштабна війна, яку РФ розв'язала проти України, не завершиться до кінця 2022 року.



"Потрібно налаштовуватися на довгу історію достатньо. Припинення активної фази на Донбасі, не активної фази точніше, а ось цього наступу, перехід до "позиційки" - це аж ніяк не означає кінець війни. Це все одно тактичні дії, рейди, нальоти, війна. Це достатньо тривала історія. І може бути зовсім довга. Там залежить від низки обставин", - сказав Арестович.

Він зауважив, що припинення наступу російських військ на Донбасі зовсім не означатиме закінчення війни. Вона, на думку радника очільника ОП, може тривати аж до Нового року.

"За новими термінами виходить, що до кінця травня – початку червня західна зброя надійде в товарних кількостях, здатних змінити співвідношення сил та засобів на конкретній ділянці фронту. Можливо, на 2-3. І ми, думаю, до середини червня отримаємо озброєні цією зброєю частини, які готові переходити до наступу", – сказав Арестович.