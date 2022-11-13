Арестович рассказал Фейгину, сколько трофейной техники досталось ВСУ при отступлении россиян в Херсонской области

"Что касается трофеев: пять крупных складов уже нашли, это данные на утро. Захвачено больше 50 грузовых машин, вертолет (штук пять единиц), ПВО, за десяток артиллерийских систем. Очень много стрелкового, гранатометов, боеприпасов, мин", - сказал Арестович в эфире у Марка Фейгина.

При этом на правом берегу до сих пор остаются населенные пункты, куда ВСУ еще не дошли. Периодически они ловят российских солдат, которые не ушли вместе со всеми, и попытались спрятаться или скрыться, переодевшись в гражданскую одежду. Арестович называет их "потеряшками". Он полагает, что таких "потеряшек" еще будут находить какое-то время, но их общее количество не велико.

Кроме того, Алексей Арестович подтвердил, что в области "заминировано вообще все в ноль" и предупредил жителей, что мины зачастую замаскированы таким образом, чтобы спровоцировать людей приблизиться к ним. Например, в шкаф запирают живого кота и оставляют там мину, чтобы человек захотел освободить животное, утверждает Арестович.



Поэтому советник Андрея Ермака призывает людей быть максимально аккуратными и сократить свое перемещение и обращение с неизвестными предметами до минимума.

Арестович рассказал, как проваливалась оборона россиян в Киселевке и Чернобаевке

Антоновский мост в Херсонской области взорвали не русские при отступлении, а уничтожил HIMARS. Видео, которое активно распространяют в сети - результат попадания HIMARS во вражескую колонну.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире с Марком Фейгиным.

По словам Арестовича, ситуация с подрывом Антоновского моста имеет несколько интересных нюансов. Взрыв был мощным, поэтому есть два варианта: либо HIMARS попал в машину с боеприпасами, либо в результате атаки сдетонировала взрывчатка, заложенная россиянами для подрыва моста при отступлении.

Также Арестович подчеркнул, что интересная ситуация получилась с "обвалом" обороны россиян в Киселевке.

Существует несколько версий того, что могло случиться: либо россияне в панике решили бежать, понимая, что моста позади уже нет, либо произошел бунт "мобиков", отказавшихся воевать.



"Киселевку они провалили и наши сразу вскочили в Чернобаевку и на окраины Херсона. Кстати, господа, сериал "Чернобаевка" закончился... Так вот, сразу на окраины Херсона. Представьте, что происходило в радиосетях российских войск. ВСУ на окраинах Херсона, ночью, Антоновский мост уничтожен. Подрыв Антоновского моста уничтожил и понтонную переправу, которая там была, по которой они пешком переходили. Основная масса войск, которая должна была удерживать все эти рубежи обороны, бежит через дамбу Новой Каховки пешком. Понятно, что перед тем вывезли технику и вооружение, особенно десантные части. Они вышли по мостам и переправам, по которым можно было переходить. А мотострелки, среди которых много мобилизованных, не менее 40%, они должны были, как и десантники (они, кстати, готовились к уличным боям), удерживать плацдарм еще достаточно долго. Все это ночью переходит пешком Каховскую дамбу под нашими ударами - минимум 4 колонны мы накрыли достаточно плотно, по самым скромным данным", - рассказал Арестович.

По его словам, пленных россиян не много, но "потеряшек" еще наловят. Впрочем, оккупанты оставили много ценной техники. Через несколько дней будут более конкретные данные о трофейном вооружении. Арестович подчеркнул, что подразделения, которые вышли на левый берег, имеют ограниченную боеспособность из-за огромных потерь в технике.

Советник ОП отметил, что на правом берегу было по меньшей мере 20 тысяч оккупантов. Они выходили группами неорганизованно. Вероятно, в какое-то время командование потеряло контроль над войсками. Оккупанты паниковали и бежали через Днепр на лодках всех типов, которые удалось найти.

Арестович отметил, что еще ночью русские на левом берегу занимали оборонительные позиции, а ночью собрались и убежали.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, сколько трофейной техники досталось ВСУ после отступления россиян с правобережья Херсонщины.