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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Июнь » 10 » 23:23:31

Генерал ФСБ, который отвечал за «референдум» в Херсоне, был уничтожен ВСУ - Арестович

Вчера, 23:23:44 379 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Генерал ФСБ, который отвечал за «референдум» в Херсоне, был уничтожен ВСУ - Арестович

Сегодня 10 июня артиллеристы ВСУ одним точным выстрелом уничтожили двоих российских генералов в Старой Збурьевке Херсонской области.
 
По его словам, один генерал был армейским, второй - из ФСБ, отвечающий за «референдум» в Херсонской области. Фамилии генералов уточняются.
 
Кроме этого, впервые в Украине подтвердили наличие арабских наемников, скорее всего, из Сирии, в составе армии РФ. ВСУ их накрыла, более 200 человек убиты. Как выразился Арестович, у наемников был «экспресс-тур» в Украину.
 
Также Арестович сообщил, что разведгруппу полка Кадырова «Ахмат» наш спецназ в Северодонецке уделал сегодня «в ноль».
 
О других удачных операциях наших военных за последние два дня - на видео 
 
Тэги: фсб, война в Украине, Херсон
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