Генерал ФСБ, который отвечал за «референдум» в Херсоне, был уничтожен ВСУ - Арестович

По его словам, один генерал был армейским, второй - из ФСБ, отвечающий за «референдум» в Херсонской области. Фамилии генералов уточняются.

Кроме этого, впервые в Украине подтвердили наличие арабских наемников, скорее всего, из Сирии, в составе армии РФ. ВСУ их накрыла, более 200 человек убиты. Как выразился Арестович, у наемников был «экспресс-тур» в Украину.

Также Арестович сообщил, что разведгруппу полка Кадырова «Ахмат» наш спецназ в Северодонецке уделал сегодня «в ноль».

О других удачных операциях наших военных за последние два дня - на видео

Сегодня 10 июня артиллеристы ВСУ одним точным выстрелом уничтожили двоих российских генералов в Старой Збурьевке Херсонской области.