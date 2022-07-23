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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Июль » 23 » 19:33:38

Himars ВСУ наносит удары по мостам в Херсоне, отрезая окупантов от снабжения

Сегодня, 19:33:38 252 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Himars ВСУ наносит удары по мостам в Херсоне, отрезая окупантов от снабжения

В субботу утром украинские войска нанесли высокоточные удары по Дарьевскому мосту через реку Ингулец в оккупированном российскими войсками Херсоне, сообщил советник главы Херсонской областной администрации Сергей Хлань.
 
Этот мост, как и Антоновский мост, который ВСУ обстреливают несколько дней подряд, – стратегически важный мост, связывающий берега рек Ингулец и Днепр.
 
"Это продолжение операции по отрезанию херсонской группировки россиян от снабжения. Каждый мост – это слабое место в логистике и наши вооруженные силы искусно разрушают вражескую систему" – написал Хлань в "Фейсбуке".

Дарьевский мост был обстрелян ракетами HIMARS.

Представитель оккупационных властей Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале заявил, что "никакой угрозы и прочих эпических окружений Херсонской области нет".
 
Также он заметил, что Дарьевский мост никакого стратегического значения в Херсонской области не имеет, а системы ПВО работают.
 
Херсон находится под контролем российских войск с начала марта.
 
Украина использует поставляемое Западом оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российским линиям снабжения и складам боеприпасов в попытке переломить ход войны и подготовить контрнаступление в Херсонской области.
Тэги: Херсон, война в Украине, мост
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