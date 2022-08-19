Более 700 российских контрактников пытаются уволиться из 64-й бригады и убегают из Херсона

После публикации материала с признанием контрактника Даниила Фролкина в военных преступлениях, совершенных в Украине, несколько его сослуживцев сами связались с «Важными историями», анонимно рассказали о ситуации в бригаде и подтвердили рассказ Фролкина, дополнив его новыми эпизодами военных преступлении‌.

Сеи‌час бригада воюет под Херсоном. Командование заявляет, что разорвать контракт якобы невозможно. Из-за этого некоторые служащие убегают и едут в часть за свой счет, чтобы там написать заявление. Кроме того, солдат пытаются удержать, повысив выплаты с 90 до 120 тысяч рублей в месяц.

По словам другого источника издания, командующий 64-й бригадой Азатбек Омурбеков, которого ранее называли ответственным за военные преступления в Буче, несколько раз отдавал приказы убивать мирных граждан. Например, Омурбеков приказывал военнослужащим убивать «всех, у кого телефоны найдете».

Источники издания также рассказали, что командиры активно обворовывали дома местных жителей. Так, заместитель командира по тылу Вячеслав Клобуков украл сервиз, «чтобы командование кушало из красивой посуды».

Кроме того, командование бригады докладывало вышестоящему руководству искаженную информацию об успехах на линии фронта. Например, Омурбеков просил докладывать, что «уничтожен не один танк, а три; нет, пять!» Во время обстрелов командиры заставляли солдат позировать для фотоотчетов на фоне боевых машин, предварительно подметая пыль вокруг них.

Более 700 военнослужащих 64-и‌ отдельнои‌ гвардеи‌скои‌ мотострелковои‌ бригады пытаются разорвать контракт, но командование не позволяет уволиться даже тем, у кого срок службы истек еще в мае. Об этом сообщают «Важные истории».