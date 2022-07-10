«Химарс» ударили по казармам оккупантов в Херсоне, много мертвых и раненых. ФОТО

Вооруженные силы Украины нанесли удар по базе оккупантов в Херсоне. Сейчас там пожар и все дымит. Оккупанты перекрыли центр города и проводят массовые проверки местных жителей - выясняют, кто сдал позицию. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его данным, россияне жалуются на неработающие средства ПВО.

"Орки свирепствуют. Окружили центр города и проверяют всех людей. Пропагандистам тоже что-то не нравится и они жалуются на ПВО", – пишет Братчук.

Он также опубликовал фото с места происшествия.

По данным нардепа Алексея Гончаренко, сегодня ВСУ прямым попаданием разнесли в Херсоне базу россиян.

"У кого-то воскресенье не очень удалось. По моей информации, попали в казармы росгвардии. Много 200-х", – написал Гончаренко.

Информацию также подтвердил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, назвав удар ВСУ "ювелирным".

"В Херсоне ювелирное попадание по воинской части оккупантов на улице Пестеля. Она горела еще от утренних попаданий в 5 утра, а затем снова, когда попали в 10. Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами. При попытке подойти ближе к шестой гимназии и узнать что-то — оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?" – пишет Хлань.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что Украина сможет освободить Херсон при условии, что накопит в этом направлении достаточно артиллерии.

"Там все просто. Когда накопим войска, силы и средства, чтобы его взять, мы его возьмем и заберем. Там сложная местность, российская оборона в 2-3 ряда окопалась везде. Поэтому нужно очень много артиллерии, тех же HIMARS", – сказал он.



Арестович добавил, что это будет тяжелейший удар, катастрофа для России. Но Херсон будет освобожден 100%.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук вечером 9 июля заявила, что жители временно оккупированных южных областей Украины, особенно Херсонской и Запорожской, должны максимально быстро эвакуироваться всеми возможными способами.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что за два дня оккупированный Херсон можно взять в осаду, а дальше либо проводить спецоперацию, либо выставлять ультиматум Москве, чтобы ее боевики сдались.

Недавно советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что у железнодорожного вокзала уничтожили составы военных РФ.