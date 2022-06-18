Евгений Соболев был ликвидирован в Херсоне. Он перешёл на сторону окупантов. ВИДЕО

В украинском городе Херсоне, который оккупировали российские войска, сегодня утром 18 июня, произошел взрыв - пострадал коллаборант Евгений Соболев.

Как сообщают местные Телеграм каналы, мощное взрывное устройство было прикреплено к дереву, а сам удар пришелся на автомобиль "Ауди" белого цвета. Водитель остался жив.

Бывший внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что в автомобиле находился начальник исправительной колонии №90 Евгений Соболев, который недавно перешел на сторону российских оккупантов.



Ещё в марте месяце Евгений Соболев согласился возглавить пенитенциарную систему в Херсонской области. Коллектив отказался работать на оккупационные власти, сотрудники написали рапорта об увольнении.

Шевченко заявил, что Соболев ликвидирован, хотя большинство источников сообщают, что погибших в результате взрыва нет.

В то же время, российские пропагандисты подтверждают информацию о том, что в Херсонской области партизаны ранили коллаборанта Соболева. Он в больнице с тяжёлыми травмами обеих ног.

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Как Соболев оказывал помощь оккупантам

5 мая Офис генерального прокурора Украины сообщил начальнику херсонской Северной исправительной колонии № 90 Евгению Соболеву о подозрении в государственной измене в условиях военного положения.

По материалам следствия, Соболев стал оказывать содействие российским оккупантам с 23 марта. В частности, начальник колонии пропускал на территорию колонии грузовики, которые везут сахар, муку и папиросы российского производства и затем давал осужденным указания срывать с товаров маркировку российского производства для дальнейшей их реализации в Херсоне и области. Также Соболев якобы содействует оккупантам в ремонте военной техники на территории колонии силами осужденных.



Российским военным даются в колонии места отдыха в комнатах длительных свиданий. Также колония дает россиянам медицинское обеспечение и лечение.

Кроме того, Соболев якобы помогал оккупантам в налаживании связей с другими должностными лицами Херсонской области.

Общаясь в мессенджере Telegram с сотрудником спецслужб РФ с идентификатором Andru FCB, Соболев дал собеседнику контактный номер телефона должностного лица Управления Государственной казначейской службы в городе Херсоне Игоря Шепелева, обещая наладить сотрудничество между ним и оккупационными войсками.

За государственную измену в условиях военного положения начальнику колонии грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненно.