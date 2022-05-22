«Народный мэр» Энергодара Андрей Шевчик был взорван в подъезде дома своей мамы. ФОТО

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Телеграм-канал «Энергодар сегодня» сообщает, что в момент, когда Шевчик заходил в подъезд дома своей матери, взорвалась входная дверь.

Назначенный оккупантами «руководитель города» и его охранники якобы в реанимации в тяжёлом состоянии.

Информацию подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.



"В Энергодаре подорвали коллаборанта Шевчика. На ул. Курчатова 38, где проживал предатель Украины, гауляйтер Энергодара Шевчик, произошёл взрыв газа. Так называемый "мэр" получил множественные осколочные ранения. Надеемся, что сдохнет в муках.", - пишет Геращенко.



Сегодня утром 22 мая 2022 в оккупированном Энергодаре подорвали так называемого «народного мэра» Андрея Шевчика.