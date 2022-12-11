Мурад Саидов вероятно погиб в Мелитополе, после ракетного удара по базе «Привал охотника». ВИДЕО

Как сообщает местное издание " РИА Мелитополь ", сначала появилась информация, что в "Привале охотника" во время ударов свой день рождения праздновал коллаборант Евгений Балицкий. Потом выяснилось, что гауляйтер устроил празднование в Крыму.

Вероятно, по базе отработали HIMARS. Начался масштабный пожар, под завалами оказались оккупанты. Россияне сразу заявили, что в заведении якобы отдыхали гражданские, но удары произошли во время комендантского часа.

Как выяснило местное издание РИА Мелитополь, в "Привале охотника" обосновались расквартированные кадыровцы. Убитых и раненых оккупантов было настолько много, что колонны из "скорых" не успевали забрать и увезти всех. О масштабах потерь захватчиков может свидетельствовать уже тот факт, что "скорые" на место происшествия они вызвали со всего города, даже из самых отдаленных окраин. Пострадавших везли сразу в Крым, потому что в больницах Мелитополя уже нет места.

Издание констатирует, что в хороших условиях базы "Привал охотника" жили не рядовые кадыровцы, а высшее командование.

"Доподлинно известно, что на базе отдыха "Привал охотника" жили российские оккупанты. Там и отдыхали, развлекались, ели в ресторане и расслаблялись в сауне. Очевидно, что рядовых солдат жить в таких роскошных условиях никто не приютил бы, а это означает, что по итогам ночного удара можно рассчитывать на безвозвратные потери среди "верхушки" оккупационных подразделений в Мелитополе. ", - отмечает издание.



По предварительной информации, наибольшие потери в результате удара по "Привалу охотника" понесли расквартированные в Мелитополе кадыровцы. Сообщается, что с большой вероятностью мог быть ликвидирован их главарь, "смотрящий" по региону от Кадырова Мурад Саидов.



Официально его смерть пока что не подтвердили.



