В Мелитополе украинские партизаны убили российских военных высокого ранга



Оккупанты эту ситуацию не комментируют и пытаются скрыть. Но именно сегодня в городе военные рф усиленно проверяли частный транспорт, проводили обыски, вероятно, в поисках партизан.



Ранее Алексей Арестович, советник президента Украины, обратился к жителям временно оккупированных территорий в Херсоне и Мелитополе.

«Мы вас освободим вооруженным путем. Деоккупируем. С вашей головы не упадет ни один волос, ну, кроме случайностей, которые могут быть. Мы знаем, как вышибить войска, не штурмуя непосредственно Херсон, Мелитополь и так далее», - сказал он. Партизаны наносят точные точечные удары - Арестович

Во временно оккупированных Мелитополе, Херсоне и в Крыму действует украинское сопротивление. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 17 мая.

"Вопреки распространенному мнению о том, что на юге невозможна партизанская война, это не так. Воюют и очень активно партизаны", – сказал Арестович.

По его словам, российские войска и оккупационная администрация прекрасно знают о существовании партизанского движения.

"Они действуют и в городах и, что характерно, – на местности. На юге, где степь. Между прочим еще во Вторую мировую Херсонская область была краем отличной партизанской традиции. Так что это все сказки, что там в степях негде прятаться и ничего нельзя сделать. Можно, и есть где", – сказал советник главы ОП.



Арестович пояснил, что речь идет не о "широком" партизанском движении, когда в тылу врага наносятся масштабные удары.

"Это наносятся точные удары, точечные удары, чувствительные, необходимые в нужных местах, – сказал он. – И в Мелитополе, и в Херсоне есть сопротивление. Оно и в Крыму есть".

Вчера 17 мая партизаны в оккупированном Мелитополе ликвидировали российских военных высокого ранга. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.