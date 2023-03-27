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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Март » 27 » 08:10:39

Мощный взрыв в Мелитополе! Попали в колледж - пункт вероятного расположения российских мобилизованных

Сегодня, 08:39:39 222 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мощный взрыв в Мелитополе! Попали в колледж - пункт вероятного расположения российских мобилизованных

В оккупированном россиянами городе Мелитополь сегодня 27 марта утром прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает мэр города Иван Федоров.
 
По его словам, инцидент произошел возле кафе "Джокер" и военных казарм ВС РФ, возле техникума.
 
В результате мощного взрыва пострадало здание, в котором оккупанты размещали свои "силовые" структуры и личный состав.
 
В результате взрыва в Мелитополе частично разрушено здание многопрофильного колледжа, сообщает оккупационная администрация. По словам захватчиков, на момент инцидента в учебном заведении якобы шли занятия.
 
В оккупационной администрации утверждают, что пострадали как минимум четыре человека.
 
Коллаборанты заявляют, что по Мелитополю якобы был осуществлен артиллерийский удар, а огонь, предположительно, велся из населенного пункта Орехов, который расположен почти в 85 км.

Военкор Андрей Цаплиенко:

В окупованому Мелітополі сьогодні зранку дуже гучно. Вибухами зруйновано одразу декілька будівель рашистів. За інформацією місцевих жителів, із гуртожитку автомоторного технікуму, куди фейкова міністерка освіти і науки Олена Шапурова заселила військових (поруч із автомоторним технікумом) військові рф вибігали у двір просто в трусах. У окупантів паніка.
 
Також зруйнована будівля так званої руснявої Держслужби безпеки. Розташувалася ДСБ у кількох будівлях. Керівники перебувають у віджатому корпусі колишнього вишу - Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій на проспекті 50-річчя Перемоги. Його обнесли металевою огорожею. У цих будівлях спостерігаються руйнування після прильотів.
 
 
Тэги: война в Украине, взрыв, Мелитополь
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