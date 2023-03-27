Мощный взрыв в Мелитополе! Попали в колледж - пункт вероятного расположения российских мобилизованных

По его словам, инцидент произошел возле кафе "Джокер" и военных казарм ВС РФ, возле техникума.

В результате мощного взрыва пострадало здание, в котором оккупанты размещали свои "силовые" структуры и личный состав.



В результате взрыва в Мелитополе частично разрушено здание многопрофильного колледжа, сообщает оккупационная администрация. По словам захватчиков, на момент инцидента в учебном заведении якобы шли занятия.

В оккупационной администрации утверждают, что пострадали как минимум четыре человека.

Коллаборанты заявляют, что по Мелитополю якобы был осуществлен артиллерийский удар, а огонь, предположительно, велся из населенного пункта Орехов, который расположен почти в 85 км.

В окупованому Мелітополі сьогодні зранку дуже гучно. Вибухами зруйновано одразу декілька будівель рашистів. За інформацією місцевих жителів, із гуртожитку автомоторного технікуму, куди фейкова міністерка освіти і науки Олена Шапурова заселила військових (поруч із автомоторним технікумом) військові рф вибігали у двір просто в трусах. У окупантів паніка.

Також зруйнована будівля так званої руснявої Держслужби безпеки. Розташувалася ДСБ у кількох будівлях. Керівники перебувають у віджатому корпусі колишнього вишу - Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій на проспекті 50-річчя Перемоги. Його обнесли металевою огорожею. У цих будівлях спостерігаються руйнування після прильотів.