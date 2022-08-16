Новые взрывы в Крыму: под Джанкоем масштабная детонация на складе боеприпасов, под Симферополем на авиабазе. ВИДЕО

В российском минобороны объяснили случившееся возгоранием на складе боеприпасов. Серьезно пострадавших не выявлено, принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются, добавили в ведомстве.

Крымские власти при этом сообщили, что двое пострадавших все-таки есть - у одного мужчины осколочное ранение, а другого "придавило стенкой". Их жизни, по его словам, ничего не угрожает.

Кроме того, около тысяч человек эвакуировали из пятикилометровой зоны ЧП, есть повреждения жилых домов, пояснил глава Крыма Сергей Аксенов.

Издание "Крыминформ" написало, что речь идет о двух взрывах в Крыму: пожаре на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

Взрывы на складе боеприпасов в крымском Джанкое стали результатом диверсии.

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой", - заявили в ведомстве министерства обороны.



Также в минобороны сообщили, что в результате взрывов пострадали гражданские объекты - ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно и несколько жилых домов.

Утром 16 августа на севере Крыма в селе Майское в 20 километрах от Джанкоя прогремели взрывы. Громкие разрывы были слышны на большом расстоянии, сообщают местные жители.