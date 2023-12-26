Живой Журнал
Сегодня: Вторник, 26 Декабря 2023    07:54:10
|
Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Декабрь » 26 » 03:09:06
 

Взрыв в Феодосии: в порту взорвали корабль, который привез боеприпасы из Ирана. ВИДЕО

Сегодня, 03:19:06 583 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Взрыв в Феодосии: в порту взорвали корабль, который привез боеприпасы из Ирана. ВИДЕО

Российские и украинские источники сообщают о взрывах в районе порта в Феодосии, городе на юго-востоке Крымского полуострова и одной из баз российского Черноморского флота.

«Жители Феодосии слышат взрывы в районе порта и видят дым в небе. По предварительным данным, ПВО уничтожают вражеские цели. Люди сообщают, что у них тряслись стёкла в дома», — пишет российский z-паблик в Телеграме, пересказывая сообщения других российских пользователей.

«В Феодосии в 03:31 раздался громкий взрыв, и теперь в порту что-то горит […] детонация продолжается. Говорят, в какой-то корабль попали», — пишет украинский телеграм-канал «Крымский ветер», который поддерживает контакты с пользователями на оккупированном полуострове.



В одном из феодосийских чатов в Телеграме администратор удалил фотографии и сообщения о взрывах — это понятно из дальнейшей переписки участников чата.

Также, канал «Крымский ветер» сообщает: "По нашим данным, в порту Феодосии подорван корабль, который привез боеприпасы из Ирана. Информация требует подтверждения".

Видео мощнейшего взрыва в порту Феодосии

Тэги: порт, крым, война в Украине, взрыв, Феодосия

Новости по теме:

Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо: