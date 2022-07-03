Живой Журнал

Сегодня: Воскресенье, 03 Июля 2022    17:46:14
|
Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Июль » 3 » 11:57:22

В Мелитополе уничтожили российскую военную базу - мэр Иван Федоров

Сегодня, 11:57:22 250 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Мелитополе уничтожили российскую военную базу - мэр Иван Федоров

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ночью вооруженные силы Украины нанесли более 30 ударов и вывели из строя одну из четырех расположенных в городе российских военных баз.
 
Кроме того, заявил Федоров, накануне силы сопротивления добились схода с рельсов российского бронепоезда с боеприпасами.
 
"Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было! ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь", - заявил Федоров.
 
Российская сторона пока не прокомментировала эти заявления.
 
В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить утверждения официальных лиц воюющих сторон.

Версия окупантов 

В назначенной Россией администрации оккупированного Мелитополя представили свою версию произошедшего ночью в городе.
 
По словам главы "администрации" Евгения Балицкого, украинские военные пытались нанести удары по жилым районам и инфраструктуре Мелитополя, но благодаря работе ПВО снаряды попали на территорию аэродрома.
 
Помимо этого, заявил Балицкий, "частично нанесен ущерб частным домовладениям и многоэтажным жилым домам Авиагородка". Пострадавших, по его словам, нет.
Тэги: Мелитополь, взрыв, война в Украине
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: