В Мелитополе уничтожили российскую военную базу - мэр Иван Федоров

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Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ночью вооруженные силы Украины нанесли более 30 ударов и вывели из строя одну из четырех расположенных в городе российских военных баз.

Кроме того, заявил Федоров, накануне силы сопротивления добились схода с рельсов российского бронепоезда с боеприпасами.

"Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было! ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь", - заявил Федоров.

Российская сторона пока не прокомментировала эти заявления.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить утверждения официальных лиц воюющих сторон.

Версия окупантов

В назначенной Россией администрации оккупированного Мелитополя представили свою версию произошедшего ночью в городе.

По словам главы "администрации" Евгения Балицкого, украинские военные пытались нанести удары по жилым районам и инфраструктуре Мелитополя, но благодаря работе ПВО снаряды попали на территорию аэродрома.

Помимо этого, заявил Балицкий, "частично нанесен ущерб частным домовладениям и многоэтажным жилым домам Авиагородка". Пострадавших, по его словам, нет.