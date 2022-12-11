Последствия удара HIMARS по Мелитополю: убито 200 российских военных. ВИДЕО

В Мелитополе произошло более десяти взрывов. Рогов пишет, что ВСУ из HIMARS обстреляли ресторан «Привал охотника» на базе отдыха, которая теперь полностью разрушена. По предварительным данным, два человека погибли, еще десять пострадали.

По словам Федорова, который ссылается на местных жителей, число пострадавших и погибших — около 200. Раненых везут в больницы Крыма, так как в мелитопольских госпиталях не хватает мест, уточнил он.





Стороны рассказали о последствиях удара в Мелитополе ​​​​​​Мэр Мелитополя Иван Федоров вечером сообщил о последствиях удара ВСУ по оккупированному городу. По его словам, в результате удара было убито 200-300 российских военных. "Скорые" едут из разных частей Мелитополя - не только с восточной, где горит, но и с южной стороны", - написал Федоров. Назначенный Россией врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил удар по Мелитополю. "По предварительным данным, двое погибших, десять пострадавших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении в его телеграм-канале. Балицкий уточнил, что на месте работают спасатели, продолжается разбор завалов. "Полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы", - написал он, подчеркнув, что всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь. Балицкий уточнил, что по окраине Мелитополя ударили шестью ракетами: две были сбиты ПВО, четыре достигли своей цели. По его словам, на базе отдыха в момент удара «ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы».​​​​​​Мэр Мелитополя Иван Федоров вечером сообщил о последствиях удара ВСУ по оккупированному городу.

Вечером 10 декабря ВСУ нанесли ракетные удары по базе отдыха в оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщили городской голова Иван Федоров, а также глава и представитель назначенной Россией «администрации» региона Евгений Балицкий и Владимир Рогов.