В Новой Каховке на заводе «Сокол» горит база российских войск

Ошибка в тексте? Выдели слово мышкой и нажми Ctrl+Enter

Советник главы захваченной россиянами Херсонской области Сергей Хлань подтвердил информацию об украинском ударе по штабу российских военных на территории "Сокола".

В условиях боевых действий у Би-би-си нет возможности оперативно получить независимое подтверждение этой информации.

Как передает BBC News Украина, на видеозаписях, публикуемых в соцсетях, видно, что над заводом поднимается столб дыма.



В свою очередь в оперативном командовании "Юг" вооруженных сил Украины сообщили об ударах по российским штабам в Херсоне и Новой Каховке.

Согласно этой информации, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ поразили три пункта управления российских войск в Херсоне и Дарьевке, а также штаб 35-й армии РФ в Новой Каховке.

Также, по утверждению командования, были поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне.

Кроме того, военные утверждают, что мост и переправа через реку Ингулец в Дарьевке близ Херсона находятся под огневым контролем ВСУ, повреждены и не функционируют.

Мост через Ингулец - единственная переправа через реку, по которой российские войска могли возить оружие, технику и горючее из Новой Каховки в Херсон на правом берегу Днепра.

В Новой Каховке, в здании приборостроительного завода "Сокол", на территории которого российские военные обустроили свой штаб, начался пожар после попадания в него нескольких снарядов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на очевидцев.