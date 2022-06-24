В Херсоне подорвали коллаборанта Дмитрия Савлученко

В оккупированном российскими войсками Херсоне подорвали автомобиль представителя пророссийской так называемой администрации области, по предварительным данным, он погиб.

Об этом сообщают российские пропагандистские издания "РИА Новости", ТАСС, RT и источники "Украинской правды", украинский журналист Денис Казанский в Telegram.

Так, сегодня утром 24 июня в Херсоне взорвался автомобиль. Эта машина принадлежала местному коллаборанту Дмитрию Савлученко, который был функционером молодежной организации "Новая Русь". По предварительным данным, человек, находившийся в машине, погиб.

Российские СМИ также сообщают, что в результате покушения, предположительно погиб так называемый глава управления семьи, молодежи и спорта пророссийской военно-гражданской администрации Савлученко.





О гибели Савлученко сообщил и украинский журналист Денис Казанский. Он также опубликовал фото с места происшествия. Савлученко состоял в партии обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука и долгие годы открыто занимался в городе антиукраинской деятельностью.



Журналист предположил, что коллаборанта могли ликвидировать украинские спецслужбы, но отметил, что нельзя исключать и вариант криминальных разборок.



По данным Казанского, сейчас на оккупированных территориях идет "сумасшедший дележ награбленного добра – различные группировки борются за вывоз краденого зерна, выдумывают различные "желтые пропуска", чтобы обилечивать фермеров, мародерствуют на захваченных предприятиях".



Напомним, 22 июня росСМИ сообщили о подрыве машины бывшего руководителя местной автостанции ставленника оккупантов в Чернобаевке в качестве "председателя ОВА" Юрия Турулева. Отмечалось, что Турулев получил легкие ранения.



В тот же день начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что в Херсонской области подорвали автомобиль народного депутата и коллаборанта Алексея Ковалева. О том, пострадал ли предатель, и в каком он состоянии, на тот момент не было известно.

Биография

Дмитрий Савлученко в профиле указал своим родным городом Херсон.

Учился в Херсонской общеобразовательной школе №50 І-ІІІ степеней Херсонского городского совета.

Затем учился в Херсонском национальном техническом университете по направлению финансы и кредит.

Местом работы указал компанию COFCO.

Дмитрий Савлученко как пророссийский активист сотрудничал с партией украинского политика, кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В марте 2022 года Херсон оккупировали российские войска.

Дмитрий Савлученко стал коллаборантом, получив от оккупантов должность директора управления по молодежной политике в пророссийской «военно-гражданской администрации».

У Дмитрия Савлученко есть страница в Инстаграме, страница Вконтакте, а также телеграм-канал.