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Машина неожиданно взорвалась! В сети сообщили о ликвидации нардепа-предателя Ковалева

Сегодня, 15:45:06 214 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Машина неожиданно взорвалась! В сети сообщили о ликвидации нардепа-предателя Ковалева

В Херсонской области ликвидирован нардеп-коллаборант от "Слуги народа" Евгений Ковалев. Он перешел на сторону оккупантов и остался в захваченном Херсоне. Об этом сообщил внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

"По предварительной информации в городе Голая Пристань уничтожен нардеп-предатель Ковалев, который остался в Херсоне и рассказывал, что "россия здесь навсегда". Ждем официального подтверждения", - отметил Шевченко.

Он также опубликовал видео с места взрыва. На кадрах видно искореженную машину, а на переднем пассажирском сиденье - триколор оккупантов. 

Telegram-канал Perepichka NEWS отмечает, что в Херсонской ОВА информацию о ликвидации Ковалева не подтверждают.
  • 3 мая стало известно, что народного депутата Украины Алексея Ковалева исключили из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины.
  • По инициативе Государственного бюро расследований возбудили уголовное производство в отношении Ковалева за коллаборационную деятельность.
  • Оперативники Бюро установили, что депутат сотрудничает с оккупационными силами Российской Федерации на временно оккупированной территории Херсонской области. Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономной Республики Крым с последующей реализацией на территории РФ, а также завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма.
 

Ковалев Алексей Иванович. Биография

Украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины 9-го созыва, коллаборант с Россией.

Алексей Иванович Ковалев родился 19 января 1989 года в городе Голая Пристань , Херсонская область, УССР. Родился в семье врачей. 

2006-2011 гг. - учился в Национальном университете "Одесская юридическая академия" (специальность "Правоведение").
Основатель и директор аграрного предприятия. 

2011 г. – работал юрисконсультом в КЗ ХОР «Голопристанский гериатрический пансионат». 
С 2017 г. – директор ООО «Херсонские аграрии» (учредитель). 
С 2018 г. – директор ЧП «ЛК-АГРО» (соучредитель).

Политическая деятельность 

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» ( избирательный округ № 186 , г. Голая Пристань , Голопристанский , Каланчакский , Олешковский , Скадовский районы , часть Чаплинского района ). На время выборов: директор ПП «ЛК-АГРО», проживает в Голой Пристани Херсонской области . Беспартийный.

Член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по акцизному налогу и законодательному регулированию рынка спирта, алкоголя и табака.

В октябре 2019 года был подозреваемым в получении $30 тыс. за неподдержку в комитете законопроекта об уничтожении коррупционных схем при оценке объектов недвижимости. За 2019 год задекларировал наличные денежные средства в размере более 6,5 млн грн.

В июне 2022 года объявил о сотрудничестве с российскими оккупантами.
Тэги: убийство, депутат, Евгений Ковалев, Херсон, Слуга народа
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