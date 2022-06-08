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Главная » Новости » Криминал » 2022 » Июнь » 8 » 23:36:35

Депутат партии «Слуга народа» написал: «Россия в Херсоне навсегда». Против него возбудили дело

Вчера, 23:36:35 253 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутат партии «Слуга народа» написал: «Россия в Херсоне навсегда». Против него возбудили дело

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело против депутата Верховной Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Алексея Ковалева. В сообщении агентства в "Телеграме" сказано, что дело возбуждается за коллаборационистскую деятельность, и Ковалев "сотрудничает с оккупационными силами Российской Федерации на временно оккупированной территории Херсонской области".
 
В среду в "Фейсбуке" Ковалева появился рассказ о встрече с заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко во время совещания с херсонскими фермерами. "Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда!" – написал Ковалев и добавил, что "на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания".
 
"Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России, – сказано в посте. – Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции, которые действуют на территории РФ".
 
Ковалев уехал из Киева в оккупированную Херсонскую область еще в апреле. Тогда же партия "Слуга народа" осудила его поведение, приостановила его членство во фракции и обратилась к украинским спецслужбам с просьбой расследовать его возможную государственную измену.
 
Ковалев стал депутатом от "Слуги народа" в одном из округов Херсонской области, где у него есть аграрный бизнес.
 
По данным ГБР, подконтрольные Ковалеву предприятия "поставляют пищевую продукцию в Автономную республику Крым с дальнейшей реализацией на территории РФ, а также завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма".
 
"Депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, который находится в городе Голая Пристань Херсонской области", - также утверждает ГБР.
 
Дело против Ковалева было возбуждено еще в апреле, его расследование продолжается, уточняет ГБР.
 
 
Тэги: колаборант, война в Украине, Слуга народа, Херсон
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