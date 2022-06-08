Депутат партии «Слуга народа» написал: «Россия в Херсоне навсегда». Против него возбудили дело

В среду в "Фейсбуке" Ковалева появился рассказ о встрече с заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко во время совещания с херсонскими фермерами. "Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда!" – написал Ковалев и добавил, что "на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания".

"Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России, – сказано в посте. – Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции, которые действуют на территории РФ".

Ковалев уехал из Киева в оккупированную Херсонскую область еще в апреле. Тогда же партия "Слуга народа" осудила его поведение, приостановила его членство во фракции и обратилась к украинским спецслужбам с просьбой расследовать его возможную государственную измену.

Ковалев стал депутатом от "Слуги народа" в одном из округов Херсонской области, где у него есть аграрный бизнес.

По данным ГБР, подконтрольные Ковалеву предприятия "поставляют пищевую продукцию в Автономную республику Крым с дальнейшей реализацией на территории РФ, а также завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма".

"Депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, который находится в городе Голая Пристань Херсонской области", - также утверждает ГБР.

Дело против Ковалева было возбуждено еще в апреле, его расследование продолжается, уточняет ГБР.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело против депутата Верховной Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Алексея Ковалева. В сообщении агентства в "Телеграме" сказано, что дело возбуждается за коллаборационистскую деятельность, и Ковалев "сотрудничает с оккупационными силами Российской Федерации на временно оккупированной территории Херсонской области".