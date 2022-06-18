Как был захвачен Херсон, сколько коллаборантов среди депутатов и почему россиянам не удалось запустить проект «ХНР». ИНТЕРВЬЮ

Международное сообщество пристально следит за развязанной россией полномасштабной войной против Украины, уделяя большое внимание, в частности, вопросу временной оккупации Херсонщины. Свидетельством этого стало недавнее заседание Постоянного совета ОБСЕ, на которое для выступления был приглашен глава Херсонского облсовета Александр Самойленко
(на фото) с целью получения информации из первых уст о ситуации в области.
Собственный корреспондент Укринформа в Вене воспользовался этой возможностью и пообщался с председателем областного совета Херсонщины о том, как вообще стала возможна скорая оккупация врагом области, чем занимаются сейчас депутаты облсовета, есть ли среди них коллаборанты, почему россиянам не удалось запустить проект "ХНР" и что сейчас с идеей "Таврической губернии", а также какова ситуация с гуманитарными коридорами, лекарствами и зарплатами и почему власти призывают херсонцев покинуть оккупированный город.
ВРАГ ЗНАЛ, ГДЕ МЕННЫЕ ПОЛЯ, И ДВИГАЛСЯ ДОРОГАМИ
- От многих жителей области и за ее пределами часто звучат вопросы: "Почему враг так быстро оккупировал Херсонщину? Почему оказались не готовы?". Есть ли у вас какие-нибудь собственные объяснения этому?
– Я не военный и не представитель спецслужб, поэтому не могу дать полную оценку. Но, по моему мнению, враг четко знал, где находятся все минные поля, он бил по КПВВ возле Крыма и местам дислокации пограничных войск и двигался четко по дорогам. Он не ехал по полям. Поэтому рассказы о том, что наши минные поля не сработали или разминированы, не соответствуют действительности. Все эти тысячи мин остаются установленными. И ждут своего времени – может, когда враг будет отходить, они как раз и сработают.
Относительно моста через Днепр возле Херсона, то есть версия, что работник спецслужб, который должен был его взорвать, был убит снайпером или кем-то другим. При этом этот мост было сложно взрывать из-за его особой конструкции. Что касается небольших мостов, то они взрывались.
- А что касается мостов из Крыма?
- Как уже было сказано, я – не представитель Минобороны, а потому мне тяжело это комментировать. Но я уверен, что все те планируемые мероприятия они состоялись.
Сейчас мы уже знаем о задержании помощника начальника Херсонского УСБУ - начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина, работавшего на врага. Считается, что он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию. Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, Президент Украины уволил с должности и руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас тоже работают правоохранители.
– Была ли в Херсонской области территориальная оборона на момент полномасштабного российского вторжения?
– Она была на стадии создания и потому активных функций в первые дни войны не смогла выполнить. Те здания, которые передали общины для обустройства пунктов территориальной обороны, еще не были подготовлены для размещения подразделений. Поэтому, честно говоря, территориальная оборона была не совсем готова.
В то же время те несколько дней, когда подразделения Вооруженных Сил Украины в области сдерживали наступление врага, позволили сгруппироваться территориальной обороне в Николаевской области и других соседних регионах.
Около восьми депутатов облсовета стали коллаборантами
– Какими были в первые дни вторжения инструкции депутатам областного совета, как им нужно было действовать – уезжать, оставаться?
– Согласно инструкции, первые лица органов государственной власти или местного самоуправления должны выехать из мест постоянной дислокации во время оккупации. В то же время, у нас состоялась реформа децентрализации и значительно повысился уровень функционала местных общин – руководители общин стали реальными хозяевами на своей территории. ОГА выступала только как координатор со стороны государства, а областной совет занимался большей координацией действий местного самоуправления, налаживанием связей между общинами и т.д.
На этом фоне было принято решение, которое было подтверждено и Офисом Президента, и Верховной Радой, что председатели общин, которые могут выполнять свои функциональные обязанности, могут оставаться до тех пор, пока на них не пытаются влиять. Так, городской голова Херсона исполнял свои обязанности, если не ошибаюсь, более 60 суток, городской голова Олешек – 45 суток, и так было по каждой общине, где изначально не наблюдалось давление кафиров.
Россияне надеялись, что захватят сразу Киев и не будут отвечать за инфраструктуру, социальную сферу и т.д. Поэтому сначала они пытались избегать общения с местными, оставляли флаг Украины. Тот же триколор начал появляться на зданиях после 35-40 дней оккупации, когда захватчики уже поняли, что не смогут захватить всю территорию Украины и будут вынуждены сами смотреть за всей инфраструктурой. Не найдя сотрудничества с исполкомами на местах, они начали искать этих коллаборантов и ставить их "руководителями общин" и "управлений" и "администраций".
– Чем сейчас занимаются депутаты облсовета? Возможно, есть те, кто ушел с оружием в руках защищать родную землю в рядах ВСУ? Есть депутаты, ставшие коллаборантами?
- Депутат Сергей Хлань, бывший нардеп, присоединился к территориальной обороне ( и стал советником главы Херсонской областной военной администрации – ред. ). Но большинство депутатов облсовета занимаются волонтерством.
К сожалению, есть у нас и несколько представителей, которые пошли на коллаборацию с врагом. Тот же Виталий Булюк, ставший "заместителем председателя" назначенной оккупантами "военно-гражданской администрации".
Также представители аграрной сферы, которые пошли на сотрудничество с врагом. Степень их преступления пусть разрешают правоохранительные органы и судебная система.
– Сколько их всего? Давайте всех назовем.
- Виталий Булюк, Эдуард Репилевский… Всего их около восьми человек. Но давайте не будем называть фамилию. По этим двум я точно знаю, что уже есть подозрения, а по другим – вдруг подозрения нет, так чтобы не оговорить человека.
ОСНОВНЫЕ "КОНСЕРВЫ" ЕЩЕ НЕ ПРОЯВИЛИСЬ
- Вы уже упомянули предателя Садохина из СБУ. Для вас стало удивлением это задержание? Насколько велика, по вашей оценке, была инфильтрация представителей спецслужб России в силовые структуры и органы власти области?
- По моему личному мнению, мы даже не представляем, насколько сильно враг инфильтрирован в наши органы. Основные, так сказать, "консервы", которые существуют и на временно оккупированной Херсонщине, и в части Запорожской области, по моему убеждению, еще не проявили себя.
Те же открытые коллаборанты в Херсонской области – это если не маргиналы, то муртады, которые были назначены ответственными за какие-то вещи. А настоящие кукловоды все еще находятся в подполье или где-то в тени и ждут того, как разрешится ситуация. Я уверен, что россияне постараются сохранить их даже после освобождения нами этих территорий.
А что касается Садохина, то я его лично не знал. Но нельзя сказать, что деятельность правоохранительной и судебной систем в Херсонской области была очень медленной. Есть такая, например, Татьяна Кузьмич, которую кафиры назначили "руководителем управления образования" в своей "администрации". Еще до войны она привлекалась к уголовной ответственности по статье 111 (государственная измена) и получила 2 года условно – и это по статье, которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Или тот же Стремоусов, "замруководителя" оккупационной "военно-гражданской администрации", - в отношении него неоднократно были уголовные производства, но ему ни разу не было сообщено о подозрении.
Поэтому имела место недооценка ситуации со стороны правоохранителей. Как результат – где-то за неделю до начала боевых действий был сменен начальник областной полиции, а через 2-3 недели после начала войны уволен и руководитель областного СБУ.
- Вы сказали о недостаточно эффективной работе правоохранителей перед вторжением, есть ли сейчас факты их перехода на сторону врага?
- Что касается действующих представителей СБУ, то на сегодняшний день у меня нет подобных фактов. Относительно полицейских, это была инструкция в МВД, по которой до начала уличных боев они должны были находиться в городе, а затем передислоцироваться на неоккупированную территорию. Я знаю, что областным руководителем Нацполиции отдельным приказом был определен срок, в течение которого они должны были выйти или хотя бы сложить полномочия как полицейские, если не могут выйти. Но фактов того, что были открыты какие-либо уголовные производства, пока у меня нет.
УКРАИНСКИЙ ХЕРСОН СОВЕРШИЛ ПЕРЕЛОМ В СОЗНАНИИ ПУТИНА
- Оккупанты периодически продвигают то "референдум" о создании "ХНР", то создание некоей "Таврической губернии", еще какие-то форматы легализации оккупации. Что думаете на этот счет и какова позиция облсовета?
- Еще в первые дни марта, как только россияне зашли в Херсонскую область, в Новой Каховке был заказан большой тираж бюллетеней для проведения "референдума". Бюллетень был без даты, в нем содержался только один вопрос, что-то типа: "Поддержите ли вы создание Херсонской народной республики?". Выдача тиража была намечена на 11 марта.
И в эти дни, 11-12 марта, начались звонки от, как они представлялись, "представителей новой власти" к руководителям фракций областного совета, к ключевым депутатам, являющимся лидерами общественного мнения. Мне лично позвонил какой-то "Олег Васильевич", который сказал что-то типа: "Вы – офицер и я – офицер. Мне вас рекомендовали как человека здравомыслящего...". На что я ему сразу ответил, что если он так считает – что я офицер и здравомыслящий – то чего он мне звонит: я же давал когда-то присягу и как я вообще могу с ними сотрудничать. На этом наш разговор закончился. Мне позвонили все руководители фракций и сообщили, что у них тоже были такие разговоры с "новыми властями".
Учитывая, что есть бюллетени, которые планируют запустить, и начались уже звонки, я решил созвать 12 марта сессию облсовета – согласно нашему регламенту, мы можем ее проводить и онлайн. Участие в сессии приняли 44 из 64 депутатов облсовета, поэтому кворум был. На ней мы единогласно приняли обращение к Президенту, Верховной Раде, Кабинету Министров Украины, в котором подчеркнули, что "Херсонщина была, является и будет неотъемлемой единого государства – Украины" и что депутаты облсовета никогда не признают попыток создания какой-либо "ХНР". Там еще в обращении большими буквами мы добавили известную фразу о "русском военном корабле"... После этого я закрыл сессию и объявил, что в случае необходимости в созыве новой сессии, я лично буду обзванивать каждого депутата.
– Поясность, пожалуйста, как это обращение и позиция облсовета помешали этим первым планам оккупантов?
– Как было в Крыму? Константинов как спикер парламента объявил о проведении "референдума", за это проголосовали депутаты. Они раздали бюллетени, собрали избирательные участки, отработали там, затем избирательная комиссия "посчитала" и Верховная рада Крыма приняла решение. Да, это – незаконная процедура, но ее можно было как-то подавать как легитимную, потому что решение принимал орган, призванный представлять интересы граждан.
И потому, очевидно, россияне рассчитывали на то же и на Херсонщине. Однако было принято упомянутое мною решение облсовета, а на следующий день прошел еще и большой проукраинский митинг. В этот день была годовщина освобождения Херсона от немецко-фашистских захватчиков, и кафиры пытались провести свой митинг, но на него пришло всего 5 человек – это наш Сальдо и еще несколько коллаборантов. Но на улице с украинскими флагами и лозунгом "Херсон – это Украина!" вышло около 15 тысяч херсонцев.
И потому я соглашаюсь с мнением о том, что в сознании путина возник перелом после того, как Херсонский облсовет принял свое решение.
ВСЛЕД ЗА "ХНР" ОКУПАНТЫ ОТКАЗАЛИСЬ И ОТ "ТАВРИЙСКОЙ ГУБЕРНИИ"
– И также после выхода тысяч херсонцев с украинскими флагами.
- Да, украинский Херсон совершил перелом в сознании оккупантов относительно их поддержки.
Путину, очевидно, доносили все готово, все ждут, надо только "нациков" убрать и все произойдет. А здесь в Херсоне, который, наверное, является одним из наиболее русскоязычных регионов, сначала облсовет принимает решение в поддержку Украины, а потом херсонцы выходят на митинги против оккупации, которые длились около двух недель, пока кафиры не начали стрелять газом и травмировать людей.
И потому россияне поняли, что вариант из "ХНР" не сработает и начали рассматривать другой проект - восстановление "Таврической губернии" или области, когда-то существовавшей с центром в Симферополе, объединяя Крым и почти всю Херсонщину (как раз те территории, что сейчас восторженно). Но приехал главный крымский коллаборант Аксенов, посмотрел и сказал, что может взять 2-3 района, например, Генический и Каланчакский, а другие не хочет. Он же понимает, что хотя здесь и есть что украсть, но надо также содержать людей и контролировать как-то эту огромную территорию - а площадь Херсонщины где-то из 26 тыс. кв. км. Поэтому кафиры сейчас отказались и от идеи создания "Таврической губернии" или области, с присоединением Херсонщины к Крыму. - Но ведь это не Аксенов принимает решение быть этой "Таврической губернии" или нет. Если в Кремле скажут…
- Все-таки там есть люди, которые немного разбираются в этих процессах. И если взглянуть на размеры – ну это как весь Кавказ где-то. Как контролировать эту территорию? Поэтому сейчас россияне отказались от этой идеи, может, на время или вообще.
Только после этого были созданы эти "военно-гражданские администрации" и оккупанты начали отстранять от управления наших председателей общин, городского голову Херсона. Хотя там, где были мощные головы, они, даже уехав, все еще пытаются продолжать управлять.
ХЕРСОНЦЫ НЕ ВОСПОЛНЯЮТ НИ РУБЛИ, НИ РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА
– А какая сейчас ситуация с выдачей российских паспортов и введением Херсонщины в рублевую зону?
– Первая попытка ввести рубли была в Геническом районе, который оккупанты захватили первым и где сразу назначили своего гауляйтера Клочка. Они взяли списки самых незащищенных, пенсионеров и выплатили им по 10 тыс. рублей. Но что произошло – бабушке взяли деньги, пошли и тут же их поменяли на гривны, которые положили в карман, а рубли вернулись обратно в Крым.
Других больших попыток ввести рубль пока не последовало. Хотя есть крупные аграрные предприятия, которые сейчас действуют на грани коллаборантства – пусть их уже оценивает наша правоохранительная система – и использующие рубль для закупки горюче-смазочных материалов и т.д. Но здесь речь идет о безналичном рубле. А что касается наличного, то его очень мало. Никто не хочет принимать эти рубли. Ведь, как говорится, если не из дерева побег, то он не растет.
Еще я также слышал, что россияне запускают какие-то фальшивые рубли, но у меня нет этого подтверждений.
Такая же ситуация и с паспортами – никто их не желает брать. Даже у их гауляйтера Сальда еще нет российского паспорта, а он должен пример показывать.
Они там объявили акцию, которая дает 10 тыс. рублей тому, кто откажется от гражданства Украины и получит российский паспорт. Но желающих не нашлось даже среди маргиналов. Даже пьяница понимает, что украинский паспорт это – все, а российский – ничего.
Поэтому из-за позиции херсонцев проблема с выдачей российских паспортов на сегодняшний день выглядит как отсроченная.
С ОКУПАННОЙ ХЕРСОНЩИНЫ СЕЙЧАС МОЖНО УЕХАТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КРЫМ
- Путин постоянно говорит, что они "освобождают Украину от нацистов", а фактически жители области оказались в гетто, отсутствуют даже коридоры для ввоза гуманитарных грузов. Пытался ли облсовет привлечь международные организации для создания хотя бы таких гумкоридоров?
- Да, все полностью закрыто, ни один коридор из Херсонской области с оккупантами не был согласован. Хотя мы пытались организовать такой конвой для доставки гуманитарной помощи даже под эгидой ООН, но россияне все равно не упустили.
С первых дней гумкоридорами занималось министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий. Я вхожу в группу при главе ведомства, вице-премьер-министре Ирине Верещук, которая сейчас координирует все эти вещи. Подключаются также разные международные организации, но все очень непросто.
Более того, сейчас вообще нет возможности уехать из Херсонской области – только из-за оккупированного Крыма. Однако там нужно проходить через фильтрацию: россияне раздевают мужчин, ища татуировки с украинской или военной символикой, но даже и женщин иногда не гнушаются осматривать. Также смотрят телефоны, нет ли никакой украинской символики или патриотических призывов. Более того, у них уже есть даже инструкция, разрешающая применение оружия на поражение в случае любого сопротивления. И недели четыре назад был инцидент – россияне расстреляли наших волонтеров, которые возили лекарства…
С ЛЕКАРСТВАМИ СИТУАЦИЯ САМЫЙ СЛОЖНЫЙ
- Кстати, по поводу лекарств. Какая сейчас ситуация в медицинской сфере, связанной с областными медучреждениями?
- С лечением ситуация в области – самая плохая. Ведь медикаменты из Украины мы не можем поставлять, а россияне не предоставляют свои, потому что у них есть условие, чтобы лечение проходило по российским медицинским протоколам. Но этого не желают наши медики. К тому же ведущие врачи сейчас выезжают за пределы Херсонской области.
По всем нашим критериям, мы должны иметь 4-х месячный запас лекарства. И все наши, по крайней мере, областные, заведения, имели этот запас. Сейчас уже идет 4-й месяц войны. Да, больных немного меньше, поэтому этот запас немного продолжается. Но есть лекарства, которые люди употребляют не во врачебных заведениях. Например, кому-то нужен гемодиализ, кому-то инсулин, гормональные препараты многим нужны – этого всего катастрофически не хватает.
- Херсонщина сейчас тоже без связи – рашисты отключили мобильную связь, интернет…
– это уже вторая их попытка изолировать область. Сначала, где-то в первых числах апреля они сделали диверсию и разрушили оптоволоконный кабель, который шел с территории Николаевской области на Херсонщину. Связь отсутствовала в течение нескольких дней, но невероятными усилиями частично была восстановлена. Позже, ориентировочно с 20 мая, россияне привезли специалистов из своих псевдореспублик, те залезли в распределительные шкафы наших мобильных операторов и отрубили все. Сейчас там работает что-то, даже не знаю, как называется, с кодом +71, это даже не россия – связь только на украинские номера и между собой. Интернета практически нет, скорость – очень низкая.
ВЫПЛАТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БУДУТ В БЛИЖНЕЕ ВРЕМЯ
– Какая ситуация с зарплатами? Почему возникли проблемы с выплатами из областного бюджета?
– Казначейство работало в Херсоне до начала апреля. Когда возникла угроза того, что кафиры могут использовать наши ключи и зайти в систему казначейства Украины, тогда Кабмин принял решение о переводе нашего казначейства. Таким образом, все платежи, которые должны были производиться в пределах государственного и областного бюджетов, были переведены в другую область. В то же время, Президент Украины образовал областную военную администрацию, которая сейчас находится за пределами Херсонской области.
Однако департамент финансов областной госадминистрации, к сожалению, не вышел. Его сотрудники остались там и соответственно их токены (электронные ключи) стали недействительными, потому что эти люди находятся на оккупированной территории.
И потому сейчас ситуация следующая: из госбюджета все выплачено, закрыто до конца мая. Однако есть проблема со 132 предприятиями коммунальной формы собственности, которые финансируются из областного бюджета. Все платежки – на этот раз уже мокрые, а не в электронном виде, – лежат в казначействе. Они должны быть проверены, ведь никто не настроен платить коллаборантам и тому подобное. Уверен, что этот вопрос будет решен в ближайшее время и будут закрыты все выплаты за пол месяца апреля и май. Также мне обещали, что может быть даже аванс за июнь.
ОКУПАНТЫ ПЫТАЮТСЯ ВЫТЯГНУТЬ УЧИТЕЛЕЙ В КРЫМ – ОПОНОВИВАТЬ РУССКУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ
– А какая ситуация сейчас со школами?
- Что кафиры действительно продвигают и требуют – это как раз перевод школ на российскую программу. В Херсоне они пытались, но там только 2 из 63 руководителей учебных заведений согласились сотрудничать.
Что будет дальше – не знаю. Сейчас большое количество людей уже выехали за пределы области, и они наверняка будут оставаться там, когда начнется новый учебный год. Потому это проблема.
Оккупанты сейчас также пытаются вытащить наших учителей в Крым, чтобы они там овладели их российской учебной программой. Мы делаем все возможное, чтобы это предотвратить. Уверен, что будут люди, которые уедут. Но как это будет масштабным явлением – это также зависит от того, как решится вопрос по заработной плате. Если будет все профинансировано на 100%, то я убежден, что люди не примут предложение оккупантов.
– Россияне вывозят зерно из Херсона. Есть ли данные, сколько его вывезли и сколько элеваторов разграблено?
- Не знаю относительно количества – они ведь не говорят, из какого элеватора сколько вывозят. Областная военная администрация заявляет о 500 тыс. тонн вывезенного зерна. В общей сложности у нас было где-то из 20 крупных элеваторов и все они на сегодняшний день находятся на территории, которую контролируют кафиры.
600 ЖИТЕЛЕЙ ХЕРСОНЩИНЫ – В ЗАСТОЛКАХ ОКУПАНТОВ, 200 УДАЛОСЬ ВЫДЕТЬ
- В Херсонской области похищают мирных жителей – судьба многих людей до сих пор неизвестна, кого-то выбрасывают на улицах избитыми после пыток, кто-то обошелся психологическим давлением. Сколько людей сейчас удерживают кафиры? Что делается для их увольнения?
- По данным правозащитников, сейчас это около 600 человек. В первую очередь, бывшие участники АТО, представители местного самоуправления и государственных органов власти. В частности, кафиры до сих пор удерживают несколько наших поселковых голов. Сейчас они тоже начали заниматься бывшими полицейскими, заставляя их перейти на свою сторону.
Также есть категория людей, которые были в плену, но уже освобождены – извлечено из застенок более 200 человек. Мы привлекаем все возможности для этого, включая международные. Например, чтобы уволить директора Херсонского театра, также председателя Евразийской театральной ассоциации, мы даже присоединяли администрацию президента Турции.
ЛЮДЯМ ЛУЧШЕ УЕХАТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ КРЫМ, ЧТОБЫ ОБЛЕГТИТЬ РАБОТУ ССУ
– Сейчас начали звучать призывы от представителей власти с рекомендациями людям выезжать из оккупированной Херсонщины. Но как им выезжать на неоккупированную территорию, если нет никаких коридоров и все это – на страх и риск? Насколько целесообразны такие призывы? И как вы относитесь к выезду людей через Крым?
– Да, я сам выступал с таким призывом. Зачем он? Вооруженные Силы должны иметь плацдарм для деятельности. Мы видели, какой была агония оккупантов перед выходом из Бучи и Ирпеня, или как россияне "освобождали" Мариуполь, полностью разрушив 400-тысячный город. Для Херсона такой вариант увольнения неприемлем, и это понимают Президент, главнокомандующий ВСУ и министр обороны – если снести город, то зачем его увольнять?
Конечно, есть те, кто не может уехать в силу разных причин. Но всех, кто имеет такую возможность, мы призываем покинуть оккупированную территорию.
Что касается выезда через Крым, то я считаю: если человек спасает свою жизнь и свою семью, пусть едет. По моему убеждению, с моральной точки зрения мы не имеем право их осуждать. Как я не осуждаю ни одного человека, который остается и ждет увольнения.
Конечно, через Крым могут уехать не все. Наверное, это не вариант для тех людей, которые работают на государственных должностях или в органах местного самоуправления, ведь их будут пропускать через фильтрацию. Или наоборот – люди не хотят ехать через ту территорию, чтобы их потом ни в чем не обвиняли и не называли предателями. Но если это простой человек, то какая разница? Главное, чтобы этот человек остался жив.
Для меня главное – сохранили максимальное количество херсонцев. И второе – облегчить работу ВСУ…
ТОРГОВЛЕНИЕ ХЕРСОНСКАМИ ОКУПАНТОВ – НА УРОВНЕ 95%
– Хотел бы еще вернуться к вопросу предателей. На днях нардеп Ковалев официально поддержал кафиров в Херсонской области. Что скажете по этому поводу?
– Ковалев, по сути, отказался от своего функционала как народного депутата в условиях военного положения и переехал на оккупированную Херсонщину, где передвигался беспрепятственно, никто его не задерживал. Он осуществлял там торговлю горюче-смазочными материалами, которые его структура закупала во временно оккупированном Крыму. При этом он позиционировал для людей свою деятельность как то, что Украина их бросила, а вот нет. Поехал в Джанкой, купил две тонны сахара и ездил потом по селам перед Пасхой, раздавал по килограмму. А когда в Херсоне находился, скажем так, идейный вдохновитель этого похода, заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, Ковалев принял участие в его "рабочем совещании" с аграриями Херсонщины и заявил, что Россия здесь навсегда, и выразил свою полную поддержку врагу.
Я же уверен, что Россия навсегда может быть в Херсонской области только в виде закопанных солдат.
Да, сейчас россияне пытаются каким-либо образом легализовать свою оккупационную власть. Их муртады уже анонсируют, что Херсонщина будет принята как область в состав России. Но я уверен, что этого не произойдет, потому что невозможно удерживать население, когда оно настолько не воспринимает власть. А отторжение херсонцами кафиров – где-то на процентов 95.
Я также очень верю в то, что в ближайшее время Вооруженные Силы Украины освободят Херсонскую область. И нам тогда еще придется долго "пахать", чтобы найти всех коллаборантов, - они должны либо уехать вслед за своими хозяевами, либо понести должное наказание согласно законодательству Украины.
Василь Короткий, Укринформ