«За два дня до войны министр обороны Украины общался с белорусским - он уверял, что нападения не будет», - Данилов

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За два дня до войны наш министр обороны общался с белорусским. И они уверяли, что нападения не будет. Наш главный пограничник за день общался с белорусским. Он говорит: даже не думайте, что с нашей территории на вас кто-то пойдет. Но они шли и не только с этой стороны, они пошли по всей границе.

На сегодняшний день мы можем сказать, что мы подготовились максимально для того, чтобы сопротивляться врагу. Действительно, мы считали, что с территории Беларуси не будет того нападения, которое, к сожалению, произошло.

Мы стали получать оружие, помощь. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы это было гораздо быстрее и больше. Но процесс продолжается, мы получаем пушки М777, другие средства поражения. Если бы у нас было тяжелое оружие, артиллерия, тяжелые танки, мы бы выполнили деоккупацию Мариуполя.

Когда нас начинают обвинять, что надо было людей там куда-то эвакуировать... Смотрите, война идет по всей стране. Даже эвакуация во Львов на сегодняшний день небезопасна на сто процентов. Русские «гатят» со всех сторон.

У нас на сегодняшний день все централизовано. Все военные вещи находятся у военных. Не может быть частного ПВО у какого-то отдельного предприятия и тд.

Я считаю, те люди, которые говорили, что война очень скоро закончится, что мы уже победили, что в апреле будем праздновать – говорили опасную вещь. К сожалению, война еще будет продолжаться. Нам очень тяжело на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей. До тех пор, пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться.

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, дал большое интервью украинским СМИ. Мы собрали для вас главные тезисы: