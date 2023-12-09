Актриса Даша Волга получила российский паспорт во время войны: почему это не предательство Украины

Популярная украинская актриса Даша Волга ("Позднее раскаяние", "Лист ожидания", "Девушки мои", "Дом с чужими тайнами", "После зимы", "Бывшая") 20 лет назад уехала с мужем в Новую Зеландию. Много лет прилетала домой на съемки, а в 2018-м сдала свой дом в Окленде в аренду и приехала с детьми в Киев.

В разговоре с OBOZ актриса ошеломила новостью, что полномасштабное вторжение россиян в Украину встретила в Москве. Артистка думала, что приехала туда всего на несколько дней за документами, но смогла вырваться только через месяц.

Даша Волга родилась в Киеве в июне 1974 года. Мама, Валентина Плотникова, народная артистка Украины, являлась ведущей актрисой столичного театра им. Ивана Франко. Отец Владимир Волга – конструктор. После аварии на Чернобыльской АЭС семья переехала в Москву. Валентину Плотникову пригласили в театр "Современник". Будущая актриса Даша окончила там школу и поступила в московский ВГИК (ее наставниками были Армен Джигарханяна и Альберт Филозов).

Впоследствии родители Даши вернулись в Киев.

В начале 2000-х годов актриса уехала с мужем в Новую Зеландию. Андрей Франчук, избранник актрисы, ИТ-специалист, но пробовал свои силы в киноискусстве. В его творческой копилке роли в украинских фильмах "Поводырь", "Несокрушимая", "Дом с лилиями" и другие. Даша Волга тоже активно прилетала на съемки из Новой Зеландии – снялась во многих известных сериалах и кинофильмах.

А летом 2018-го сдала свой дом на берегу океана в аренду и перебралась с сыновьями в Киев. Причина – тяжелая болезнь папы, но публично она об этом не рассказывала (мамы актрисы не стало в 2002 году – сгорела от рака).

"Почувствовала, что мне не просто нужно привезти внуков к дедушке на время – хочется, чтобы они побыли вместе, – говорила в интервью. – Думаю, мы приносим в его существование радость. У меня некоторое время назад были мысли забрать его к нам в Новую Зеландию. Думала: так будет лучше! Но теперь понимаю: папе лучше там, где он укоренен, где имеет работу (а он до сих пор работает в свои 78 лет). Имеет множество проектов. Один из них – разработка социального жилья для ребят, возвращающихся из АТО".

Актриса думала, что едет в Украину на год, однако задержалась более чем на четыре. Сыновей устроила в англоязычную школу, а сама очень быстро начала получать главные роли в украинском кино. А потом – и сама снимать. Волга имеет несколько престижных наград за режиссерство картины "Вода". А потом сняла фильм "Сури" с Олесей Жураковской в главной роли. В ее творческой копилке – и театральные представления. В частности, проект, который в 2020 году назвали одной из самых громких премьер года: постановка "Толик-молочник", в которой были задействованы Руслана Писанка, Остап Ступка, телеведущий Алексей Суханов, политик Борислав Береза.

Полномасштабное вторжение актриса встретила… в Москве

Даша Волга в деталях рассказала нам, что с ней тогда случилось.

"Когда я приехала в Киев в 2018 году, у меня было два паспорта – новозеландский и российский, который получила в юности, живя с родителями в Москве. И вы не поверите: оказалось, что получить временные документы на жительство в Украине легче с российским паспортом. А мне было нужно очень срочно: мой папа заболел раком. Но чувствовала себя очень странно, когда услышала: "Новозеландские документы мы будем рассматривать не меньше года. Оформляйтесь по российскому паспорту – через месяц будет документ". Слышать такое как новозеландскому гражданину, который за Украину, – было очень досадно. Когда уже был захвачен Крым и продолжалась кровавая бойня на Донбассе. Можете себе представить?".

"Однако я получаю документ и забываю о российском паспорте, – продолжает Волга. – Живу в Украине, снимаюсь в прекрасных проектах, делаю свое кино. А в декабре 2021 года лечу в Стамбул и теряю там документ. Это самое страшное, что может произойти со мной. Российский паспорт, на который оформлен украинский документ, просроченный – я не собиралась его восстанавливать. Что делать? Я обила все пороги украинских инстанций. Обращалась к юристам. Одна из них, очень профессиональная специалистка, защищающая бежавших от режима политических беженцев из России, а затем имевших проблемы с документами здесь, рассказывала мне, что наши органы неповоротливы настолько, что до сих пор выдают России граждан, за которыми охотятся не только фсбешники, но и чеченцы. Тех, кому голову обещают отрезать на Родине, отсюда отдают".

"Мне сказали: ничего не сможете сделать, кроме того, что поехать в Россию – восстановить документы, вернуться в Украину и получить снова украинский вид на жительство, – говорит Даша. – Без документа я не могу зайти ни на один проект, подписать контракт на съемки. Я решила, что нужно ехать. И 20 февраля 2022 года я очутилась в Москве. Днями ранее мне должны были выдать в российском посольстве в Киеве временный документ, по которому могла находиться в их стране какое-то непродолжительное время. Помню, прихожу в посольство, там сидит девушка, которая меня узнала и приняла за свою: "Мы сделаем все быстро, а вы уезжайте как можно раньше". Она мне не говорит, что с дня на день начнется война, но я считываю этот месседж. Однако беру билет и уезжаю".

"А по прилету меня задерживают в московском аэропорту – вместе с гражданами из Великобритании, Литвы и Америки. Забирают наши документы и относят к начальнику смены. Впоследствии мне каким-то чудом отдают документы, а прилетевшую из Лондона женщину ведут куда-то и я слышу, что говорят: "К сожалению, приглашения от вашей сестры недостаточно – вы гражданка недружественного государства". И я понимаю, что что-то нарастает, как снежный ком".

"Меня пропускают в эту Москву, иду подаваться на ср*ные документы, а через несколько дней начинается вторжение. И я понимаю, сидя в квартире подруги, что у меня в документах написано: родилась в Киеве, приехала из Киева, и в моей биографии в Википедии указано, что я осудила вторжение россиян в Крым и на Донбасс. При желании из меня можно сделать такого шпиона, что писатели детективов будут завидовать".

"Знаете, в те страшные дни мне казалось, что у меня просто бетонная плита на груди. К нам с подругой приходила ее дочь и рассказывала, что, мол, сейчас ехала в метро и полицейские выхватывали у студентов телефоны и проверяли, какие сайты смотрят. Кого-то хватали, тянули за шкурки. Это реально садистское государство. Ее знакомого впоследствии насильно тянули в военкомат, он из куртки высунул руки и убежал. И я оказалась в логове всего этого ужаса. И если бы была там одна – сошла с ума. Подруга звонила моим родным, моим детям (они уже к тому времени уехали с папой в Новую Зеландию) – но у меня все равно каждый день была истерика. Находиться внутри гадости было невыносимо. Дети со мной говорили только об одном: "Мама, а ты сможешь выбраться?" Они тебя выпустят?" Могу только себе представить, что они чувствовали: когда мы воссоединились в марте, старший сын наверное месяц ходил со мной за руку. Это при том, что он взрослый самостоятельный парень".

"С 1986 года росла в Москве, паспорт первый получила там, тогда еще был Советский Союз, – объясняет Волга, почему имела российский паспорт. – И потом я встретила своего будущего мужа Андрея – он киевлянин. Родители впоследствии вернулись в Киев, мамы не стало. Папа поменял паспорт на украинский. Я окончила театральный вуз, снималась и в Украине, и в России. Но потом очень четко начала понимать, что там происходит.



А потом случился Майдан. И я выбрала Украину и осталась в Украине. И это был самый удивительный период моей жизни. Я здесь приобрела самых дорогих друзей и была с близкими в непростой период их жизни. В Киеве похоронены моя свекровь и мой папа".

Даша вспоминает, что когда уехала в Россию, думая, что вернется в Киев через несколько дней, оставила в квартире свою кошку: "Началась война. И я три дня орала по всем соцсетям: спасите моего кота. Но никто туда не решался ехать – жилье находилось недалеко от метро Житомирская. Там так бабахало, что наш дом ходил ходуном, потом нашлись хорошие люди, которые забрали моего испуганного зверька в безопасное место, а чуть позже ее приютила потрясающая женщина Татьяна с запада Украины, ее муж и младший сын – в ВСУ. Сама она волонтерит. Мы с ней столько уже проговорили, переписываемся. Когда я поеду на запад, знаю, что имею там человека, которого очень хотела бы обнять".

Нынче Волга живет в новозеландском Окленде: "Старшему – 20 лет, он поступил в университет, младшему – 9. Дети улетели из Украины накануне войны – седьмого февраля, очень помог их папа. С моим мужем Андреем мы на тот момент развелись. Но остались прекрасными друзьями и родителями для своих детей. Сейчас он тоже живет в Новой Зеландии – с новой женой и маленькой дочкой. Все мы в хороших отношениях".

Даша Волга еще до приезда в Украину окончила в Новой Зеландии университет, получила специальность магистра искусств. Изучала педагогику, детскую психологию, получила право преподавать: "Думала так: если не будет в какой-то момент актерских проектов, всегда могу заработать на жизнь. А сейчас я приглашена в лучший колледж Окленда – со следующего года буду преподавать у них. Кроме того, есть еще предложения от нескольких учебных заведений. Одно из них считается лучшим в Новой Зеландии. Как артистка я реализовалась, обожаю свое дело, но сейчас мне нравится открывать дорогу в этот мир другим людям".

"Знаете, я стараюсь не очень рассказывать о своей нынешней жизни в соцсетях, потому что получается, что вроде в шоколаде, когда другим украинцам так непросто. Так случилось, что 20 лет назад я уехала из Киева, родила здесь детей, теперь они вернулись домой. Но то, что они за эти годы полюбили Украину, прикипели душой и сейчас каждый день следят за киевской жизнью, – это факт. Просматриваем с Илаем фотографии: "Мама, как там было хорошо, столько друзей. В Киеве у нас была такая насыщенная и интересная жизнь, что мало кто так живет в Новой Зеландии. Культура у нас потрясающая".

"Старший Антоша все время мониторит новости, со всеми общается здесь на тему войны, бесконечно постит украинские истории, – добавляет Даша. – Подрабатывает в университете – шлет донаты. Помогает мне организовывать ивенты в поддержку Украины. Начал активно изучать украинский язык, в Киеве учился в иностранной школе, украинским на достаточном уровне не успел овладеть".

Даша Волга с болью признается, что о войне в Украине за границей пишут уже не так часто, как раньше:

"Мы ушли с первых полос. Первый год, когда я приехала, активно устраивали мероприятия. Мы организовали даже несколько кинофестивалей. Люди приходили, активно включались, донатили. Нас звали с интервью на ТВ и радио. Я ходила по колледжам, рассказывала детям о том, что происходит в Украине. Сейчас все стихло".

"Мне кажется, что нужна другая стратегия. Нам нужно прекратить рассказывать о себе исключительно с точки зрения жертв этой войны. Потому что война продолжается, люди устают сочувствовать. И бесполезно обижаться на мир, который находится в другой ситуации. Заставлять жить их нашими травмами – тоже бесполезно. К примеру, когда мы показывали здесь фильм "Плохие дороги" Наталки Ворожбит, новозеландцы выходили из зала и признавались, что психика не выдерживает, мол, тяжело смотреть. Они час не могут выдержать. Хотят жить своей жизнью и быть счастливыми. Поэтому нам нужны другие методы, чтобы привлекать их на свою сторону".

"Нужно сказать, в этом смысле Россия очень изобретательна, – продолжает Волга. – Нам нужно также меняться. Грубо говоря, нужно себя "продавать" миру. Так чтобы мы были интересны, конкурентны и привлекательны. Чтобы людям хотелось быть с украинской культурой и с украинскими людьми. Да, мы жертвы, но должны сцепить зубы и предложить миру то, чего у него нет, потому что россияне продолжают агрессивно навязывать свою культуру – и никто ее здесь отменять не собирается, скажу честно. Мы должны громко заявлять о своей глубине, уникальном пространстве, красоте".

"Ваши читатели сейчас меня могут упрекнуть, что не пережила и части того ужаса, который пережили люди. Я согласна, но сейчас транслирую настроения людей за границей, которые могут помочь нам финансово. Делают это, но их энтузиазм постепенно угасает – я вижу, куда дело движется. Мы должны быть более изобретательными, более гибкими, умными, чем просто жертвы войны, которым необходима помощь. Вот такой месседж отсюда. И еще хочу добавить: поддержка Украины в Новой Зеландии до сих пор достаточно сильная. Меня постоянно приглашают на благотворительные мероприятия, где собираются деньги. Богатые новозеландцы хотят оставить о себе хороший след. Они понимают, на чьей стороне правда".

Оксана Гейдор. Журналистка раздела LifeStyle, OBOZ.ua