Яна Троянова: Большое интервью о жизни, иммиграции во Францию и войне России с Украиной

Популярная российская актриса Яна Троянова (сериал Ольга) дала откровенное интервью YouTube-проекту "И грянул Грэм", где были затронуты различные важные темы, связанные с ее вынужденной иммиграцией из России и адаптацией к новой жизни во Франции. Она поделилась своим опытом и эмоциями, связанными с этим трудным переходом. Яна рассказала о том, как она справлялась с депрессией, вызванной войной и иммиграцией, и как смогла найти в себе силы и вдохновение для продолжения своей карьеры.
Важным моментом в интервью было обсуждение стадий принятия войны в Украине. Яна подчеркнула, что война убивает всё живое внутри человека, но справиться с этим состоянием помогло осознание того, что нужно действовать, и поиск путей участия в усилиях по прекращению войны. Она также выразила свою точку зрения по поводу ситуации в фашистской России и вопросов социальной справедливости.
Троянова заявила, что народ в РФ повально страдает алкоголизмом и всегда находится в подчинённом положении, а мужчина в России — пьяница, который жмёт руку насильникам. После этого пропагандисты потребовали возбудить против неё уголовное дело и признать её иноагентом.
В интервью также были затронуты важные социокультурные темы, такие как роскошная жизнь российских властей, влияние медиа и общественного мнения на людей, а также сложности артистов при вхождении в "московскую тусовку". Яна поделилась своими мыслями о давлении и шантаже со стороны российской диктатуры, а также рассказала о своем опыте общения с известными личностями, такими как Ксения Собчак и Юрий Дудь.
"Больное общество, нездоровое, пришедшее к фашизму. Люди приходят к фашизму, когда нет работы над собой. Сегодня проблема России в том, что люди не задумываются над тем, что надо работать над собой. А их по ТВ только направляют о ком нужно говорить, кого нужно судить, кого обвинять. Их фокус постоянно идет на то, чтобы найти виновных в своей плохой жизни и убедить их, что какая-то Америка хочет забрать наши недра, богатства. А забирает их мошенник и вор Путин. И народ этого как будто не видит", - сказала Троянова.
Также в интервью были вопросы о том, может ли измениться ситуация в России, и какие шаги нужно предпринять, чтобы противостоять "выученной беспомощности". Яна рассказала о своих проектах и идеях, направленных на поддержку артистов в иммиграции, и выразила надежду на объединение усилий бывших коллег в борьбе за общие цели.
Интервью также коснулось темы негативного отношения к Яне после публичных высказываний в СМИ и о том, как она справляется с хейтом. Она подчеркнула важность веры в свою работу и профессионализм, игнорируя критику и негативные комментарии.
Одним из важных вопросов было обсуждение роли интеллигенции в современном обществе и поддержки войны. Яна поделилась своим мнением о том, почему некоторые интеллигентные люди могут поддерживать военные конфликты и как это влияет на общество в целом.
Интервью также затронуло вопрос о возможном возвращении Яны в Россию. Она поделилась своими размышлениями на этот счет и о том, какие условия должны быть выполнены, чтобы она могла вернуться в свою родную страну. В целом, интервью с Яной Трояновой представляет собой важный и глубокий разговор о социокультурных и политических аспектах современного общества и жизни в условиях иммиграции и войны.