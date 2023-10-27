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Главная » Новости » Культура » 2023 » Октябрь » 27 » 08:27:24
 

Яна Троянова: Большое интервью о жизни, иммиграции во Францию и войне России с Украиной

Сегодня, 00:55:24 538 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Яна Троянова: Большое интервью о жизни, иммиграции во Францию и войне России с Украиной

Популярная российская актриса Яна Троянова (сериал Ольга) дала откровенное интервью YouTube-проекту "И грянул Грэм", где были затронуты различные важные темы, связанные с ее вынужденной иммиграцией из России и адаптацией к новой жизни во Франции. Она поделилась своим опытом и эмоциями, связанными с этим трудным переходом. Яна рассказала о том, как она справлялась с депрессией, вызванной войной и иммиграцией, и как смогла найти в себе силы и вдохновение для продолжения своей карьеры.

Важным моментом в интервью было обсуждение стадий принятия войны в Украине. Яна подчеркнула, что война убивает всё живое внутри человека, но справиться с этим состоянием помогло осознание того, что нужно действовать, и поиск путей участия в усилиях по прекращению войны. Она также выразила свою точку зрения по поводу ситуации в фашистской России и вопросов социальной справедливости.

Троянова заявила, что народ в РФ повально страдает алкоголизмом и всегда находится в подчинённом положении, а мужчина в России — пьяница, который жмёт руку насильникам. После этого пропагандисты потребовали возбудить против неё уголовное дело и признать её иноагентом.

В интервью также были затронуты важные социокультурные темы, такие как роскошная жизнь российских властей, влияние медиа и общественного мнения на людей, а также сложности артистов при вхождении в "московскую тусовку". Яна поделилась своими мыслями о давлении и шантаже со стороны российской диктатуры, а также рассказала о своем опыте общения с известными личностями, такими как Ксения Собчак и Юрий Дудь.

"Больное общество, нездоровое, пришедшее к фашизму. Люди приходят к фашизму, когда нет работы над собой. Сегодня проблема России в том, что люди не задумываются над тем, что надо работать над собой. А их по ТВ только направляют о ком нужно говорить, кого нужно судить, кого обвинять. Их фокус постоянно идет на то, чтобы найти виновных в своей плохой жизни и убедить их, что какая-то Америка хочет забрать наши недра, богатства. А забирает их мошенник и вор Путин. И народ этого как будто не видит", - сказала Троянова.


Также в интервью были вопросы о том, может ли измениться ситуация в России, и какие шаги нужно предпринять, чтобы противостоять "выученной беспомощности". Яна рассказала о своих проектах и идеях, направленных на поддержку артистов в иммиграции, и выразила надежду на объединение усилий бывших коллег в борьбе за общие цели.

Интервью также коснулось темы негативного отношения к Яне после публичных высказываний в СМИ и о том, как она справляется с хейтом. Она подчеркнула важность веры в свою работу и профессионализм, игнорируя критику и негативные комментарии.

Одним из важных вопросов было обсуждение роли интеллигенции в современном обществе и поддержки войны. Яна поделилась своим мнением о том, почему некоторые интеллигентные люди могут поддерживать военные конфликты и как это влияет на общество в целом.

Интервью также затронуло вопрос о возможном возвращении Яны в Россию. Она поделилась своими размышлениями на этот счет и о том, какие условия должны быть выполнены, чтобы она могла вернуться в свою родную страну. В целом, интервью с Яной Трояновой представляет собой важный и глубокий разговор о социокультурных и политических аспектах современного общества и жизни в условиях иммиграции и войны.

Видео, интервью

 
 

Таймкоды

  • 00:00 – В студии Яна Троянова;
  • 00:19 – Об адаптации в вынужденной эмиграции;
  • 04:01 – О стадиях принятия войны;
  • 08:12 – Почему Россия дошла до точки невозврата?;
  • 13:56 — Почему властям позволяют жить роскошно?;
  • 15:40 — О втором этапе «крепостничества»;
  • 19:23 — Об интеллигенции;
  • 24:02 — Есть ли разница между семьями известных и тех, кто добился всего сам?;
  • 27:08 — Сложно ли «не опускаться» перед известными людьми?;
  • 31:11 — Сложно ли входить в «московскую тусовку» людям из других городов?;
  • 36:21 — Был ли соблазн тратить много денег?;
  • 39:43 — Как проявляются «медные трубы»;
  • 41:30 — О намёках со стороны российских властей;
  • 45:18 — Кто предал?;
  • 45:46 — Почему люди продолжают стучать на своих?;
  • 48:29 — Может ли в России уйти «выученная беспомощность»?;
  • 52:02 — Изменилось ли отношение к Яне после интервью Дудю?;
  • 54:01 — Об умении не обращать на хейт;
  • 56:36 — Почему Рома Зверь поменял свою позицию?;
  • 59:47 — Можно ли ещё отмолчаться?;
  • 1:00:35 — Имеет ли смысл спасать театр во время войны?;
  • 1:03:09 — Важно ли, что кто-то верить в то, что делает Путин?;
  • 1:04:22 — Почему интеллигенция поддерживает войну?;
  • 1:07:25 — Будут ли объединяться в один проект уехавшие артисты?;
  • 1:08:30 — Об интервью Дуни Собчак;
  • 1:10:39 — Про жизнь во Франции;
  • 1:13:49 — О позиции бывших коллег;
  • 1:17:24 - Вернется ли Яна в Россию?
Тэги: Яна Троянова, актеры, интервью, кино, россия

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