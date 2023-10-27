Яна Троянова: Большое интервью о жизни, иммиграции во Францию и войне России с Украиной

"Больное общество, нездоровое, пришедшее к фашизму. Люди приходят к фашизму, когда нет работы над собой. Сегодня проблема России в том, что люди не задумываются над тем, что надо работать над собой. А их по ТВ только направляют о ком нужно говорить, кого нужно судить, кого обвинять. Их фокус постоянно идет на то, чтобы найти виновных в своей плохой жизни и убедить их, что какая-то Америка хочет забрать наши недра, богатства. А забирает их мошенник и вор Путин. И народ этого как будто не видит", - сказала Троянова.

Видео, интервью

Таймкоды

00:00 – В студии Яна Троянова;

00:19 – Об адаптации в вынужденной эмиграции;

04:01 – О стадиях принятия войны;

08:12 – Почему Россия дошла до точки невозврата?;

13:56 — Почему властям позволяют жить роскошно?;

15:40 — О втором этапе «крепостничества»;

19:23 — Об интеллигенции;

24:02 — Есть ли разница между семьями известных и тех, кто добился всего сам?;

27:08 — Сложно ли «не опускаться» перед известными людьми?;

31:11 — Сложно ли входить в «московскую тусовку» людям из других городов?;

36:21 — Был ли соблазн тратить много денег?;

39:43 — Как проявляются «медные трубы»;

41:30 — О намёках со стороны российских властей;

45:18 — Кто предал?;

45:46 — Почему люди продолжают стучать на своих?;

48:29 — Может ли в России уйти «выученная беспомощность»?;

52:02 — Изменилось ли отношение к Яне после интервью Дудю?;

54:01 — Об умении не обращать на хейт;

56:36 — Почему Рома Зверь поменял свою позицию?;

59:47 — Можно ли ещё отмолчаться?;

1:00:35 — Имеет ли смысл спасать театр во время войны?;

1:03:09 — Важно ли, что кто-то верить в то, что делает Путин?;

1:04:22 — Почему интеллигенция поддерживает войну?;

1:07:25 — Будут ли объединяться в один проект уехавшие артисты?;

1:08:30 — Об интервью Дуни Собчак;

1:10:39 — Про жизнь во Франции;

1:13:49 — О позиции бывших коллег;

1:17:24 - Вернется ли Яна в Россию?

Популярная российская актриса Яна Троянова (сериал Ольга) дала откровенное интервью YouTube-проекту "И грянул Грэм", где были затронуты различные важные темы, связанные с ее вынужденной иммиграцией из России и адаптацией к новой жизни во Франции. Она поделилась своим опытом и эмоциями, связанными с этим трудным переходом. Яна рассказала о том, как она справлялась с депрессией, вызванной войной и иммиграцией, и как смогла найти в себе силы и вдохновение для продолжения своей карьеры.Важным моментом в интервью было обсуждение стадий принятия войны в Украине. Яна подчеркнула, что война убивает всё живое внутри человека, но справиться с этим состоянием помогло осознание того, что нужно действовать, и поиск путей участия в усилиях по прекращению войны. Она также выразила свою точку зрения по поводу ситуации в фашистской России и вопросов социальной справедливости.Троянова заявила, что народ в РФ повально страдает алкоголизмом и всегда находится в подчинённом положении, а мужчина в России — пьяница, который жмёт руку насильникам. После этого пропагандисты потребовали возбудить против неё уголовное дело и признать её иноагентом.В интервью также были затронуты важные социокультурные темы, такие как роскошная жизнь российских властей, влияние медиа и общественного мнения на людей, а также сложности артистов при вхождении в "московскую тусовку". Яна поделилась своими мыслями о давлении и шантаже со стороны российской диктатуры, а также рассказала о своем опыте общения с известными личностями, такими как Ксения Собчак и Юрий Дудь.Также в интервью были вопросы о том, может ли измениться ситуация в России, и какие шаги нужно предпринять, чтобы противостоять "выученной беспомощности". Яна рассказала о своих проектах и идеях, направленных на поддержку артистов в иммиграции, и выразила надежду на объединение усилий бывших коллег в борьбе за общие цели.Интервью также коснулось темы негативного отношения к Яне после публичных высказываний в СМИ и о том, как она справляется с хейтом. Она подчеркнула важность веры в свою работу и профессионализм, игнорируя критику и негативные комментарии.Одним из важных вопросов было обсуждение роли интеллигенции в современном обществе и поддержки войны. Яна поделилась своим мнением о том, почему некоторые интеллигентные люди могут поддерживать военные конфликты и как это влияет на общество в целом.Интервью также затронуло вопрос о возможном возвращении Яны в Россию. Она поделилась своими размышлениями на этот счет и о том, какие условия должны быть выполнены, чтобы она могла вернуться в свою родную страну. В целом, интервью с Яной Трояновой представляет собой важный и глубокий разговор о социокультурных и политических аспектах современного общества и жизни в условиях иммиграции и войны.