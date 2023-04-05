Скандальное интервью с охранником Путина. Как Каракулов Глеб Олегович смог сбежать из России в Турцию. ВИДЕО

Центр «Досье» проверил документы Глеба Каракулова. Его служебный паспорт значится как действительный в базе МВД. Даты штампов о пересечении границы совпадают с датами, которые офицер ФСО назвал в интервью. Подлинность удостоверения сотрудника ФСО, которое предоставил Каракулов, подтвердил собеседник, близкий к российским спецслужбам. В материалах ФНС и Пенсионного фонда, доступ к которым получил «Досье», не указано ни одно место работы Каракулова. Источник «Досье», близкий к МВД и не знакомый с деталями истории Каракулова, предположил, что речь идет о сотруднике спецслужб или правоохранительных органов, поскольку их данные удаляют из государственных баз. Тем не менее в архивной базе полиции «Досье» удалось найти указание, что Каракулов служит в ФСО.



«Досье» также проверил биографию Каракулова. Он действительно учился в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского и был зарегистрирован в общежитии академии, следует из баз МВД. Он также публиковал фотографии в социальных сетях со своими однокурсниками. У Каракулова есть жена и дочь, следует из соцсетей родственников офицера. На Каракулова оформлена военная ипотека: в выписке из ЕГРН на его квартиру в подмосковной Балашихе указано, что заем выдан в рамках «накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих».



Отец Каракулова — бывший военный, следует из его профиля в «Одноклассниках» и из архивных данных милиции. «Досье» попытался связаться с отцом и братом Каракулова, но оба заблокировали корреспондента «Досье» во всех социальных сетях и мессенджерах. «Досье» также получил сведения из ИБД-Ф МВД — информационный базы данных федерального уровня, в которой указано, находится ли человек в розыске и есть ли на него уголовное дело. В справке говорится, что на Каракулова возбуждено дело о дезертирстве в период мобилизации (часть 3 статьи 338 УК РФ), он скрылся от военного следствия. Дело завели 26 октября, розыскное дело — 21 декабря, инициатор — уголовный розыск ГУ МВД по Москве. Мера пресечения в отношении Каракулова не избиралась. В этой же справке указано, что в Военно-космической академии у Каракулова в 2004 году взяли отпечатки пальцев и внесли их в систему МВД — ЦИАДИС. Информация о розыске Каракулова содержится и в публично доступной базе МВД.

Глеб Каракулов — капитан Федеральной службы охраны (ФСО). До середины октября 2022 года он был инженером в управлении президентской связи и работал с Владимиром Путиным. В его обязанности входило обеспечение президента секретной связью. В начале октября он отправился в Астану, где глава государства должен был принять участие сразу в трех мероприятиях — в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Россия — Центральная Азия». 14 октября, в последний день командировки, Каракулов оставил своих коллег и вместе с женой и дочерью улетел в Стамбул.Центр «Досье» провел с офицером больше 10 часов и узнал, почему он решил уйти из ФСО и покинуть Россию. Каракулов — самый высокопоставленный сотрудник спецслужб с начала полномасштабного вторжения России в Украину, который сбежал из страны и осудил войну. В России Каракулов объявлен в розыск, на него завели уголовное дело о дезертирстве (часть 3 статьи 338 УК РФ). Интервью было записано в конце 2022 года.«Досье» публикует материал, убедившись, что Каракулов и его семья в безопасности.

Интервью офицера ФСО

Не мог пойти на сделку с совестью

Каракулов признается, что по личным действиям Путина в феврале 2022 года никаких намеков на то, что будет война против Украины не было. Зато его настораживало то, что происходило в медийном пространстве России, и он предположил, что война таки будет. По его словам, начиная с 2020 года, российский президент сильно изменился в поведении, стал настороженным и замкнутым.

"Он обезопасил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем самым карантином, отсутствием информации. Исказилось у него восприятие действительности. В моем понимании в XXI веке благоразумный человек, объективно смотрящий на все происходящее в мире, а тем более способный как-то прогнозировать хотя бы в среднесрочной перспективе, не допустил бы эту войну", — говорит Глеб Каракулов.

Он добавил, что фактически 100% сотрудников ФСО поддерживают действия Путина, а в кулуарных разговорах 50% ФСОшников считают, что "Киев нужно было разбомбить еще в 2014 году". Мужчина признается, что если бы не работал в ФСО и не знал всей информации, то тоже, насмотревшись российское телевидение, мог стать Z-патриотом. Глаза на происходящее в Украине в 2014 году ему открыла поездка в Крым, где он смог лично увидеть псевдореферендум на полуострове.

"Было очень много звоночков, которые мне давали ясно понять, что я не готов идти на соглашения с совестью, находясь на службе. В феврале 2022 года началась преступная война, и я не мог идти на соглашение с совестью. Я просто не мог находиться на службе этого президента. Я считаю этого человека военным преступником. Хотя я и не участвовал именно в военных действиях, но выполнять его преступные приказы или просто находиться у него на службе я не считаю для себя невозможным", — говорит Каракулов.

Мой ребенок не будет зиговать

Он добавляет, что его жена с пониманием отнеслась к его решению покинуть службу, а его дочь "не будет зиговать".

"Для нее мы уехали в отпуск на море. Думаю, вы тоже видели фотографии, снятые в детских садах, где дети зигуют. Стоят и зигуют. Мой ребенок не будет зиговать. Дочь я, как мог, успокоил, поэтому, надеюсь, она уже нет о чем не думает. А сейчас для нее мы на море, ходим-гуляем", — рассказывает Глеб Каракулов.

Экс-работник ФСО обратился к своим коллегам по службе, имеющим информацию, которая не транслируется в телевизоре, чтобы те выступили и дополнили его и помогли гражданам РФ узнать правду.

"Я уверен, что действия верховного главнокомандующего вызывали у вас вопросы, но присяга заставляла не спрашивать и четко выполнять приказы. Но происходящее сейчас выходит за все рамки — мыслимые и немыслимые. Вы не должны выполнять преступные приказы и служить этому военному преступнику — Владимиру Путину. А я считаю его именно военным преступником", — сказал мужчина.

Глеб Каракулов отметил, что у него в голове не укладывается, что РФ могла напасть на суверенное государство и использует РСЗО для обстрелов жилых домов в Украине.

"Происходящее сейчас в Украине все эти разрушения, агрессивная война, терроризм и геноцид украинского народа (иначе это не назвать) — это все уголовное преступление, и наш президент стал военным преступником. Вы должны прекратить выполнять эти преступные приказы. Сотрудники ФСО постоянно находятся вокруг президента. Вы можете просто зайти и дать понять, что это преступление. И в ваших руках возможность очень быстро остановить это безумие. Я бы очень хотел, чтобы вы сделали это, потому что вы спасете много жизней", — сказал он.

Так будет, пока мы молчим

Также Глеб Каракулов обратился к россиянам, поскольку в РФ, по его словам, существует искажение информации и все их держат в неведении, рассказывая лишь информацию, удобную для одного человека.

"Наш президент оторван от мира. Он патологически боится за свою жизнь. Его ценности — это его жизнь и жизнь его родных и близких. Жизнь ваших родных и близких не представляет для него никакого интереса. Эту преступную войну нельзя было начинать и надо как можно быстрее заканчивать. Жизнь — это самая высокая ценность. Об этом в нашей стране забыли. Считают народ пушечным мясом. Так будет, только пока мы молчим. Эту войну пора заканчивать и пора перестать молчать", — резюмировал Глеб Каракулов.