«Путин умер, совершенно точно» - Соловей в интервью Гордону рассказал про будущее России. ВИДЕО

Видео интервью Дмитрию Гордону

Он умер. Совершенно точно, он скончался вечером в четверг, 26 октября, бесповоротно, окончательно. Сейчас он находится в холодильной камере своей резиденции на Валдае. Унизительно? Правда. Ну, наверно, заслуженно. Никаких сомнений в его физической смерти не существует, никаких абсолютно, ни малейших.Начать придётся с 2020 года. На рубеже 2019-2020 года у него была диагностирована тяжёлая форма рака, тяжёлая и не поддающаяся длительной ремиссии. В феврале 2020 года ему сделали операцию израильские врачи и определили горизонт его дожития до конца. Получается, у него было курирование. Его занимались таргетной терапией, потому что больше ни одна страна не могла заниматься таргетной терапией, никуда больше не обратился, кроме как к Израилю.Его тогда курировал непосредственно Нетаньяху, который тоже был тогда премьер-министром. Поэтому Путин доверял. У него от Алины Кабаевой трое детей, двое из них мальчики. Насколько я знаю, это совершенно точно, она и является его женой. Но несмотря на терапию, ему удалось отодвинуть горизонт. То есть он дожил до 2023-го года, но весной 2023-го года в марте эти самые врачи сказали, что все возможности медицины исчерпаны. Дальше всё в руках Божьих. Было ли так на самом деле или нет, никто не знает. Потому что в этот момент израильское руководство было крайне недовольно шашками России с Ираном, тем, что Россия пообещала помочь Ирану в создании ряда критически важных технологий. Так или иначе, с весны они прекратили его лечить и началось неизбежное ухудшение его здоровья. В начале лета мне сказали, что прогноз по его дожитию не выходит за пределы этого года, а на рубеже августа-сентября мне сообщили, что он не переживёт осень. Это абсолютно точно. В конце сентября мне сказали, что горизонт приблизился, и что он не переживёт октябрь.Я несколько раз публично говорил о том, что Путин не переживёт осень. Тому есть немало подтверждений в моих видеороликах. Не публично, в узком кругу я говорил, и тому тоже есть свидетели, что он не переживёт октябрь. Так это и случилось. 26 октября он скончался. Перед этим за несколько дней он пережил приступ инфаркта. Отказ после этого в палате интенсивной терапии в реанимации. В четверг, 20:00 московского времени, аккурат в то время, когда я начал проводить свой закрытый семинар, после Путина. Я спросил, могу ли я провести семинар с таким названием? Я спрашивал в начале октября, мне сказали да. В конце октября ты уже можешь проводить семинар с названием "после Путина". Ровно в 20:00 московского времени, когда я начал проводить свой семинар, у него началось ухудшение. Вызвали дополнительную бригаду, стали проводить интенсивные реанимационные мероприятия. Где-то без 29 он скончался. Первая информация появилась на Telegram-канале генерала СВР. Она абсолютно достоверна, она содержала ряд подробностей, в частности, о блокировании группы врачей, которые находились, это фактически спальня Путина, они находились, слышали Путина. Я получил подтверждение из других источников и вывесил это. Я вывесил это где-то, наверное, в 22:30-22:40, я уже точно не помню.Это люди из близкого окружения российского президента, очень близкого окружения. Поэтому информация является абсолютно достоверной.Да, это не утверждение, это медицинский факт, антропологический факт. Он мёртв и вне зависимости от того, как к этому относятся, верят или не верят, принимают или не принимают, это факт, который уже не избежать. Этого удалось только одному еврею, 33 года, и то через 3 дня. Но Путин уже точно не повторит этот опыт.Скажите, а какие могут быть доказательства? Честное слово Пескова, который 20 февраля прошлого года сказал, что Россия никогда не начнёт военные операции против Украины. Патологоанатомическая экспертиза заявления... Какие могут быть доказательства прямые? В этом случае я хочу уверить, благодаря вам, аудиторию широкую. Я специально выбрал вас. Мне предлагали несколько возможностей интервью, потому что у вас самая широкая аудитория и мыслящая аудитория. Чтобы сказать, доказательства будут предъявлены, доказательства неопровержимые, того, что российский президент скончался.Есть косвенные, я могу привести косвенные, которые очевидны. Вечером 26 октября, как раз с 20:00 вечера в Москве, было введено усиление в центре города. Этому свидетели многие москвичи, особенно автомобилисты, оказавшиеся в пробках. Была введена и остаётся усиленной охрана резиденции Путина на Валдае. Как раз вечером 28 октября.Прошу прощения. Да, 27 октября. Лукашенко, который уже знал о том, что Путин скончался, сказал, что необходимо вступить в посредничество. Знаете, единое доказательство - это начало операции в Секторе газа. Да-да. Дело в том, что последний телефонный разговор, который Путин проводил, это был разговор с Нетаньяху, и он прошёл на повышенных тонах. Со стороны Нетаньяху. Знаете почему? Потому что Нетаньяху, чтобы Россия не смела вмешиваться в операцию Израиля и чтобы Россия минимизировала ущерб для Израиля. И Нетаньяху сказал: в противном случае информация о том, что происходит с вами, станет достоянием международной общественности. Вот такая вот история. Врёт хорошо.Сейчас нет, никаких похорон не будет. Не будет, потому что ещё до его смерти, то есть это уж всё обсуждается где-то интенсивно с конца сентября, было принято принципиальное решение скрывать его смерть, использовать вместо него двойника.Предполагается в течение месяца. Допустим, смерть Алиева скрывали, смерть а часа скрывали, смерть Алиева скрывали чуть ли не пару месяцев. А в России смерть Жириновского скрывали больше месяца.А потому что искали подходящий момент, чтобы объявить его смерть и хотели там решить вопрос с преемником. Ну, еще одна была причина. Путину доставляло удовольствие, я так полагаю, он же садист. Он был садистов, да, это человек, который нанес колоссальный ущерб всему миру, не только Украине, но и россиянам, безусловно. Да и вообще всему миру. Поэтому я лично испытываю тихое удовлетворение, потому что мы с вами живы, а он уже нет. Его земная жизнь завершилась навсегда и он на полном ходу сейчас направляется к своему настоящему хозяину. Примечательно, что он умер Хэллоуина. Очень примечательно, когда Нечистая сила, согласно этому поверью, выходит и ищет своих слуг, вот слуга оказался под боком. Мог бы конечно умереть пер 23 октября, в мой день рождения. Подарок. Вы знаете, я могу сказать, что это было. Очень вероятно, он чуть-чуть на несколько дней пережил тот срок, который ему был отпущен, буквально на несколько суток, он как раз должен был где-то, ну, ближе к 23 октября, уйти на вечный покой. А будут решать вот в течение этих двух месяцев, как обеспечить преемнику свою власть.









Кто станет его преемником? Как быть?



Им нужна пауза. Будет ли состояние или двойник замещать Путина там на долговременной основе? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет, поэтому в любом случае. Через 2-3 месяца это стало бы известно, но в том, что, насколько мне известно, есть люди и силы, готовые прервать это молчание и эту игру. Вот посмотрим, как быстро они вступят в действия.



Круг людей, которые в отсутствие Путина принимают сегодня решения в России. Вот кто эти люди, которые решают, когда объявить, кто будет преемником, и так далее. В первую очередь, это Патрушев. Он фактически сейчас глава России, и это консенсус основных элитных группировок. Это предварительный консенсус. То есть он был достигнут еще до 26 октября. Ночью с 26 на 27 октября утром 27 октября он был подтвержден. Но это, я обращаю ваше внимание, исключительно ситуативный, то есть временный консенсус. Между ними есть давние счеты, которые никуда не делись. Они согласились на время объединиться вокруг Патрушева и выставить в качестве фронтмена двойника, которого действительно отчество Васильевич. Поэтому и кликуха у него. Прошу прощения за такой организм, Васич не знаю, как его зовут, я не знаю. Как значит Патрушев. И где-то в общей сложности, это такое попути политбюро, около 10-11 человек.



Ну, основная скрипка будет у Патрушева, у Бортникова и у Королева. Королев - это первый заместитель Бортникова. У Чемезова, потому что была до октября коалиция, противостоящая коалиции Патрушева. Евоз че потом они пошли на компромисс с коалицией Патрушева, решили начинать конфликт. До, скажем так, условно, до похорон. Ну, торопиться не будем. А я не знаю, какую роль играет Вайна. Он человек очень деловитый и важный, но такой абсолютно незаметный, он всегда находится в тени. Кириенко никакой роли не играет. Шойгу никакой роли не играет. Герасимов может играть некоторую роль, и может играть некоторую роль, но это даже не сейчас, а позже, когда начнется кризис. Это глава Главного управления Генштаба. Ну, главного разведывательного управления.Думаю, что Ковальчуки, да, кстати, интересная деталь. Утром ранним утром 27 октября Ротенберг покинул Россию, улетел в Дубай. Это все подтверждается флайт-радаром. Он срочно покинул Российскую Федерацию. Вот такой ближний друг российского президента. О косвенных признаках. О косвенных признаках, это не прямые доказательства. Но это косвенные признаки, указывающие на то, что что-то происходит и происходит весьма серьезно. Вот эта группа, где-то до 10 человек, она будет руководить Россией.



Валерий Дмитриевич, похороны мы увидим Путина?



Очень интересный вопрос, я не знаю, это зависит от сценария передачи власти. Потом, наверное, тело просто забудут в холодильнике, этого совсем не исключаю. Я кстати нисколько не шучу. Путин сам при жизни несколько раз повторял, что я не хочу, чтобы на мою могилу пришли исключительно чтобы поссать. Это цитата, это до подлинная цитата. Да, он знал себе цену и знал, как к нему относится стая. Поэтому и ворово про, чтобы войти в мировую историю как великий человек. Ну, он надеялся, естественно, владеть Украиной и не только Украиной довольно быстро.



Так что насчет похорон?



Ну, если будет идти все более или менее гладко. Да, будут похороны, объявят, что богатырское сердце не выдержало, сорвался тромп. Ну, есть же такие, знаете, случаи, тромп сорвался и вот поразил. Может быть, скажут, что проникли украинские шпионы. Наверное, на это конечно не пойдут, чтобы не поднимать оценку и самооценку Украины, то есть что-нибудь придумают. Пока не придумали, потому что он умер чуть-чуть быстрее, чем они успели его ввести в медикаментозную кому, потому что вариант был ввести медикаментозную кому, то есть человек представляет собой растение, но дышащее растение, да, при помощи аппарата и тогда можно в любой момент этот процесс прервать и сказать, вот у нас свеженький покойник. А так с ледника его снимать, сами понимаете, сомнения будут.



Что будет с Кабаевой?



Сейчас этот вопрос обсуждается, предварительно ей дадут отступного в зубы, в прямом смысле слова отступного и направят в Дубай. Кстати, возможно, Ротенберг в связи с этим туда и полетел. Это относится и к дочерям Путина.



Явлинский вчера выпустил заявление, что 26 октября встречался с Путиным, чтобы обсудить прекращение огня. И что это был Путин, то есть Явлинский вашу информацию о смерти Путина 26 октября по сути опроверг...



Явлинский встречался с двойником Владимир Владимировичем Путиным, двойник замещает Путина интенсивно с сентября. А с октября практически полностью. Последний раз Путин встречался с ли 4 сентября, с Эрдоганом последний раз говорил по телефону, имеется в виду международный разговор. Путин ни с кем не встречался, а с Лукашенко он встречался, правильно. Тот в сентябре прилетал. Лукашенко встречал двойник. А уже, собственно, беседа приватная у Лукашенко была с Путиным, поэтому Лукашенко хорошо знает, что происходит с российским президентом. Где-то с понедельника двойник стал участвовать в узких совещаниях, вот видеоконференции встречался он, да двойник. Да, я сказал последний раз, у Путина была международная встреча с Эрдоганом 4 сентября.



Китайцы знали?



Слушайте, Дмитрий Ильич, это не секрет для китайцев, для американцев, они осведомлены о том, что произошло и что они имеют дело. Но китайцы с двойником их это вполне устраивает, лишь бы соблюдались соглашения, обязательства России по отношению к Китаю. У американцев тоже есть свои очень серьёзные резоны. Поэтому они не склонны придавать эту историю баснословно гласности, этот серьёзный резон, они уже предъявили ещё до смерти Путина, во время консультации с Патрушевым.



Возможно ли, что российским элитам так понравится двойник, что они решат его вообще сохранить?



Практически невероятно. Он уже сейчас вызывает раздражение. Они понимают, что это ненадолго, что это временно. То есть даже не на года, ну может быть на пару-тройку месяцев, потому что вопрос о том, идти на выборы или не идти, тоже остаётся открытым, обсуждаются варианты отмены президентских выборов или переноса. Если всё-таки их проводить, то кто пойдёт, неясно.



Вот вопрос, кто вместо Путина?



Патрушев настаивает или предлагает очень упорно кандидату своего сына, Дмитрия. Сего хозяйства, сразу скажу, что ни Шун, ни Собянин кандидатами не являются, ни одна элитная группировка их не рассматривает. А Шойгу мечтает. Шойгу мечтает. Шойгу за сутки или за двое до кончины Путина привёз из Тувы в своё поместье подмосковное шаманов тувинских с тем, чтобы в ночь смерти Путина они совершили обряд на наделение Шойгу верховной властью.



Что будет с политикой России? Меня больше всего, естественно, интересует война.



С вами ничего не изменится, Дмитрий Ильич. На первых парах ничего не изменится, более того, может произойти эскалация. Сейчас, насколько я знаю, некая пауза под Авдеевкой, вот возможно, как раз она связана с событием, которые мы с вами обсуждаем. Патрушев настроен жёстко, он готов пойти на мир с Украиной, но только с сильной сделкой. Миру с этой целью предполагается овладеть Авдеевкой, это полнейшая операция. Несмотря на те, колоссальные потери. Военное руководство России с точки зрения Генштаба, украинское наступление захлебнулось. Украина не смогла овладеть стратегической инициативой и можно предпринять попытку. Но если не перехватить стратегическую инициативу, то нанести Украине существенный ущерб и уже с этой позиции договариваться.



Я сразу подчеркиваю, что это я излагаю их суждение, их концепция, понимаете, это не то, что я придумал. Совершенно точно знаю, что и как они думают на сей счёт, я вам могу сказать. Так что ведутся, велись, точнее, консультации с американцами. Вот, они идентифицировали после начала войны на Ближнем Востоке, сейчас эти консультации приостановлены. По той простой причине, что американцы не очень понимают.



А кто же будет принимать решение?



Вот, консультация суть консультации состояла в том, что осуществить гамбит, обменять Украину на Израиль. Ну или Израиль на Украину, как с какой точки зрения смотреть. Так что ситуация крайне, крайне запутанная. Ну, военные действия. Вот эта группа останавливать не собирается. То есть, она готова выйти на мирный трек. Она не намерена терроризировать дальше Украину. Но ситуация остаётся напряжённой. Когда начнётся политический кризис, а он неминуемо начнётся, он будет очень серьёзным и масштабным. Я думаю, что будет уже не до Украины и соответственно вся эта вот военная диспозиция.



Вообще идеальный вариант для кремлёвской элиты после смерти Путина — объявить о смерти Путина, повесить на него всех собак, как повесил всех собак на Сталина Хрущёв, а потом на Хрущёва Брежнев, потом на Брежнева Горбачёв, и уйти из Украины и просто дальше богатеть и радоваться жизни в дружбе с Соединёнными Штатами. Разве не так, Дмитрий?



Да, это логично. Но это точка зрения не той фракции элиты, которая сейчас руководит Россией. Это логично. Эта позиция есть, вот допустим, у группировки Че приживается, эта позвал УК самому широкому и крайне гибкому компромиссу. Группировка Патрушева настроена иначе, поэтому эскалация военных действий не исключена, продолжение их — это самый реалистичный вариант.



Валерий Дмитриевич, а Патрушев ещё жив, он находится в приличной физической форме, у него тоже, конечно, проблемы, видно. Какие проблемы?



Я не уверен, что вы догадываетесь, Дмитрий Ильич.



Ну, онкология...



Это вы имеете в виду? Да. У него уже второй раз рак, первый у него в общем успешно вылечили, длительная устойчивая ремиссия. Второй рак находится под контролем, всё в общем нормально у него, то есть там нет никаких фатальных угроз, в отличие от Путина, у которого была действительно фатальная угроза.



Я не могу не спросить вас о Рамзане Кадырове, о поведении Рамзана Кадырова. Мне оно, кстати, очень нравится. Потому что, то, что он сейчас делает, это прямое расшатывание России, российских устоев. А когда его сын побил этого Журавля в камере, когда после этого его сыну, сыну Рамзана Кадырова, стали давать один за другим ордена российских республик. На мой взгляд, это потрясающе. Это говорит о том, что, мало того, в Чечне созданы два батальона имени Шейха Мансура и ещё один батальон, что входит в прямое противоречие с российскими законами, наверняка, и с договоренностями элит. То есть Рамзан Кадыров бросил вызов российским устоям. Опять-таки говорю, мне это очень нравится, потому что под его руководством, как мне кажется, Чечня может просто выйти из состава России.



Дмитрий Ильич, вот не зря всё-таки считает представляющим угрозу национальным интересам России, потому что всё то, что вы сказали, аналогичным образом, но со знаком минус, оценивают российские чекисты. Вся эта аргументация для них они говорят, естественно, в негативном ключе, что Кадыров бросает вызов Российской Федерации, федеральной власти. Им это не просто не нравится, они его ненавидят. И я могу сказать, что с точки зрения самосохранения Кадыров совершил ряд ошибок. Не надо было так идти в конфронтацию, потому что, допустим, усиление Патрушева это очень серьёзная проблема для них. Другое дело, что у меня возникает ощущение, что он готовится действительно к автономному существованию. Для этого ему нужны вот эти батальоны. Кстати, в копилку ваших фактов могу добавить, что техника Вагнера, которая формально оказалась в подчинении Росгвардии, передана, ну не указом, распоряжением, назло Чечне. И финансироваться она будет за счёт федерального бюджета.



Да, Чечня готовится к автономному существованию в тот момент, когда федеральная власть будет переживать серьёзный кризис. Да, это во многом повторение ситуации девяностых годов. А какое будет решение у этого кризиса, я сейчас не берусь предсказывать, возможно, оно кажется диаметрально отличным от того, что происходило в девяностые годы.



Кто ещё, кроме Чечни, может уйти?



Ну, предполагается, что некоторый потенциал есть в Татарстане, в Якутии. Больше нигде.



Когда, на ваш взгляд, эти события могут развернуться? Кризис в следующем году?



Кризис - это всегда ослабление центральной власти, а далее вопрос в том, как долго кризис продлится, скажем, люди, на мнение которых я полагаюсь, уверены, что кризис удастся не прервать, а трансформировать в нечто позитивное очень быстро, течение месяцев. Если кризис затянется и станет таким, знаете, долгоиграющим, ну тогда вот те самые угрозы, которые мы сейчас с вами обсуждаем, могут актуализироваться. Если он продлится 3-4 месяца… хорошо, до полугода, это в общем не составит серьёзных проблем и не бросит никакого вызова целостности Российской Федерации, ещё раз за исключением Северного Кавказа. Но Северный Кавказ - это всегда особая статья, потому что там любой российский кризис переживает гораздо острее и с большим потенциалом к насилию. Несмотря на расстояние, наша планета - это единый организм, и всё, что происходит в разных уголках мира, имеет так или иначе значение для остальных стран. То, что происходит сегодня в Израиле в Секторе Газа, это имеет огромное значение для Украины, да и для России тоже.