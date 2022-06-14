«Путин впал в кому после неудачной операции, а в Кремле срочно разрабатывают сценарий передачи власти» - СМИ

Из России поступила информация о том, что президент страны-агрессора Владимир Путин якобы впал в кому после операции. У диктатора была раковая опухоль, удаление которой могло вызвать серьезные последствия для его здоровья.



Об этом стало известно из источников в разведке, передает Obozrevatel. Сейчас президент якобы находится в реанимации, где его жизнедеятельность поддерживают при помощи систем искусственного жизнеобеспечения.

По имеющимся данным, у Путина проявились все признаки угнетения рефлексов ствола головного мозга, его организм не реагирует на боль. Глава РФ находится в состоянии деструктивной комы, передают источники в разведке.

Окружение диктатора, по все вероятности, решило скрыть информацию о состоянии Путина. Они планируют держать всех в неведении, пока Кремль не определит, кто станет преемником президента РФ.

До тех пор на публике вместо российского лидера будет появляться его двойник, что позволит создавать нужную картинку для медиа.

Ожидается, что в скором времени глава МИД РФ Сергей Лавров может обратиться к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой о том, чтобы он анонсировал долгожданную встречу Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, на которой также должен будет присутствовать и турецкий лидер.

Однако, как говорят источники, по плану Кремля эта встреча в результате не состоится – в РФ не хотят рисковать раскрытием подмены Путина двойником.

В срыве этой еще не объявленной встречи в России намерены обвинить Украину, ее якобы неконструктивную позицию и Владимира Зеленского. Для этого нашей стране выдвинут заведомо неприемлемые для Украины условия.

Отметим, что эта информация нуждается в подтверждении. И проверить ее можно будет уже очень скоро, когда в Кремле снова будут комментировать отказ от переговоров Украины и РФ на уровне президентов.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Эрдоган планирует провести переговоры с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Они должны состояться уже на этой неделе и будут касаться разблокирования морского экспорта украинского зерна.