Живой Журнал

Живой Журнал - обзор блогосферы и соцсетей.
Сегодня: Вторник, 24 Мая 2022    14:46:41
|
Главная » Новости » Власть » 2022 » Май » 24 » 09:49:44

Зеленский готов к прямой встрече с Путиным, но назвал единственное условие

Сегодня, 09:49:44 288 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Зеленский готов к прямой встрече с Путиным, но назвал единственное условие

Президент Украины Владимир Зеленский готов говорить с главой Кремля Владимиром Путиным только в том случае, если целью этого диалога будет прекращение войны. Глава государства сказал, что после ужасных преступлений российской армии в Украине нет никакого желания встречаться с кремлевским диктатором или кем-то из его посредников.
 
Однако он отдает себе отчет, что принять решение о прекращении войны может только Путин, поэтому украинский президент готов к прямой встрече с ним. Об этом Зеленский сказал в беседе с журналистами в Украинском доме в Давосе.
 
"Будет разговор с Путиным или не будет? Или будет какой-то другой формат? Честно говоря, не только от нас это зависит. Поэтому мы будем бороться до тех пор, пока не освободим, что можем освободить. Пока не освободим нашу землю.
 
У них такая структура принятия решений в государстве, что без него никакие решения не принимаются. И мы должны с вами это ясно осознавать. Все институции у них объединены одним решением - решением президента Российской Федерации. И если мы говорим о конкретном решении касательно прекращения войны, то без него этого решения не будет. Не обойдется без встречи с президентом РФ.
 
А после того, что они наделали, большого желания касательно этих встреч точно нет. И больших желаний встречаться с посредниками нет и не должно быть. И не будет. Поэтому я в принципе не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из России, кроме президента РФ. И только в том случае, если вопрос на столе будет один - прекращение войны. Все. О другом - не о чем говорить", - сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что война закончится победой Украины, потому что другого выхода просто нет.
Тэги: россия, Путин, Зеленский, украина
Комментариев: 0
Полезное объявление:

Новости по теме: