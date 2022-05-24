Зеленский готов к прямой встрече с Путиным, но назвал единственное условие

"Будет разговор с Путиным или не будет? Или будет какой-то другой формат? Честно говоря, не только от нас это зависит. Поэтому мы будем бороться до тех пор, пока не освободим, что можем освободить. Пока не освободим нашу землю.

У них такая структура принятия решений в государстве, что без него никакие решения не принимаются. И мы должны с вами это ясно осознавать. Все институции у них объединены одним решением - решением президента Российской Федерации. И если мы говорим о конкретном решении касательно прекращения войны, то без него этого решения не будет. Не обойдется без встречи с президентом РФ.

Однако он отдает себе отчет, что принять решение о прекращении войны может только Путин, поэтому украинский президент готов к прямой встрече с ним. Об этом Зеленский сказал в беседе с журналистами в Украинском доме в Давосе.А после того, что они наделали, большого желания касательно этих встреч точно нет. И больших желаний встречаться с посредниками нет и не должно быть. И не будет. Поэтому я в принципе не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из России, кроме президента РФ. И только в том случае, если вопрос на столе будет один - прекращение войны. Все. О другом - не о чем говорить", - сказал Зеленский.Ранее Владимир Зеленский заявил, что война закончится победой Украины, потому что другого выхода просто нет.