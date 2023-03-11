«Переименовать Россию в Московию». Зеленский может сделать реальностью один из главных страхов Кремля



Владимир Зеленский своим поручением ответил на электронную петицию, которая предлагает переименовать «Россию» в «Московию», «русских» в «московитов», а «Российскую федерацию» в «Московскую федерацию». Премьер-министра он попросил проработать вопрос с точки зрения как историко-культурного контекста, так и международного права.

Московия — одно из многочисленных пренебрежительных наименований России и российских сил, используемых в украинских блогах. Кроме того, Россию в украинских телеграм-каналах нередко называют «Оркостаном», а россиян — «русней», «орками» или «рашистами». Распространено и выражение «на России» (по аналогии с оборотом «на Украине»).

Россия также ведет войну на уровне слов: Владимир Путин в своих выступлениях часто говорит об «украинских неонацистах», «бандеровцах» и «последышах Гитлера» в Украине.

Комментируя решение Зеленского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины «бункерным». Это слово в российских оппозиционных блогах обычно используется по отношению к Путину. По словам Захаровой, решение Зеленского — «ещё одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России"». Это еще одно клише российской пропаганды.

Контекст.

В январе в интервью газете «Аргументы и Факты» секретарь Совбеза Николай Патрушев говорил, что США «по-прежнему кричат во всеуслышание, что Россия не должна остаться единой, ее нужно загнать в рамки Московии XV века», а вся «история с Украиной» задумывалась Вашингтоном, «чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого [русского] народа».





В конце февраля в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину Путин высказал опасения о намерениях Запада развалить Россию. По его мнению, при таком сценарии русский народ вряд ли сохранится как этнос: «Будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее».

Война между Россией и Украиной ведется не только на поле боя, но и на уровне языка. В субботу Владимир Зеленский поручил изучить вопрос о возможном переименовании России в Московию. Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев говорил, что Запад с помощью Украины пытается превратить Россию в Московию, а Владимир Путин утверждал, что главной целью НАТО является развал России и распад русского этноса на «московитов» и «уральцев».