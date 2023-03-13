10 марта 2023 года на сайте президента Украины опубликован официальный ответ Владимира Зеленского на петицию о переименовании России в Московию. Точнее, «росiї» (одна «с» — по нормам украинского правописания, с маленькой буквы — понятно почему) в «московiю».



Петиция появилась 23 ноября 2022 года и в феврале 2023-го набрала 25 тысяч подписей — по достижении этого порога украинские власти обязаны ее рассмотреть. Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «тщательно проработать вопрос в плоскости историко-культурного контекста и с учетом возможных международно-правовых последствий».



Этим возмутились представители российской власти: Мария Захарова, Леонид Слуцкий, Дмитрий Медведев.



Не далее как 29 ноября 2022 года (меньше чем через неделю после появления петиции) идею переименовать Россию в Московию высказывал посол Украины в ООН Сергей Кислица. Всплывала она и раньше, еще до полномасштабного вторжения России в Украину, например, в Львовском областном совете. Но до уровня президента Украины прежде не доходила.



Примечательно, что «Московию» (точнее, «московитов») недавно упоминал и Владимир Путин, рассуждая об опасности развала России: «Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее».

МОСКОВИЯ — ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ РОССИИ?

Да, но с огромным количеством оговорок.

Начнем с того, что «Московия» и «московиты» — названия латинские. Ими пользовались иностранцы — например, немцы-дипломаты Сигизмунд Герберштейн в XVI веке и Адам Олеарий в XVII. Впрочем, у обоих также попадается название «Россия» (во множестве вариантов, вплоть до Reissen по-немецки). А вот английский купец Джайлс Флетчер в конце XVI века предпочитал «Россию» (Russia).

Самым распространенным самоназванием страны-предшественницы современной России в то время было «Московское государство». Оно используется, например, в Уложении (своде законов) 1649 года. Но в нем же царь Алексей Михайлович назван «всея Русии [sic] самодержец».

«Русь» в XVI—XVII веках означала этноконфессиональную идентичность, то есть, несколько упрощая, общность языка и веры. Люди в Москве и Новгороде (под властью московского царя), в Киеве, Львове и Полоцке (под властью литовских великих князей и польских королей) были русскими в том смысле, что были православными и говорили на одном языке (разговорные диалекты уже разошлись довольно сильно, но все еще считались единым целым; богослужения везде шли на одном и том же церковнославянском).

Академик Дмитрий Лихачев применял к этой этноконфессиональной общности прилагательное «руський» (так писали по-древнерусски), чтобы отличать ее от национальной общности, которая сложилась позднее и с этноконфессиональной не совпадала (о конфессиональном значении понятия «русский» мы писали в выпуске «С нами Бог»).

Московские князья с XIV века добавляли к своему титулу «всея Руси». Тем самым они (потомки Владимира Мономаха) провозглашали себя единственными наследниками древнерусских киевских князей и декларировали свои претензии на власть над всей русской («руськой») этноконфессиональной общностью.

В XV—XVII веках между Московским государством и великим княжеством Литовским, а затем Речью Посполитой (объединенным государством Литвы и Польши) регулярно происходили дипломатические скандалы из-за использования оборота «всея Руси» в великокняжеском, а затем царском титуле. Собственно, именно дипломаты и публицисты Речи Посполитой ввели в обиход название «Московия» — в знак непризнания претензий московских царей на «всю Русь». «Руськие» земли под властью великих князей литовских, а затем Речи Посполитой (в основном нынешние Украина и Беларусь) назывались Русью даже на латыни (Ruthenia: самоназвание «русины» чуть модифицировали под влиянием созвучного «рутены» — какого-то племени, упоминаемого античными авторами).

Причем это не поляки придумали, а в первую очередь как раз-таки русские — люди вроде князя Константина Острожского, гетмана великого литовского в первой половине XVI века. Он был уроженцем Волыни, ревностным православным и покровителем Русской церкви, говорил по-русски, возводил свой род к Владимиру Святому. Попробовал бы кто-нибудь усомниться, что он русский! Или что он литовский шляхтич! Острожский командовал войсками великого княжества Литовского в нескольких войнах против Московского государства и в надгробной надписи был назван «русским Сципионом».

Короче говоря, «Московия» — это внешнее неблагожелательное название политического проекта «собирания русских земель» (историографический штамп XIX века).

ТАК КТО ЖЕ НАСТОЯЩАЯ РУСЬ — РОССИЯ ИЛИ УКРАИНА?

Ни та, ни другая. «Настоящая Русь — это Украина, а Россия — это Московия», равно как и «настоящая Русь — это Россия, а Украина — это Малороссия» — ни одно из этих утверждений не истинно и не ложно, они просто в равной степени бессмысленны.

Уточним: бессмысленны с исторической точки зрения. С политической они очень даже имеют смысл. Тут главное не путать.

Ныне не существует тех реалий, которые в XVI—XVII веках назывались словами «Русь» и «Московия»: соответственно этноконфессиональной общности православных, говорящих на древнерусском («руськом») языке, и государства, предъявляющего династические права на земли другого государства (подробнее об этом тут и тут). В XVI—XVII веках не существовало тех реалий, которые ныне называются словами «Россия» и «Украина» (государств — гражданских наций).

Заявления о «присвоении Московией истории Киевской Руси», как и о том, что «русские и украинцы — один народ» — в равной мере проявления презентизма, то есть «опрокидывания» в прошлое современных представлений. Проще говоря, то и другое — попытки натянуть сову истории на глобус идеологии (в первом случае — национальной, во втором — имперской).

Тут, однако, требуется очень важная оговорка: презентизм презентизму рознь. Пока российские и украинские политики только на словах спорили о том, где тут «настоящая Русь», их можно было ставить на одну доску: мол, тут мифотворчество — и там мифотворчество. Но только путинский презентизм и кремлевские фантазии об «исторической большой России» стали обоснованием (как минимум, одним из) для большой агрессивной войны.

СМОГУТ ЛИ УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ РОССИЮ?

Почему бы и нет. По крайней мере, в пределах самой Украины. Изменить официальное название России в собственных государственных документах — вообще без проблем. Приучить пользоваться новым названием значительную часть своих граждан — посложнее, но тоже вполне достижимо.

Тем более что идея-то совсем не новая.

В свое время, в середине XIX века, этнограф Францишек Духиньский утверждал, что Московия, именующая себя Российской империей, — это государство «туранского племени», тогда как Русь (так он называл Украину), наряду с Белой Русью, Балтией, Новгородом и Смоленском — земли «арийского племени». Духиньский был уроженцем Правобережной Украины, его родным языком был польский (русским он тоже владел), подписывался он «Киевлянином» («Duchiński Kijowianin» по-польски или «Duchiński de Kiew» по-французски). Он настаивал, что московиты — не славяне и вообще ближе к китайцам, чем к украинцам и белорусам (в его устах это было, конечно, оскорбление).

В начале ХХ века историк Михаил Грушевский, не отрицая первоначального родства русских и украинцев, считал, что они разделились еще в глубокой древности, и относил Киевскую Русь не к общерусской, а именно к украинской истории. Его главный труд назывался «История Украины-Руси». Впоследствии Грушевский возглавлял Украинскую народную республику — одну из нескольких попыток создать украинское национальное государство после революции 1917 года.

Уже в постсоветской Украине историк Ярослав Дашкевич выводил «московитов» от «полудикого финского народа „моксель“» и негодовал, что они присвоили названия «русские» и «великороссы». Дашкевич утверждал, что имел место грандиозный заговор с целью фальсификации истории и обоснования прав «московитов» на историческое наследие Киевской Руси. Участниками этого заговора якобы были и Иван Грозный, и Петр I, и Екатерина II, которые приказывали уничтожать подлинные исторические источники и создавать подделки (в частности, Радзивиловскую летопись — про нее существует целая отдельная конспирологическая теория).

Тут можно оставить в стороне вопрос, кто из перечисленных авторов был хорошим или плохим историком. Важнее то, что все они были идеологами национального движения (в случае Духиньского — скорее польского, чем украинского). И исторические выводы были им важны не только и даже, пожалуй, не столько ради исторической истины (тем более что ее не существует), сколько как основание для последующих выводов политических — об украинском национальном самоопределении, государственности, отношениях с соседними странами и народами и так далее.

И в том же самом состоит смысл использования исторических реминисценций вроде «Московии».

В 2021 году тогдашний советник офиса президента Украины Алексей Арестович предлагал переименовать Украину в «Русь-Украину», называть войну, идущую с 2014 года, «русско-российской», да и в целом «отобрать у них [россиян] бренд „русских“ в конце концов». Причем Арестович прямо признавал, что это как минимум отчасти троллинг.

В том же 2021-м, комментируя статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» (насквозь презентистскую), министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко утверждал: «Переписывать историю начали еще российские цари, которые присвоили название „Русь“ своей Московии».

Это было, конечно, утверждение не о прошлом, а о настоящем и о будущем. Когда говорят «Россия всегда притесняла Украину» — это фактически значит «Россия всегда будет притеснять Украину», а еще точнее — просто «Россия — враг». Это проекция в прошлое нынешней эмоции.

Иными словами, судьба идеи переименовать Россию в Московию зависит не от «историко-культурного контекста», упомянутого в ответе Зеленского на петицию, а от политической ситуации. И, возможно, даже конкретнее — от ситуации на фронте.

Конечно, по-латышски Россия всегда была Krievija, по-фински — Venäjä. Германию (Deutschland!) где и как только не называют: и Allemagne, и Saksa, и Нiмеччина. И никто на это не обращает особого внимания — потому что давно не помнит, как же так вышло.

Но если Россия в Украине превратится в Московию — все будут отлично знать, чье решение 24 февраля 2022 года тому виной.



Артем Ефимов, «Сигнал», «Медуза», 2023