Сегодня 4 месяца войны. Чего добился Путин и чего добилась Украина

Вой сирен воздушной тревоги, грохот систем ПВО, артиллерийские залпы и оглушительные разрывы ракет и снарядов. Горящие заводы и нефтебазы, разрушенные поселки, заминированные поля и лежащие в руинах города. Покалеченные люди, тысячи цинковых гробов и длинные ряды свежих могил. С обеих сторон - кровь, горе и ненависть.

С момента объявления Владимиром Путиным так называемой специальной военной операции в Украине прошло четыре месяца. Чего добились воюющие стороны за это время?

Чего хотели?

Со стороны Украины ответ на этот вопрос относительно прост: задача минимум - отразить российскую агрессию, сохранив государственность и территориальную целостность по состоянию хотя бы на 23 февраля 2022 года, задача максимум - вернуть Донбасс и Крым.

Не менее важно для Украины в нынешних реалиях минимизировать потери, сберечь экономический потенциал и влиться в европейскую политико-экономическую систему.

С целями России всё обстоит сложнее. Палитра ожиданий сторонников объявленной Путиным "специальной военной операции" очень красочна.

Сам Путин обозначил целями вторжения в Украину ее "демилитаризацию" и "денацификацию", а также освобождение жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР от "геноцида".

Донецкая и Луганская "народные республики" - не признаваемые мировым сообществом образования на востоке Украины, созданные в 2014 году при военной и экономической поддержке России. Марионеточные правительства ЛНР и ДНР полностью подконтрольны Москве. За два дня до вторжения в Украину Владимир Путин заявил, что Москва признала самопровозглашенные республики в границах Донецкой и Луганской областей.



Через пять дней после российского вторжения в Украину министр обороны Сергей Шойгу обозначил еще одну цель: защитить Россию от военной угрозы, создаваемой странами Запада.

По мере осознания того, что "специальную военную операцию" быстро не закончить не удастся, ее цели и задачи, декларируемые российскими властями и пропагандистами, менялись, но не всех антагонистов Украины устраивали.

Так, бывший командующий вооруженными силами самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), отметившийся в 2014 году вторжением во главе отряда боевиков в Донбасс, считает главной задачей так называемой спецоперации разгром украинских вооруженных сил и не имеет ничего против ликвидации украинской государственности.

Киев обвиняет Гиркина в военных преступлениях, а суд в Нидерландах - в причастности к крушению пассажирского "Боинга" под Донецком. Гиркин вину отрицает.

Гиркин жестко критикует российские власти за нерешительность и непоследовательность в проведении так называемой спецоперации, обвиняет российское военное командование в некомпетентности и требует всеобщей мобилизации. В отличие от противников войны, которых в России задерживают и привлекают к суду по малейшему поводу, к Гиркину российское правосудие претензий не имеет.

Но не все сторонники объявленной Путиным "спецоперации" столь радикальны, как Гиркин. Одни выступают за формирование в Киеве марионеточного правительства, другие - за пробитие сухопутного коридора в аннексированный Крым, третьи - за отторжение в пользу России ряда областей Украины.

Например, назначенные Москвой оккупационные власти Херсона то собираются просить Путина просто присоединить регион к России, то говорят о предстоящем референдуме по вхождению в состав РФ.



На брифинге минобороны России, посвященном итогам первого месяца боевых действий, представители ведомства заявили, что цели "первого этапа спецоперации" выполнены: мощь украинской армии подорвана, военная инфраструктура и техника противника уничтожены. На втором этапе, по заявлениям минобороны, Россия сосредоточится на установлении полного контроля над Донбассом.

Вскоре после этого заявления российские войска отступили из-под Киева, Чернигова, Харькова и Сум, сосредоточив усилия на захвате Донбасса.

Ситуация на фронтах

Северо-запад - север

Несмотря на отвод российских войск, ВСУ вынуждены держать значительные силы на севере - от польской границы до Днепра, а также в Черниговской и Сумской областях - для отражения возможного повторного наступления.

Потенциальную угрозу представляет и армия соседней Беларуси, глава которой, Александр Лукашенко, демонстрирует полную лояльность Кремлю: он предоставил территорию страны для нападения на Украину, а теперь устраивает военные маневры близ украинских границ.

Но, как считают эксперты, властям Беларуси не хочется разделять с Россией ответственность за военную агрессию. Кроме того, в случае вторжения белорусской армии в Украину риски ее разгрома высоки, а это не сулит ничего хорошего режиму Лукашенко.

Северо-восток - восток

Российские войска контролируют северную, восточную и юго-восточную части Харьковской области, а также почти всю Луганскую область, за исключением промзоны в Северодонецке, соседнего Лисичанска и еще нескольких сел.

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На подступах к северодонецкой агломерации сейчас идут самые ожесточенные бои, российская армия пытается выбить украинские войска из завода "Азот" в Северодонецке и окружить Лисичанск с юга с двух направлений.

Украинская армия пытается контратаковать с запада расположенную к востоку от Харькова российскую группировку, но большой угрозы ее действия на данный момент не представляют.

Юго-восток

В отличие от Луганской области, которая почти полностью перешла под контроль российских сил, ситуация вокруг Донецка не радует российское командование.

Несмотря на многочисленные атаки, украинские войска сохранили свои позиции и сейчас почти непрерывно ведут огонь по областному центру. Это наносит России не столько военный, сколько имиджевый урон - вот так защитили Донбасс!

Юг

Российская армия контролирует большую часть Херсонской области и часть Запорожской - эти территории были заняты в первые дни вторжения.

На этом участке фронта инициативой владеет украинская армия. В последние дни поступали сообщения о продвижении украинских войск в направлении Херсона и даже о выходе отдельных частей ВСУ на окраину областного центра.

Украинские власти эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

Людские потери

Ни Россия, ни Украина не раскрывают свои боевые потери.

По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных на данный момент составляет 34 430 человек.

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К этим цифрам следует относиться с осторожностью - воюющие стороны, как правило, завышают численность потерь противника.

Британская разведка оценивала российские боевые потери в Украине на конец мая примерно в 15 тысяч человек.

Последний раз минобороны России официально отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. Список потерь, собранный Би-би-си при помощи команды волонтеров, к началу июня состоял из 3052 погибших.



О потерях украинской стороны достоверной информации тоже нет. Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия во время недавнего визита в Вашингтон заявил, что в Донбассе ежедневно гибнут от 200 до 500 человек в день.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня говорил, что страна ежедневно теряет "от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою".

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10 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк оценивал ежедневные потери украинских сил в 100-200 военнослужащих убитыми.

Число погибших гражданских лиц на данный момент не установлено.

ООН имеет подтвержденные данные о 4 634 погибших и 5 769 раненых мирных жителях, но в организации уверены, что эти числа намного больше.

Беженцы и ущерб украинской экономике

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 16 июня 7,7 млн человек покинули Украину, большинство из них - 7,1 млн человек - выехали в страны Евросоюза. Вернулись в страну почти 2,6 млн человек.

Но это не полная статистика - в нее вошли только те люди, кто официально пересек границу. К тому же она не учитывает внутренние перемещения, связанные с военными действиями.

Так, по подсчетам Международной организации по миграции (МОМ), почти 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, миллионы людей потеряли работу. По мере продвижения российских войск в восточных областях Украины эти цифры продолжают расти.

В ООН заявляют, что на сегодняшний день в срочной гуманитарной помощи и защите нуждаются по меньшей мере 15,7 млн жителей Украины.

"На севере Украины уже многие люди вернулись в родные места. В частности, в Киеве число таких репатриантов приближается к миллиону человек, - говорит заместитель главы миссии МОМ в Украине Стивен Роджерс. - При этом 33% жителей центрального региона и 21% населения севера страны, которые уже вернулись, обнаружили свое имущество уничтоженным".

Что же касается военных расходов Украины, то, по оценкам Агентства США по международному развитию (USAID), они составляют 5-6 млрд долларов ежемесячно.

Глава USAID Саманта Пауэр называет эти затраты ошеломительными - по ее словам, даже тех 7,5 млрд долларов, которые администрация США готовится выделить в качестве помощи Украине, не хватит, чтобы покрыть вызванные войной расходы. "Мы знаем, что этих денег не хватит, мы знаем, что в дальнейшем потребуется еще большая прямая бюджетная поддержка", - заявила она.

А что в России?

После нападения на Украину против России ввели жесткие санкции. Страна оказалась фактически отрезана от мировой финансовой системы, лишилась западных технологий и преференций в торговле, потеряла часть гражданской авиации и половину накопленных резервов.

За четыре месяца войны российская экономика прошла путь от паники и падения до внешней стабилизации. Условно эволюцию экономики за четыре месяца можно разделить на несколько периодов.

В конце февраля - начале марта сразу после нападения России на Украину российское население начало паниковать. Люди массово скупали стремительно дорожающие доллары и евро, в отделениях банков и к банкоматам образовывались очереди, а в магазинах скупали разные товары - электронику, мебель и некоторые продукты (например, сахар). Постоянно появлялись слухи об исчезновении товаров, а в сетях публиковались фотографии пустых полок. Цены росли более чем на 2% в неделю.

Но в игру вступил российский центральный банк. Его глава Эльвира Набиуллина в первые недели войны появлялась на публике в черном, забыв о своих любимых брошках, которые должны были давать сигнал о том, как ЦБ понимает ситуацию в экономике. Но при этом регулятор действовал: он резко повысил ставку до 20%, ввел ограничения на покупку и снятие валюты. Власти также заставили экспортеров продавать валютную выручку.

Этап паники длился не так долго, а действия Банка России помогли стабилизировать ситуацию: из-за введенных ограничений покупка валюты стала невыгодна, рубль начал укрепляться на фоне продаж выручки компаниями. Люди, сделав какие-то запасы, немного успокоились и перестали хаотично скупать в магазинах все, что можно. В итоге инфляция замедлилась, а в соцсетях перестали массово публиковать пустые полки.

Между тем иностранные компании продолжили массовый исход из России. Так, уход Visa и MasterCard отрезал возможность россиянам оплачивать иностранные товары и различные услуги, например, онлайн-кинотеатры или платные приложения. Санкции, которые вводили западные страны, постепенно отрезали российские крупнейшие банки от мировой финансовой системы.

Исход компаний и санкций также порвал цепочки поставок. России пришлось срочно переориентировать часть экспорта на Азию. Но, например, российскую нефть азиатские страны готовы были покупать лишь со скидкой в 30%. Наладить импорт также не очень получилось - об этом косвенно свидетельствует дорожающий рубль (импортеры не покупают валюту, чтобы оплатить иностранные товары и услуги, что стало одним из факторов подорожания).

Этап стабилизации постепенно перетекает в тревожный застой. На первый взгляд, в экономике все хорошо: какая-то экономическая активность есть, рубль продолжает бить исторические рекорды, а цены перестали расти. Этим всем очень гордится президент Владимир Путин, который из раза в раз повторяет тезис о том, как экономика хорошо справилась с санкциями и давлением Запада.

Однако рубль продолжает укрепляться, несмотря на отмену разных ограничений, - это говорит о том, что бизнес все еще не может наладить цепочки поставок и начать ввозить товары. А это значит, что прогнозы экономистов о том, что товаров на полках станет меньше, становятся все более реальными.

Цены уже не растут, а в последние недели падают - этот процесс называется дефляцией, он не характерен для весны и начала лета, когда еще нет нового урожая и продукты не могут дешеветь по естественным причинам. Глава минэкономразвития Максим Решетников говорит, что ждет дефляции по итогам июня. В экономической теории падение цен считается еще более тревожным сигналом, чем их быстрый рост. Это значит, что население не покупает товаров, бизнес же терпит издержки и перестает инвестировать в свое развитие. Дефляция - это первый сигнал о том, что экономика погружается в застой.

Теперь ЦБ снижает ставки, а власти раздают социальные выплаты, чтобы поддержать спрос. Но пока экономика не запускается. А крупный бизнес, например, попавший под американские санкции глава "Северстали" Алексей Мордашов, признается, что и переориентация продаж на юг и восток идет со скрипом.

Банки почувствовали финансовые санкции. Они начали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов, ограничивать переводы в долларах и евро между российскими банками.

Возможно, властям на этом этапе уже нужно подумать о стимулировании экономики и потребительского спроса, чтобы выбраться из дефляции, - у нее шансов загнать экономику в ловушку не меньше, чем у паники и стремительно дешевеющего рубля.

Украина и Запад

Российское вторжение сблизило Киев и страны Запада. В четверг, 23 июня, Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС. Предоставление этого статуса поддержали все 27 государств Евросоюза.

Североатлантический альянс заявил о поддержке Украины сразу же после начала военных действий. Страны НАТО поставляют Киеву различную боевую технику - авиацию, танки, бронетранспортеры, системы ПВО, противотанковые и зенитные ракеты, гаубицы, самоходные артиллерийские установки и многое другое.

Старая советская техника, стоящая на вооружении ВСУ, постепенно выходит из строя, а боеприпасы советского образца подходят к концу. Благодаря массовым поставкам западного оружия в скором времени украинская армия может быть полностью перевооружена по стандартам НАТО.

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9 мая - в день, когда в России отмечают победу над фашистской Германией, президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий процедуру поставок оружия в Украину. А 10 дней спустя сенат США одобрил беспрецедентный по размерам пакет помощи Украине на сумму почти 40 млрд долларов. Большая часть этой суммы будет использована для поставок вооружений украинской армии.

Отношение к войне и вера в победу

Опрос ВЦИОМа, опубликованный 30 мая, показывает стабильно высокий уровень поддержки россиянами "спецоперации" - 72%.

Результаты аналогичного опроса опубликовал 2 июня "Левада-центр" (признан в России "иноагентом"). Там говорится, что уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине составил 77%.Но украинцы, если верить социологам, еще более преисполнены патриотизмом и решимостью. 93% опрошенных жителей Украины уверены в том, что страна сможет отразить нападение России. Таковы данные общенационального опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

В январе 2022 года, за месяц до российского вторжения, только 56% украинцев верили в победу Украины в случае начала войны.