Сегодня 4 месяца войны. Чего добился Путин и чего добилась Украина

Вой сирен воздушной тревоги, грохот систем ПВО, артиллерийские залпы и оглушительные разрывы ракет и снарядов. Горящие заводы и нефтебазы, разрушенные поселки, заминированные поля и лежащие в руинах города. Покалеченные люди, тысячи цинковых гробов и длинные ряды свежих могил. С обеих сторон - кровь, горе и ненависть.
С момента объявления Владимиром Путиным так называемой специальной военной операции в Украине прошло четыре месяца. Чего добились воюющие стороны за это время?
Со стороны Украины ответ на этот вопрос относительно прост: задача минимум - отразить российскую агрессию, сохранив государственность и территориальную целостность по состоянию хотя бы на 23 февраля 2022 года, задача максимум - вернуть Донбасс и Крым.
Не менее важно для Украины в нынешних реалиях минимизировать потери, сберечь экономический потенциал и влиться в европейскую политико-экономическую систему.
С целями России всё обстоит сложнее. Палитра ожиданий сторонников объявленной Путиным "специальной военной операции" очень красочна.
Сам Путин обозначил целями вторжения в Украину ее "демилитаризацию" и "денацификацию", а также освобождение жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР от "геноцида".
Донецкая и Луганская "народные республики" - не признаваемые мировым сообществом образования на востоке Украины, созданные в 2014 году при военной и экономической поддержке России. Марионеточные правительства ЛНР и ДНР полностью подконтрольны Москве. За два дня до вторжения в Украину Владимир Путин заявил, что Москва признала самопровозглашенные республики в границах Донецкой и Луганской областей.
Через пять дней после российского вторжения в Украину министр обороны Сергей Шойгу обозначил еще одну цель: защитить Россию от военной угрозы, создаваемой странами Запада.
По мере осознания того, что "специальную военную операцию" быстро не закончить не удастся, ее цели и задачи, декларируемые российскими властями и пропагандистами, менялись, но не всех антагонистов Украины устраивали.
Так, бывший командующий вооруженными силами самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), отметившийся в 2014 году вторжением во главе отряда боевиков в Донбасс, считает главной задачей так называемой спецоперации разгром украинских вооруженных сил и не имеет ничего против ликвидации украинской государственности.
Киев обвиняет Гиркина в военных преступлениях, а суд в Нидерландах - в причастности к крушению пассажирского "Боинга" под Донецком. Гиркин вину отрицает.
Гиркин жестко критикует российские власти за нерешительность и непоследовательность в проведении так называемой спецоперации, обвиняет российское военное командование в некомпетентности и требует всеобщей мобилизации. В отличие от противников войны, которых в России задерживают и привлекают к суду по малейшему поводу, к Гиркину российское правосудие претензий не имеет.
Но не все сторонники объявленной Путиным "спецоперации" столь радикальны, как Гиркин. Одни выступают за формирование в Киеве марионеточного правительства, другие - за пробитие сухопутного коридора в аннексированный Крым, третьи - за отторжение в пользу России ряда областей Украины.
Например, назначенные Москвой оккупационные власти Херсона то собираются просить Путина просто присоединить регион к России, то говорят о предстоящем референдуме по вхождению в состав РФ.
На брифинге минобороны России, посвященном итогам первого месяца боевых действий, представители ведомства заявили, что цели "первого этапа спецоперации" выполнены: мощь украинской армии подорвана, военная инфраструктура и техника противника уничтожены. На втором этапе, по заявлениям минобороны, Россия сосредоточится на установлении полного контроля над Донбассом.
Вскоре после этого заявления российские войска отступили из-под Киева, Чернигова, Харькова и Сум, сосредоточив усилия на захвате Донбасса.
Северо-запад - север
Несмотря на отвод российских войск, ВСУ вынуждены держать значительные силы на севере - от польской границы до Днепра, а также в Черниговской и Сумской областях - для отражения возможного повторного наступления.
Потенциальную угрозу представляет и армия соседней Беларуси, глава которой, Александр Лукашенко, демонстрирует полную лояльность Кремлю: он предоставил территорию страны для нападения на Украину, а теперь устраивает военные маневры близ украинских границ.
Но, как считают эксперты, властям Беларуси не хочется разделять с Россией ответственность за военную агрессию. Кроме того, в случае вторжения белорусской армии в Украину риски ее разгрома высоки, а это не сулит ничего хорошего режиму Лукашенко.
Северо-восток - восток
Российские войска контролируют северную, восточную и юго-восточную части Харьковской области, а также почти всю Луганскую область, за исключением промзоны в Северодонецке, соседнего Лисичанска и еще нескольких сел.
АВТОР ФОТО,EPA
На подступах к северодонецкой агломерации сейчас идут самые ожесточенные бои, российская армия пытается выбить украинские войска из завода "Азот" в Северодонецке и окружить Лисичанск с юга с двух направлений.
Украинская армия пытается контратаковать с запада расположенную к востоку от Харькова российскую группировку, но большой угрозы ее действия на данный момент не представляют.
Юго-восток
В отличие от Луганской области, которая почти полностью перешла под контроль российских сил, ситуация вокруг Донецка не радует российское командование.
Несмотря на многочисленные атаки, украинские войска сохранили свои позиции и сейчас почти непрерывно ведут огонь по областному центру. Это наносит России не столько военный, сколько имиджевый урон - вот так защитили Донбасс!
Юг
Российская армия контролирует большую часть Херсонской области и часть Запорожской - эти территории были заняты в первые дни вторжения.
На этом участке фронта инициативой владеет украинская армия. В последние дни поступали сообщения о продвижении украинских войск в направлении Херсона и даже о выходе отдельных частей ВСУ на окраину областного центра.
Украинские власти эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.
Ни Россия, ни Украина не раскрывают свои боевые потери.
По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных на данный момент составляет 34 430 человек.
АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES
К этим цифрам следует относиться с осторожностью - воюющие стороны, как правило, завышают численность потерь противника.
Британская разведка оценивала российские боевые потери в Украине на конец мая примерно в 15 тысяч человек.
Последний раз минобороны России официально отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. Список потерь, собранный Би-би-си при помощи команды волонтеров, к началу июня состоял из 3052 погибших.
О потерях украинской стороны достоверной информации тоже нет. Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия во время недавнего визита в Вашингтон заявил, что в Донбассе ежедневно гибнут от 200 до 500 человек в день.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня говорил, что страна ежедневно теряет "от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою".
АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES
10 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк оценивал ежедневные потери украинских сил в 100-200 военнослужащих убитыми.
Число погибших гражданских лиц на данный момент не установлено.
ООН имеет подтвержденные данные о 4 634 погибших и 5 769 раненых мирных жителях, но в организации уверены, что эти числа намного больше.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 16 июня 7,7 млн человек покинули Украину, большинство из них - 7,1 млн человек - выехали в страны Евросоюза. Вернулись в страну почти 2,6 млн человек.
Но это не полная статистика - в нее вошли только те люди, кто официально пересек границу. К тому же она не учитывает внутренние перемещения, связанные с военными действиями.
Так, по подсчетам Международной организации по миграции (МОМ), почти 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, миллионы людей потеряли работу. По мере продвижения российских войск в восточных областях Украины эти цифры продолжают расти.
В ООН заявляют, что на сегодняшний день в срочной гуманитарной помощи и защите нуждаются по меньшей мере 15,7 млн жителей Украины.
"На севере Украины уже многие люди вернулись в родные места. В частности, в Киеве число таких репатриантов приближается к миллиону человек, - говорит заместитель главы миссии МОМ в Украине Стивен Роджерс. - При этом 33% жителей центрального региона и 21% населения севера страны, которые уже вернулись, обнаружили свое имущество уничтоженным".
Что же касается военных расходов Украины, то, по оценкам Агентства США по международному развитию (USAID), они составляют 5-6 млрд долларов ежемесячно.
Глава USAID Саманта Пауэр называет эти затраты ошеломительными - по ее словам, даже тех 7,5 млрд долларов, которые администрация США готовится выделить в качестве помощи Украине, не хватит, чтобы покрыть вызванные войной расходы. "Мы знаем, что этих денег не хватит, мы знаем, что в дальнейшем потребуется еще большая прямая бюджетная поддержка", - заявила она.
После нападения на Украину против России ввели жесткие санкции. Страна оказалась фактически отрезана от мировой финансовой системы, лишилась западных технологий и преференций в торговле, потеряла часть гражданской авиации и половину накопленных резервов.
За четыре месяца войны российская экономика прошла путь от паники и падения до внешней стабилизации. Условно эволюцию экономики за четыре месяца можно разделить на несколько периодов.
В конце февраля - начале марта сразу после нападения России на Украину российское население начало паниковать. Люди массово скупали стремительно дорожающие доллары и евро, в отделениях банков и к банкоматам образовывались очереди, а в магазинах скупали разные товары - электронику, мебель и некоторые продукты (например, сахар). Постоянно появлялись слухи об исчезновении товаров, а в сетях публиковались фотографии пустых полок. Цены росли более чем на 2% в неделю.
Но в игру вступил российский центральный банк. Его глава Эльвира Набиуллина в первые недели войны появлялась на публике в черном, забыв о своих любимых брошках, которые должны были давать сигнал о том, как ЦБ понимает ситуацию в экономике. Но при этом регулятор действовал: он резко повысил ставку до 20%, ввел ограничения на покупку и снятие валюты. Власти также заставили экспортеров продавать валютную выручку.
Этап паники длился не так долго, а действия Банка России помогли стабилизировать ситуацию: из-за введенных ограничений покупка валюты стала невыгодна, рубль начал укрепляться на фоне продаж выручки компаниями. Люди, сделав какие-то запасы, немного успокоились и перестали хаотично скупать в магазинах все, что можно. В итоге инфляция замедлилась, а в соцсетях перестали массово публиковать пустые полки.
Между тем иностранные компании продолжили массовый исход из России. Так, уход Visa и MasterCard отрезал возможность россиянам оплачивать иностранные товары и различные услуги, например, онлайн-кинотеатры или платные приложения. Санкции, которые вводили западные страны, постепенно отрезали российские крупнейшие банки от мировой финансовой системы.
Исход компаний и санкций также порвал цепочки поставок. России пришлось срочно переориентировать часть экспорта на Азию. Но, например, российскую нефть азиатские страны готовы были покупать лишь со скидкой в 30%. Наладить импорт также не очень получилось - об этом косвенно свидетельствует дорожающий рубль (импортеры не покупают валюту, чтобы оплатить иностранные товары и услуги, что стало одним из факторов подорожания).
Этап стабилизации постепенно перетекает в тревожный застой. На первый взгляд, в экономике все хорошо: какая-то экономическая активность есть, рубль продолжает бить исторические рекорды, а цены перестали расти. Этим всем очень гордится президент Владимир Путин, который из раза в раз повторяет тезис о том, как экономика хорошо справилась с санкциями и давлением Запада.
Однако рубль продолжает укрепляться, несмотря на отмену разных ограничений, - это говорит о том, что бизнес все еще не может наладить цепочки поставок и начать ввозить товары. А это значит, что прогнозы экономистов о том, что товаров на полках станет меньше, становятся все более реальными.
Цены уже не растут, а в последние недели падают - этот процесс называется дефляцией, он не характерен для весны и начала лета, когда еще нет нового урожая и продукты не могут дешеветь по естественным причинам. Глава минэкономразвития Максим Решетников говорит, что ждет дефляции по итогам июня. В экономической теории падение цен считается еще более тревожным сигналом, чем их быстрый рост. Это значит, что население не покупает товаров, бизнес же терпит издержки и перестает инвестировать в свое развитие. Дефляция - это первый сигнал о том, что экономика погружается в застой.
Теперь ЦБ снижает ставки, а власти раздают социальные выплаты, чтобы поддержать спрос. Но пока экономика не запускается. А крупный бизнес, например, попавший под американские санкции глава "Северстали" Алексей Мордашов, признается, что и переориентация продаж на юг и восток идет со скрипом.
Банки почувствовали финансовые санкции. Они начали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов, ограничивать переводы в долларах и евро между российскими банками.
Возможно, властям на этом этапе уже нужно подумать о стимулировании экономики и потребительского спроса, чтобы выбраться из дефляции, - у нее шансов загнать экономику в ловушку не меньше, чем у паники и стремительно дешевеющего рубля.
Российское вторжение сблизило Киев и страны Запада. В четверг, 23 июня, Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС. Предоставление этого статуса поддержали все 27 государств Евросоюза.
Североатлантический альянс заявил о поддержке Украины сразу же после начала военных действий. Страны НАТО поставляют Киеву различную боевую технику - авиацию, танки, бронетранспортеры, системы ПВО, противотанковые и зенитные ракеты, гаубицы, самоходные артиллерийские установки и многое другое.
Старая советская техника, стоящая на вооружении ВСУ, постепенно выходит из строя, а боеприпасы советского образца подходят к концу. Благодаря массовым поставкам западного оружия в скором времени украинская армия может быть полностью перевооружена по стандартам НАТО.
АВТОР ФОТО,REUTERS
9 мая - в день, когда в России отмечают победу над фашистской Германией, президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий процедуру поставок оружия в Украину. А 10 дней спустя сенат США одобрил беспрецедентный по размерам пакет помощи Украине на сумму почти 40 млрд долларов. Большая часть этой суммы будет использована для поставок вооружений украинской армии.
Опрос ВЦИОМа, опубликованный 30 мая, показывает стабильно высокий уровень поддержки россиянами "спецоперации" - 72%.
Результаты аналогичного опроса опубликовал 2 июня "Левада-центр" (признан в России "иноагентом"). Там говорится, что уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине составил 77%.Но украинцы, если верить социологам, еще более преисполнены патриотизмом и решимостью. 93% опрошенных жителей Украины уверены в том, что страна сможет отразить нападение России. Таковы данные общенационального опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
В январе 2022 года, за месяц до российского вторжения, только 56% украинцев верили в победу Украины в случае начала войны.Илья Абишев, Би-би-си