Интервью. Как Максим Кузьминов пригнал из России вертолет МИ-8 для ГУР Украины

Российский пилот Максим Кузьминов получит от Украины 500 тысяч долларов за то, что перегнал в Украину вертолет Ми-8 в рамках спецоперации Главного управления разведки Минобороны. Кроме того, ему сделают новые документы.

Об этом Кузьминов рассказал в интервью для канала блогера Владимира Золкина в понедельник, 4 сентября. По его словам, планирование спецоперации под кодовым названием "Синица" длилась около шести месяцев.

Все это время мать российского пилота находилась на территории Украины.

Кузьминов рассказал, что сам связался с украинскими разведчиками, потому что не хотел принимать участие в военных преступлениях страны-агрессора в Украине.

До 9 августа (день, когда состоялась операция) он был на связи с ГУР МО. Все возможные исходы этой спецоперации были оговорены заранее.

"То есть маршруты моего перелета. И самый благоприятный оказался все-таки из Курска. Потому что это было и близко, и не было еще факторов, которые бы сильно препятствовали моему перелету", – сказал Кузьминов.

По его словам, был согласован маршрут и готов "коридор" его перелета. В указанную точку пилот летел на предельной малой высоте и в режиме радиомолчания.

Как известно, Украина официально гарантирует выплату денежного вознаграждения за каждую исправную единицу боевой техники, которую российские военнослужащие перегонят на территорию нашего государства. За перегон самолета оккупантам обещают 1 млн долларов, вертолета – 500 тысяч долларов, танка – 100 тысяч долларов.

Напомним, ранее в ГУР раскрыли детали спецоперации "Синица", во время которой Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8. В рамках этой операции Украина получила не только новый российский вертолет с бронированной кабиной, но и ценные свидетельства об авиации РФ.

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Как сообщал ЖЖ, руководитель ГУР Кирилл Буданов сказал, что приземление российского вертолета Ми-8 на аэродром в Харьковской области – это одна из самых успешных спецопераций ведомства за всю историю Украины. К российскому пилоту удалось найти подход, а всю его семью вывезли из России.