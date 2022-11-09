Российская армия готовится отступать из Херсона: взорвали три моста в области

Генштаб ВСУ и западные военные эксперты пока не могут сказать, как будут разворачиваться дальнейшие события вокруг Херсона. Будет ли враг вести уличные бои или все же решить сделать жест "доброй воли". Однако накануне и сегодня стало известно, что оккупанты взрывают мосты через реки, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.

Сразу несколько источников сообщило о том, что еще 8 ноября российские солдаты подорвали единственный мост в Дарьевке через реку Ингулец. Фото выложили на своих Telegram-каналах Цаплиенко, Геращенко и паблик "Ху@@й Херсон".

Местные подтвердили, что мост взорвали оккупанты. Не исключено, что главная причина – остановить продвижение ВСУ к оккупированному Херсону.

Позже в Сети появились кадры из под Нововасильевки, которая находится южнее Снигиревки. Там оккупанты также уничтожили единственный мост через Ингулец.

Жители Тягинки сообщают о подрыве оккупантами сразу двух мостов через реку. Более того в селе нет воды и электричества.

Накануне глава Николаевской ОВА Ким, а также пропагандистские СМИ писали о боях за Снигиревку. И если пропагандисты написали, что ВСУ якобы заняли северную окраину населенного пункта, то в Генштабе на этот счет пока молчок.

Сами оккупанты пишут, что ВСУ накрыли их позициями HIMARS и они бежали с поля боя, оставив позиции.

Могут ли оккупанты устроить западню ВСУ на Херсонщине?

Подрыв мостов на правобережке говорит о куда большем, чем можно себе представить, отмечает журналист Александр Коваленко.



"Обратите внимание, где именно и какие мосты подрывают. Это не для создания условий эффективной обороны, а для создания временных, но все же трудностей контрнаступлению ВСУ", - написал он в Тelegram.



С учетом тактики ВСУ двигать фронт, а не вклиниваться, а также расположения мостов, "создание для украинских подразделений некой западни практически невозможно", отмечает эксперт. Пока же все ждут официальных сообщений от Генштаба.