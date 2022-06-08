«Город перекрыт блокпостами, а сотни людей похищены». Как в июне 2022 года живет украинский Херсон, оккупированный Россией

Оккупационная "администрация" Херсона и Херсонской области в начале июня 2022 года вновь заговорила о проведении возможного референдума с вопросом о вхождении в состав России. Позиция ставленников российских оккупационных сил меняется каждые два дня: 4 июня Кирилл Стремоусов, называющий себя главой "администрации", заявил, что вопрос референдума на повестке дня не стоит; 6 июня он же объявил о подготовке к референдуму. Российские СМИ рассказывают о том, что в Херсоне уже выдают паспорта РФ, а также о том, что там работает российская мобильная связь и получили хождение рубли.



Местные жители говорят, что рубли привозят вместе с "русскими супермаркетами", но херсонцы пользуются гривнами, а за очереди к российским паспортам пропаганда выдает очереди с гуманитарной помощью. Но в условиях, когда город перекрыт блокпостами, а сотни людей похищены, тех, кто продолжает попытки сопротивляться захватчикам, становится все меньше. Настоящее Время рассказывает, как Херсон почти три месяца живет в оккупации.

"По нашим скромным подсчетам, не менее тысячи человек пропало"

Как рассказывали в эфире Настоящего Времени жители Херсона и сообщали представители власти, в городе в течение всего времени оккупации продолжаются задержания журналистов, активистов и участников протестов, несогласных с вторжением России политиков, а также бывших военных. По данным постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилы Ташевой, сейчас российские военные удерживают около 600 человек в Херсонской области, из них около 300 – в Херсоне.



Херсон в мае – июне 2022 года – это город, состоящий из блокпостов. Некоторые стали постоянными, другие появляются в новых местах неожиданно. Горожане делятся информацией о них в чатах. Поводом для задержания на блокпосту может стать неудаленная подозрительная переписка, контакты военных в записной книжке, татуировка. Не прошедших проверку увозят. По информации Ташевой, похищенных людей держат в здании Херсонской областной администрации, а также в СИЗО и в ПТУ №17 города Геническ. Прошедшие через такую изоляцию сообщают о пытках.



"Сколько этих людей – я не знаю точно. Но по нашим скромным подсчетам на пальцах, не менее тысячи человек пропало, которые выходили на улицы, которые были не согласны с позицией [России], – сказал в интервью Настоящему Времени житель Херсона Илья (имя изменено). – Если раньше для того, чтобы за тобой пришли, нужно, чтобы ты был бывшим военным, бывшим силовиком или хотя бы их родственником, то постепенно оно пришло к тому, что ты можешь написать уже какой-то комментарий в интернете не такой, тебя найдут, подвергнут какому-то насилию и заставят записываться на видео, рассказывать, что ты прошел курсы денацификации. Я думаю, вы видели эти видео, где подобные вещи происходят".



Протестующие против российской оккупации в Херсоне, апрель 2022 года

Видеоролики с извинениями на камеру стали появляться в сети во второй половине мая. В частности, женщина, представившаяся Екатериной Коломиец из Херсона, в таком ролике просит прощения за то, что называла российских военных "орками". На другой записи житель Херсона Виталий Колюхов "раскаивается" в том, что собирал деньги на тепловизоры для украинских военных. Практика публичного унижения задержанных в виде извинения на камеру распространилась в последние годы в некоторых регионах России, в частности в Чеченской республике. Подобные методы также применяли силовики в Беларуси, массово задерживая несогласных с политикой Лукашенко после выборов и массовых протестов 2020 года.



"Это, скажем так, называют "еще легко отделался", – комментирует такие ролики собеседник Настоящего Времени. – В других случаях, если, не дай бог, у тебя есть какой-то просто знакомый в ВСУ или теробороне, который сейчас где-то служит, и у тебя есть с ними переписка – все, считай, что тебя будут пытать очень долго, мучительно и болезненно. Притом что ты не можешь чего-то внятного сказать, например, где они находятся, как с ними связаться, как их найти, тебя просто пытают, потому что у тебя есть такие знакомые, ты с ними общаешься".

Сим-карты белого цвета и интернет через Крым

О проблемах с мобильной связью жители Херсонской области сообщают в течение всего времени оккупации. В конце мая связь пропала на несколько дней полностью, рассказала "Новой газете. Европа" местная жительница Дарья. По ее словам, тогда же на улицах Херсона появились машины с громкоговорителями, из которых доносились объявления о том, что Украина отрезала город от связи, но Россия готова обеспечить херсонцев картами российского оператора.



Сим-карты продавали горожанам в разгромленном офисе Vodafone. Номера, которые получают люди, начинаются с российского телефонного кода +7. При этом на карточках нет никаких опознавательных знаков провайдера услуг связи – сим-карты белого цвета с штрихкодом и номером продаются в конвертах с надписью "На связи". Стоимость такой ноунейм-карточки – 60 гривен (около 2 евро). По словам Дарьи, большинство сим-карт не позволяют выйти в интернет – только звонки и СМС, хотя по условиям договоров интернет предусмотрен.



В первых числах июня, когда командование ВСУ сообщило об освобождении в Херсонской области 20 населенных пунктов, в некоторых громадах (общинах) заработала мобильная связь украинских операторов – "Киевстар" и Vodafone.



Главный источник получения информации для херсонцев – домашний интернет плюс VPN, рассказал Настоящему Времени Илья: "Он сейчас маршрутизируется через крымского провайдера "Миринда". То есть даже для того, чтобы мы с вами поговорили, я, наверное, минут 50 потратил на то, чтобы установить связь VPN. Потому что [без этого], во-первых, небезопасно, во-вторых, согласно решению Роскомнадзора сервисы Meta, к которым относятся тот же вотсап, тоже заблокированы".

"Туда пришли люди за едой, а они написали, что за паспортами"

25 мая 2022 года российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей Украины – обе области сейчас частично оккупированы. С тех пор сотрудничающие с российскими военными местные "администрации" несколько раз анонсировали выдачу паспортов России, в том числе в Херсоне. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире Настоящего Времени заявил, что слухи о выдаче паспортов ничем не подтверждаются, да и "желающих их получить особо нет".

"Вчера было заявление местного городского сумасшедшего Стремоусова, который служит россиянам в Херсоне, о том, что уже очередь выстроилась за паспортами. Но все это вранье", – сказал в нашем эфире журналист из Херсона Сергей Никитенко.



О том, что собой представляла эта "очередь", Настоящему Времени объяснил житель Херсона Илья: "Анонсировали, что есть такая процедура, показали паспортный сервис, где это происходит. Я там недавно проходил, посмотрел, людей там в каких-то очередях не замечено. Потом увидел российские новости. Они открыли гуманитарный центр какой-то российской партии, где, я так понимаю, выдают гуманитарку. И, конечно, туда пришло много людей, у которых нет еды, потому что нет денег. Они сняли эту большую очередь и написали, что эта большая очередь – это люди за российскими паспортами, хотя в этом месте даже не анонсировалось, что выдаются паспорта".



Гуманитарная помощь, о которой говорит Илья, востребована многими жителями Херсона. Горожанин объясняет, что в условиях оккупации и постоянной нехватки многих необходимых вещей и продуктов цены выросли в четыре-пять раз по сравнению с довоенными:



"Есть часть людей, которая всегда будет брать гуманитарку, потому что на халяву и уксус сладкий. Но есть часть людей, у которых просто действительно нет ни денег, ни возможности себе что-то купить, им приходится брать эту гуманитарку".

"С машины выдают рубли – и их меняют на гривны те же самые русские солдаты"

С конца апреля российские государственные информагентства рассказывают о формировании "рублевой зоны" и "бивалютной системы" в Херсоне. Но по словам херсонца Ильи, украинцы рассчитываются в городе гривнами:



"Пока я еще не видел, чтобы кто-то что-то продавал за рубли в Херсоне. Эта "военная администрация" заставила всех под дулом автомата вывесить двойные ценники и гордо отчиталась о том, что якобы в Херсоне уже ходят рубли. Но действительно рублей нет. И если спросишь о расчете в рублях, то можно выслушать о себе много "хорошего", как говорится. Поэтому пока рассчитываются за гривны. Те супермаркеты, которые открылись конкретно русские, там предлагают рассчитаться за рубли. Тут вопросов не возникает: если они русские – то… Что касаемо медикаментов, медикаменты завозят с Крыма в русские аптеки. Везде, где представители русского бизнеса открыли свои магазины, там, конечно, можно рассчитаться рублями и там как бы к этому склоняют. Но украинские магазины, которые были здесь до оккупации, такого не предлагают".



В рублях выдают пособия (оккупационные власти объявляли о соцподдержке жителей Херсона и области), но их тут же меняют на гривны, продолжает собеседник Настоящего Времени: "В основном это происходит, как было в Геническе: приехали русские солдаты выдавать всем по 10 тысяч рублей. Стоит машина и выдает по 10 тысяч рублей под роспись, тут же стоит соседняя машина, где меняют рубли на гривны эти же самые русские солдаты. Поэтому пока практика выдачи рублей была такая. По факту они по очень плохому курсу меняли, но в принципе на халяву людям без большой разницы. И эти 10 тысяч рублей они меняли по курсу один к двум, кажется. Люди пришли, получили пять тысяч гривен и ушли, никаких рублей не было".



При этом тем, кто получает зарплаты, пособия или пенсии на карты украинских банков, они продолжают приходить. Глава Херсонской области Геннадий Лагута рассказывал в середине мая, что украинские власти стараются выполнить все финансовые обязательства перед гражданами на оккупированных территориях, хотя и с опозданием. Но снять деньги или расплатиться в магазине не всегда получается, говорит житель Херсона Илья:



"Местами можно рассчитаться карточкой украинского банка. Просто проблема состоит в том, что [россияне] глушат связь и заставляют переходить на свои сети, а их сети блокируют IP-адреса, домены и поддомены украинских банков и приложений. И по факту говоря, банк тебе начисляет все социальные выплаты, все положенные тебе деньги, и они у тебя на счету есть. Но когда ты пытаешься расплатиться в магазине, терминал просто не может соединиться с банком и уведомить его о том, что происходит оплата. Есть такая проблема. Но сейчас владельцы магазинов начали ставить VPN на свои роутеры, через которые идет соединение с банками, и уже так более или менее нормально.



Нет доступа к банковской системе, которая идет, например, по белым выделенным IP или у которой есть своя система сертификации, где все очень строго, – это раз. Второе – есть еще проблема с тем, что не каждый VPN работает. Я отслеживаю по городу, там публикуют список VPN, которые работают. Потом смотрю – и через день уже те VPN, которые работали вчера, сегодня не работают. Приходится искать новые. То есть видно, что Роскомнадзор конкретно охотится за VPN, которые позволяют поддерживать связь с украинским информационным пространством и в том числе банками. Поэтому иногда бывают сообщения о том, что банковская система может не срабатывать, потому что перенастроить VPN – как минимум несколько часов все равно на это нужно".



Источник: Настоящее Время