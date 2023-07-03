На России z-блогеры и Минобороны разругались из-за украинского десанта у Антоновского моста

ISW напоминает, что министерство обороны России 1 и 2 июля отрапортовало о ликвидации украинского десанта у южного конца моста через Днепр под Херсоном.

Несколько популярных Z-блогеров в эти же дни сообщили со ссылкой на свои источники, что десант, вопреки утверждениям минобороны, не ликвидирован, бои там продолжаются, и украинские солдаты занимают позиции и под мостом, и в дачном поселке возле него.

Бои в этом месте идут минимум 10 дней.

Параллельно z-блогеры распространили пространный текст, составленный, как они пишут, в Главном оперативном управлении генштаба, в котором они обвиняются в попытках «деморализовать личный состав ВС РФ и отечественную аудиторию в интересах содействия успеху противника».

Вслед за этим z-блогеры в очередной раз обвинили военное руководство — не называя имен — в нежелании и неспособности обеспечивать армию всем необходимым, в этот раз указав на отсутствие у российских военных скоростных бронекатеров на Днепре, а также в попытках заткнуть им рот.

«Некоторые из этих непокорных военных блогеров напрямую взаимодействуют с президентом России Владимиром Путиным, и, похоже, министерство обороны России желает подвергнуть их цензуре, опасаясь, что эти ультранационалисты во время ежемесячных заседаний рабочих групп военных блогеров по „специальной военной операции“ могут рассказать Путину о провалах военных», — предполагает ISW.

«Если Путин хочет восстановить доверие к минобороны, — продолжают обозреватели ISW, — то ему нужно оградить минобороны от критики военных блогеров, но провалы, метания и явная всепроникающая нечестности министерства делает эту цель малореальной».

Если же Путин ради поддержки радикально провоенной части общества продолжит примирительную политику в отношении z-блогеров, то он, как кажется американским аналитикам, рискует столкнуться с другой проблемой: «Дальнейший подрыв доверия к министерству обороны может позволить другим амбициозным фигурам в России продвигать свои интересы за его счет, как это попытался сделать [основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений] Пригожин».

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке отмечает, среди прочего, конфликт, который развернулся между министерством обороны России и авторами ультрапатриотических «военных» телеграм-каналов из-за украинского десанта у Антоновского моста под Херсоном: минобороны утверждает, что десант ликвидирован, z-блогеры пишут, что это неправда.