Тысячи фейковых аккаунтов в TikTok создала российская пропаганда - расследование BBC

Журналисты BBC раскрыли российскую пропагандистскую кампанию с участием тысяч фейковых аккаунтов в TikTok, распространяющих дезинформацию о войне в Украине.

Его видеоролики регулярно собирают миллионы просмотров и имеют очевидную цель подорвать поддержку Запада.

Пользователи в ряде европейских стран подверглись ложным утверждениям о том, что высокопоставленные украинские чиновники и их родственники купили роскошные автомобили или виллы за рубежом после российского вторжения в феврале 2022 года.

По словам его дочери Анастасии Штейнгауз, фейковые видеоролики в TikTok сыграли свою роль в увольнении в сентябре прошлого года министра обороны Украины Алексея Резникова.

С июля BBC обнаружила около 800 фейковых аккаунтов. TikTok сообщает, что уже расследует проблему и заявляет, что удалил более 12 000 фейковых аккаунтов, созданных в России.

«Вилла в Мадриде»

Г-жа Штейнхауз рассказала Би-би-си, что узнала о российской кампании по дезинформации, когда во время отпуска ей неожиданно позвонил муж.

«Хорошо, теперь у вас есть вилла в Мадриде», — сказал он. - сказал он ей, прежде чем отправить ссылку на видео TikTok, озвученное голосом, сгенерированным искусственным интеллектом, который утверждал, что она купила дом в испанской столице.

Г-жа Штейнхауз сначала отвергла это видео как разовое, но на следующее утро ей прислали аналогичный ролик в TikTok, в котором утверждалось, что она купила виллу на Французской Ривьере. Видео распространялись среди ее друзей, прежде чем наконец дошли до ее мужа.

Видео в TikTok ложно обвиняют Резникова и его дочь в покупке роскошных автомобилей или недвижимости в Европе во время войны на Украине.



Г-жа Штейнгауз говорит, что у нее нет собственности в Испании, Франции или "где-либо еще за пределами Украины".

BBC Verify также отследила фотографии домов в Мадриде и Каннах на двух местных сайтах недвижимости, и оба они все еще выставлены на продажу.

Другие видео были направлены непосредственно против ее отца.

Скоординированные усилия

Видео, отправленные Штейнхауз, принадлежат обширной российской сети фейковых аккаунтов TikTok, выдающих себя за реальных пользователей из Германии, Франции, Польши, Израиля и Украины.

Используя комбинацию поиска по хэштегам и собственные рекомендации TikTok, BBC Verify смогла отследить сотни подобных видеороликов, нацеленных на десятки украинских чиновников.

В аккаунтах, в которых они были размещены, использовались украденные фотографии профилей, в том числе фотографий таких знаменитостей, как Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон и Колин Фаррелл.

За небольшим исключением, они опубликовали только одно видео каждый — тактика, которую TikTok называет новой и направлена ​​на уклонение от обнаружения и манипулирование системой платформы для рекомендации видео пользователям.



ИСТОЧНИК ИЗОБРАЖЕНИЯ,БИ-БИ-СИ/ТИКТОК Подпись к изображению, Некоторые аккаунты TikTok, входившие в сеть, использовали в своих профилях украденные изображения знаменитостей, таких как Колин Фаррелл и Эмма Уотсон.



Судя по всему, эти усилия были скоординированы: иногда видео, выпущенные разными аккаунтами в один и тот же день, содержали одинаковые или очень похожие сценарии.

В ходе расследования BBC Verify обнаружила последовательные косвенные доказательства, указывающие на возможное российское происхождение сети.

Сюда вошли лингвистические ошибки, типичные для русскоязычных, в том числе некоторые русские фразы, которые не используются в других языках. Кроме того, многие видеоролики содержали ссылки на веб-сайт, который ранее был раскрыт Метой как часть связанной с Россией сети, выдававшей себя за законные западные новостные сайты.



ИСТОЧНИК ИЗОБРАЖЕНИЯ,БИ-БИ-СИ/ТИКТОК В некоторых фейковых аккаунтах TikTok, выявленных BBC, использовалась одна и та же украденная фотография профиля с разными именами.



Многие видео, проанализированные BBC Verify, были нацелены на Резникова, президента Украины Владимира Зеленского и других украинских чиновников, изображая их одержимыми деньгами и не заботящимися ни о простых украинцах, ни о военных действиях.

Они избегали прямых обвинений в правонарушениях, но подразумевали, что политики покупали роскошную недвижимость или товары во время войны - утверждения, которые при проверке всегда оказывались ложными.

Г-жа Штейнхауз считает, что эта постоянная инсинуация сыграла свою роль в увольнении ее отца: «Это повлияло на жизнь моего отца и его карьеру».

Резников, ранее считавшийся ключевой фигурой в усилиях Украины по лоббированию поставок оружия в западные страны, в сентябре был уволен с поста министра обороны.

Одно видео само по себе, возможно, и не имело бы никакого эффекта, сказала г-жа Штейнхауз, но "когда оно транслируется примерно пять раз из разных уголков мира и изнутри страны, оно начинает работать".

Резников потерял работу на фоне антикоррупционной кампании и ряда скандалов в Минобороны, связанных с закупками товаров и техники для армии по завышенным ценам. Однако лично его не обвинили в коррупции.

Объявляя о решении заменить Резникова, президент Зеленский заявил, что "министерству нужны новые подходы". Хотя в своем заявлении он не упомянул коррупцию, некоторые в Украине приветствовали отставку, последовавшую за многочисленными обвинениями в коррупции, в которых фигурировали подчиненные Резникова.

Роман Осадчук из Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета, который исследовал сеть в сотрудничестве с BBC, сказал, что фейковые аккаунты, нацеленные на украинцев, пытались подорвать их доверие к руководству страны.

«Они пытаются в каком-то смысле сделать Украину менее устойчивой и [заставить] украинское общество прекратить борьбу с русскими», — сказал он. он сказал.

Рене ДиРеста, менеджер по техническим исследованиям в Стэнфордской интернет-обсерватории, говорит, что видео' Внимание к коррупции в военных действиях Украины было особенно направлено на Запад.

«Все эти разные вещи, которые они выдвигают [об украинских чиновниках] как формы, в которых коррупция становится мошенничеством, направлены на то, чтобы подорвать постоянную поддержку, особенно со стороны европейских стран, украинских военных усилий».



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Найдено больше аккаунтов

Когда мы сообщили о наших выводах TikTok, представитель сказал: «Мы постоянно и неустанно преследуем тех, кто пытается повлиять на наше сообщество посредством обманного поведения, и мы прекратили тайную операцию влияния, инициированную из России, в рамках расследования, инициированного TikTok». и в этом способствовала BBC».

TikTok заявил, что все еще расследует, кто стоит за сетью, и обнаружил фейковые видео на двух дополнительных языках — итальянском и английском.

Несмотря на попытки TikTok отключить сеть, за несколько недель с тех пор, как BBC Verify сообщила об аккаунтах, приложение рекомендовало нам еще десятки видео, которые, по всей видимости, являются частью той же сети.

Некоторые из них были опубликованы совсем недавно, в конце ноября, и освещали недавние события.

Авторы: Ольга Робинсон, Адам Робинсон и amp; Шаян Сардаризаде BBC

Графика: Кэтрин Гейнор