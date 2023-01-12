Как на России менялась кремлёвская пропаганда войны в Украине, - объясняет сотрудник провластного СМИ

С начала войны в Украине российская государственная пропаганда пережила как минимум четыре стадии. Сотрудник одного из прокремлёвских пропагандистских СМИ специально для «Вёрстки» написал, как менялись установки пропаганды по освещению боевых действий в Украине по мере того, как военные планы не оправдывались. Сначала российским гражданам рассказывали про денацификацию Украины, затем про «плюсы мирной жизни» на «освобождённых территориях», но после крупных военных неудач главный посыл пропаганды снова пришлось перепридумать.

Методичка № 1. «Нацисты»

В освещении СВО было четыре очень неровных этапа — с точки зрения идеологической «упаковки» этих событий. Первый этап продлился всего пару месяцев и условно назывался «косплеим Великую Отечественную». Первые два месяца главным посылом в материалах была «денацификация». Сверху нас просили при каждом удобном случае проводить аналогии с освобождением Украинской ССР в 1943–44 годах. Проводить аналогии с ударами «Первого Украинского» или «Второго Украинского фронта» по гитлеровским войскам, — и так далее.

В середине апреля из АП (администрации президента) пришло указание подробно осветить круглый стол политологов «Денацификация: история, инструменты, перспектива». Организатором дискуссии был ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований) — это главный «мозговой центр» для управлений, подчиненных Сергею Кириенко, первому заместителю главы АП.

«Поскольку Путин тогда повторял, что Россия не собирается захватывать территорию Украины, этот тезис тогда считался аксиомой. На этой волне один из официозных политологов Марат Баширов даже призвал, входя в очередной населенный пункт, не срывать с административных зданий желто-голубые флаги и просто вешать рядом российский триколор. Мол, мы не против Украины, мы просто освобождаем эту республику от нацистов, как и во время ВОВ», — пояснил источник.

Что говорила пропаганда «Итак, Украине предстоит пройти через демилитаризацию и денацификацию. Таковы официально заявленные цели спецоперации России. Похожую процедуру прошла нацистская Германия, потерпевшая крах во Второй мировой. Опыт прошлого говорит, что демилитаризация и денацификация возможны лишь благодаря внешней силе, только принудительно и только в результате военного поражения нацистского режима. Украина в данном случае лишь частный случай исторической практики». Дмитрий Киселев, «Вести недели», 6 марта 2022. «На самом-то деле всем заинтересованным сторонам — и русским, и украинцам — все предельно ясно и понятно. Русские пришли освобождать свою землю от нацистов. Мы так уже делали в 1943—1944 годах, ровно на той же территории. Тогда разве что масштаб местного коллаборационизма был поменьше. А так все одно к одному». Виктория Никифорова. «За что Россия борется на Украине». РИА Новости, 6 апреля 2022.



Одновременно с указаниями о том, что следует писать, в редакцию поступали указания о том, чего писать нельзя. Так, пришел «бан» на призывы украинских оппозиционеров из бывшей Партии регионов к созданию военно-гражданских администраций (ВГА) в городах, занятых российской армией.

Олег Царев и другие депутаты Верховной Рады, сбежавшие после 2014 года в Россию, выступали в соцсетях с призывами как можно скорее создать хоть какую-то власть на таких территориях. Аргумент был такой: жители оказались там без снабжения продуктами и топливом, даже если из России и привозят «гуманитарку», то некому поручить ее раздачу, народ страдает, и в итоге анархия приводит к быстрому падению пророссийских настроений. Я не исключаю, что Царев искренне сочувствовал землякам, но наверняка им заодно руководила и простая корысть. Понятно, что главными кандидатами в состав ВГА должны стать бывшие сторонники Януковича.

Однако и нам, и, похоже, всем редакциям запретили даже упоминать эту тему. Скорее всего, в тот момент наверху еще не приняло окончательного решения, у Путина еще была надежда, что удастся по-быстрому посадить в Киеве собственное правительство и ВГА не потребуются. Бан отменили в начале апреля. Я понял это, когда на экране «Вестей 24» появился «руководитель военно-гражданской администрации» херсонского города Каховка Павел Филипчук. С тех пор было велено, наоборот, подробно обсасывать «налаживание мирной жизни» на оккупированной территории. Сильно подозреваю: отмена запрета произошла после того, как «налаживать мирную жизнь» поручили Кириенко, нашему куратору. В середине лета, правда, запретили сам термин «ВГА», хотя в официальных российских документах он все еще упоминался. Взамен велели использовать обычные, «мирные» термины, вроде «администрации Херсонской области».

Методичка № 2. «Источник богатства»

К началу мая «денацификация» вдруг ушла на задний план. Поступила команда больше писать о том, как именно Россия выиграет от присоединения новых территорий — материально. То есть внушать народу, что СВО попросту выгодна с финансовой точки зрения. Стало ясно, что наверху решили не оставлять занятые земли Украине, а просто прирезать их к России. Цитата из методички: «Бюджет России увеличит собственный бюджет благодаря вхождению новых территорий (стилистика оригинала сохранена). Освобождаемые территории обладают большим экономическим потенциалом». В прокремлевских изданиях появилась серия заметок типа «Херсон поможет экономическому развитию страны» и «Запорожье поможет обогатить Россию». Короче, общественное мнение решено было готовить к аннексии. На новые территории предлагалось смотреть как на источник богатства. Правда, в заметках нам все время приходилось делать оговорки о том, что сперва там придется восстановить то, что разрушено в ходе СВО. Даже самый лояльный читатель не поверил бы, что превращенный в руины Мариуполь быстро начнет продуцировать прибыль.

Что говорила пропаганда «Украинские власти годами уничтожали промышленность в собственном регионе, однако теперь заводы готовятся выйти на полную мощность, а фермеры завезти продукцию на рынок РФ. Шаг за шагом меняется жизнь в регионах Украины, подконтрольных российской армии. Так, в Херсонской области в ближайшее время на полную мощность выйдет завод по производству асфальта — дефицитный битум будут поставлять из России» «Жители Херсонской области рассказали о восстановлении экономики благодаря России». 5 канал, 16 июня 2022

Методичка № 3. «Россия восстанавливает»

В АП не могли не понимать, что столь примитивная, сугубо корыстная идея звучит неубедительно, поскольку в таком ракурсе война выглядит тупо как захватническая. И вот летом мы получили новое задание — развивать тезис «где киевский режим разрушает — Россия восстанавливает». Главным тезисом стало, наоборот, не «брать», а «отдавать», то есть заботиться о новых территориях.

«Уместно также упомянуть большие усилия по восстановлению мирной жизни в Мариуполе. Город стал символом киевской пропаганды, однако на деле оказалось, что разрушали его украинские вооруженные силы, но Россия в рекордные сроки смогла восстановить водо- и электроснабжение и продолжает работу по возрождению», — говорилось в методичке.

Также было приказано привлечь внимание к «социалке». В частности, — что жители российских «Херсонской и Запорожской областей» меньше платят за свет, воду и даже за бензин. Они также получают высокие пособия, включая материнский капитал, что было не по карману киевскому режиму. Авторы методички делали вывод о том, что жить на освобожденных территориях и выгоднее, и безопаснее, нежели под властью «нацистских карателей». Более того, авторы методички оптимистично упоминали в конце, что «курорты Запорожской области готовы ежегодно принимать 5–7 млн туристов, начаты переговоры с инвесторами».

Что говорила пропаганда «Пробитые кровли, выбитые окна, разрушенные стены. Строители в авральном режиме проводят восстановительные работы в освобожденном городе Счастье. При отступлении украинские военные длительное время били по населенному пункту из тяжелой артиллерии. В городе до сих пор находят детали снарядов. Повреждено большое количество домов. На помощь республиканским строителям пришли их коллеги из Москвы. Сейчас главная задача — подготовить город к зиме». Игорь Пиханов, «Россия–24», 23 августа 2022 «Россия за два месяца отстроила в Мариуполе дома для местных жителей, потерявших кров из-за военных действий. Люди получают ключи от новых квартир. По проекту, который осуществляет строительная компания Министерства обороны РФ, построено три жилых дома из 12, строительство остальных завершится к концу 2022 года. Ещё три дома будет построено в следующем году». Максим аль-Тури, Russia Today, 11 сентября 2022 «В Мариуполе система ПВО перехватила две ракеты, которые неонацисты направили в сторону местного порта. Восстановление города сейчас идет рекордными темпами. На строительстве нового жилья трудятся 15 тысяч рабочих со всей страны». «Вести в 20.00», «Россия–1», 14 октября 2022

Методичка № 4. Россия — Антизапад

Осенью, с падением Изюма и Херсона, и с усилением обстрелов Донецка, поток таких указаний иссяк. О налаживании «мирной жизни» мы рассказывать почти перестали. Зато появился новые главные тезисы — и они не составляют никакого секрета, благодаря Валдайской речи Путина. Новые методички состояли из прямых цитат или пересказа этой речи. «Цивилизация Россия — самодостаточна. Брать полезное у других, оставаясь собой. Симфония культур. Россия может стать лидером выхода из глобального цивилизационного кризиса, который охватывает все человечество», — гласила очередная методичка.

Мы как бы незаметно помогали читателю подзабыть «агрессивную повестку» про захват соседнего государства, а взамен сосредоточиться на «созидательной» позитивной идее — «стать лидером стран Незапада», помочь цивилизации выйти из кризиса. Спичрайтеры АП даже придумали новые красивые формулы, типа «симфония культур». На этих понятиях наша редакция осенью и делала основной акцент. Что происходит на Украине, каков расклад сил на «линии боевого соприкосновения» уже и неважно. Главное, что растет престиж России в Индокитае, Африке и Латинской Америке.

Комментируя в канун Нового года промежуточные итоги войны, Путин сформулировал новую главную цель «объединить русский народ». Вообще-то я уже несколько сбился со счета, которая это по счету наша главная цель после 24 февраля. Трудно расценить это как пятую смену «идеологической упаковки», поскольку термин «русские» замелькал в заданиях еще летом, но мимоходом. Главным он не был. Авторы методичек тогда вдруг стали подчеркивать, что это не российские, а «русские бойцы» бьются за «своих», что они освобождают «русскую землю — Украину от бандеровцев». Об участии в СВО чеченцев, бурят или татар в таких методичках не упоминалось.

Что говорила пропаганда «Несокрушимая сила России в наших трудолюбивых людях, преимущество которых заключается, в том числе, и в различных взглядах на жизнь, в их многонациональности и многоконфессиональности. Важно понять, что у нас уникальная и самобытная культура, что Россия — это не Европа, не Азия и уж тем более не „антизапад“. В этом, кстати, наше фундаментальное отличие. Для русского человека ненависть по определению не может являться объединяющим началом». Николай Патрушев, «Аргументы и факты», 10 января 2023 «Справедливого, самобытного, крепкого национального уклада — на котором будет стоять Россия. Не замкнутая в себе, не обиженная на Запад (потому что избавившаяся от прозападной элиты, внушавшей всем свой собственный комплекс вторичности и неполноценности), но активно участвующая в строительстве нового, постзападного миропорядка, играющая во все возможные игры на всех полях. Уходящий год, обнаживший нашу слабость и силу, дает нам все основания для веры в свои возможности» Петр Акопов. «Год великого перелома, который изменил всё». РИА Новости, 31.12.2022