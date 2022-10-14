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Главная » Новости » Общество » 2022 » Октябрь » 14 » 21:04:18

В доме скандальной блогерши Юлии Прохоровой провели обыски: её могут депортировать из Германии

Вчера, 21:04:18 1146 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В доме скандальной блогерши Юлии Прохоровой провели обыски: её могут депортировать из Германии

Немецкая полиция провела обыски в доме российской блогерши Юлии Прохоровой, которая пропагандировала действия российской армии и публично оскорбляла украинцев.
 
Как нам стало известно, сегодня полиция и прокуратура провели обыски в доме россиянки Юлии Прохоровой, которая проживает в городе Ландсхут в Нижней  Баварии.

Девушка выкладывала в сеть видео, в которых танцевала на фоне взрывов в Украине, преследовала и оскорбляла украинцев, а также давала советы, «как поддержать российскую армию так, чтобы не посадили в Европе». В одном из видеороликов, снятых в туалете, Юлия продемонстрировала, как обходится с письмами от немецкой полиции «по поводу украинцев». 
 
30 летняя россиянка нигде не работает и находится в Германии нелегально, однако, как сообщили следователи, «депортации в Россию в настоящее время приостановлены».
 
Во время обыска у блогерши Юлии Прохоровой были изъяты три смартфона и ноутбук. Прокуратура и  полиция Ландсхута проводят в отношении неё расследование по подозрению в одобрении уголовно наказуемых преступлений и в связи с оскорблениями.
 
В Германии поддержка и одобрение вторжения России в Украину – в том числе фашистская Z-символика – преследуется по закону.
Тэги: россия, блогеры, пропаганда, Германия
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