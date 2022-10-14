В доме скандальной блогерши Юлии Прохоровой провели обыски: её могут депортировать из Германии

Как нам стало известно, сегодня полиция и прокуратура провели обыски в доме россиянки Юлии Прохоровой, которая проживает в городе Ландсхут в Нижней Баварии.



Девушка выкладывала в сеть видео, в которых танцевала на фоне взрывов в Украине, преследовала и оскорбляла украинцев, а также давала советы, «как поддержать российскую армию так, чтобы не посадили в Европе». В одном из видеороликов, снятых в туалете, Юлия продемонстрировала, как обходится с письмами от немецкой полиции «по поводу украинцев».

30 летняя россиянка нигде не работает и находится в Германии нелегально, однако, как сообщили следователи, «депортации в Россию в настоящее время приостановлены».

Во время обыска у блогерши Юлии Прохоровой были изъяты три смартфона и ноутбук. Прокуратура и полиция Ландсхута проводят в отношении неё расследование по подозрению в одобрении уголовно наказуемых преступлений и в связи с оскорблениями.

В Германии поддержка и одобрение вторжения России в Украину – в том числе фашистская Z-символика – преследуется по закону.

Немецкая полиция провела обыски в доме российской блогерши Юлии Прохоровой, которая пропагандировала действия российской армии и публично оскорбляла украинцев.