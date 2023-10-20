«Я - лох!»

"Спустя полтора года жизни в России я понимаю, почему российские граждане берут образование здесь и уезжают в другие страны, потому что все хотят нормально жить. Если ты умный, тебе в России делать нечего. Я - лох!" - говорит Юлия в своем последнем видео.

Видео: эскортница Прохорова разочаровалась Россией

Блогерша Юлия Прохорова, известная своей яркой поддержкой путинского режима, оказалась вынуждена покинуть Германию. Прохорова, ранее известная своими провокационными видео и пропагандистской деятельностью, была депортирована из Германии в Россию из-за нарушений правопорядка.После возвращения в Россию блогерша выразила свое разочарование жизнью в родной стране, подчеркнув, что даже самые преданные поклонники путинского режима сталкиваются с трудностями в повседневной жизни. Прохорова подчеркнула, что российские граждане, получив образование, предпочитают уезжать в другие страны, такие как США, в поисках лучших условий жизни.В своих высказываниях Прохорова также выразила разочарование в надеждах на изменения в России, заявив, что убеждение в возможности перемен оказалось ошибочным. Блогер признала, что она была наивна в своих надеждах и теперь чувствует себя обманутой.Ироничным образом, после депортации Прохорова решила не оставаться в России и вместо этого отправиться в Азию. Блогерша рассказала о своем решении покинуть Россию и продолжить свою жизнь в другом регионе, оставив позади разочарование и надежды на перемену в родной стране.Этот случай подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются даже самые ярые сторонники путинского режима, пытающиеся приспособиться к реальной жизни в России и за ее пределами.