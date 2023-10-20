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Главная » Новости » Общество » 2023 » Октябрь » 20 » 12:37:40
 

Блогершу-путинистку Юлию Прохорову вышвырнули из Европы, но она променяла РФ на Азию. ВИДЕО

Сегодня, 12:58:40 192 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Блогершу-путинистку Юлию Прохорову вышвырнули из Европы, но она променяла РФ на Азию. ВИДЕО

Блогерша Юлия Прохорова, известная своей яркой поддержкой путинского режима, оказалась вынуждена покинуть Германию. Прохорова, ранее известная своими провокационными видео и пропагандистской деятельностью, была депортирована из Германии в Россию из-за нарушений правопорядка.

После возвращения в Россию блогерша выразила свое разочарование жизнью в родной стране, подчеркнув, что даже самые преданные поклонники путинского режима сталкиваются с трудностями в повседневной жизни. Прохорова подчеркнула, что российские граждане, получив образование, предпочитают уезжать в другие страны, такие как США, в поисках лучших условий жизни.

«Я - лох!»

В своих высказываниях Прохорова также выразила разочарование в надеждах на изменения в России, заявив, что убеждение в возможности перемен оказалось ошибочным. Блогер признала, что она была наивна в своих надеждах и теперь чувствует себя обманутой.

"Спустя полтора года жизни в России я понимаю, почему российские граждане берут образование здесь и уезжают в другие страны, потому что все хотят нормально жить. Если ты умный, тебе в России делать нечего. Я - лох!" - говорит Юлия в своем последнем видео.


Ироничным образом, после депортации Прохорова решила не оставаться в России и вместо этого отправиться в Азию. Блогерша рассказала о своем решении покинуть Россию и продолжить свою жизнь в другом регионе, оставив позади разочарование и надежды на перемену в родной стране.

Этот случай подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются даже самые ярые сторонники путинского режима, пытающиеся приспособиться к реальной жизни в России и за ее пределами.

Видео: эскортница Прохорова разочаровалась Россией

 
Тэги: блогеры, пропаганда, россия

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