Видео, где военные ВСУ расстреляли машину с женщиной и ребенком, оказалось фейком Z-каналов

Видео - Фейк! Так, пророссийский Z телеграм-канал «Записки ветерана» признал , что разошедшееся накануне в телеграм-каналах видео, на котором якобы украинские военные оскорбляют женщину за то, что она говорит на русском, — российский фейк. Снят ролик был, вероятно, в подконтрольной России Макеевке, недалеко от Донецка.

На распространившемся в российских телеграм-каналах видео демонстрируется съемка с видеорегистратора, на которой видно, как автомобиль женщины обгоняет машина с украинским флагом, из нее выходят люди в военной форме, а после того, как женщина отвечает им на русском, начинают оскорблять ее, а в конце открывают стрельбу, после чего ребенок и женщина начинают плакать.

Видео появилось в крупных пророссийских каналах, в том числе в «Рыбаре», Readovka, WarGonzo, канале военкора «Комсомольской правды» Александра Коца. Ролик опубликовал также официальный твиттер МИД России.

«Однажды нацист — навсегда нацист. В таком терроре живут украинцы: посмотрите, как украинские военные унижают и обстреливают мать с ребенком на заднем сиденье, называя ее «свиньей» и «подонком» просто за то, что… она говорит по-русски», — говорится в публикации МИД.

Один из изначально опубликовавших ролик каналов — «Записки ветерана» — признал, что «видео фейк». «Наши криво упражняются. В проведении подобных информационных операций нашим еще учиться и учиться», — говорится в его посте.



Пользователь PStyle0ne1 в твиттере выяснил, что видео снято в российском тылу — в районе города Макеевка под Донецком, контролируемом Россией с 2014 года. Этот анализ перепечатал в том числе аккаунт GeoConfirmed, специализирующийся на геолокации.



Пользователь PStyle0ne1 в твиттере выяснил, что видео снято в российском тылу — в районе города Макеевка под Донецком, контролируемом Россией с 2014 года. Этот анализ перепечатал в том числе аккаунт GeoConfirmed, специализирующийся на геолокации.

Кроме того, в Украине с марта прошлого года запрещено использование видеорегистраторов в автомобилях «во избежание разглашения информации о передвижении» войск.

Фейковое видео первым выложил пользователь под ником «Юрий Алексеич Z V» Подписчик Moscow Calling смог опознать место съемки и определить точные координаты — оказалось, ролик был снят на подконтрольной РФ территории, под Донецком: «Поворот с окружной на стрельбище НМ ДНР (47.9769473, 37.9534718)».

Позже постановочный ролик на своей официальной странице в Twitter опубликовал МИД РФ: «В таком терроре живут украинцы: посмотрите, как украинские военные ругают и стреляют в мать с ребенком на заднем сиденье, называя ее «свиньей» и «подонком» просто за то, что... говорят по-русски. Говорят, никаких нацистов…».





Z-каналы признались, что Россия массово создает фейковые видео об Украине и ВСУ, чтобы напугать местное население.