Браслет Залужного со «свастикой»! Российские пропагандисты разогнали новый фейк в СМИ

Позже украинский блогер и полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) решил снизить градус неадекватности и показал, какой именно браслет носит Залужный.

Не имея возможности добиться преимущества на поле боя, российские пропагандисты совершают информационный террор и массово создают фейки.Сейчас россияне разогналис новый фейк о «браслете со свастикой» у Главнокомандующего Валерия Залужного. Но, не получилось, потому что украинцы уже научились различать вранье российских пропагандистов.Рупоры кремля «увидели» на одном из фото Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «браслет со свастикой».Конечно, эта информация – откровенный фейк.На ложь пропагандистов указал журналист Роман Цымбалюк в своем телеграмм-канале.«Русского мобилизованного уверяют отдать жизнь за браслет Залужного. Раз так, пусть поблизости посмотрят, как он выглядит перед тем как отправится на другой берег Керченского пролива в черном мешке», - написал он и опубликовал фото аналога браслета Залужного.

Информацию об этом в комментариях к записи подтвердил и сам Залужный.

Как получился подобный эффект?

А пользователи сети объяснили, как получился подобный эффект.

Сам Штефан позже тоже потроллил россиян прикрепив снимок того, как быстро получить свастику там, где ее нет.Что касается самого браслета, то, судя по всему, он был сделан мастерами магазина Pakabone , который специализируется на изготовлении славянской, скандинавской и племенной атрибутики. Бусину как у Залужного можно приобрести и отдельно от браслета.

Браслет Викинг 001-314

Наборной браслет на кожаном ремешке с бронзовыми бусинами на тему скандинавской мифологии: Ирминсуль - Ёрмунганд - волк Фенрир - Вегвизир - вороны Хугин и Мунин - Дракар - Валькнут.

Металл: итальянская посеребренная бронза (медь 88%, олово 12%)

Материал: натуральная кожа, ширина 1,1 см

Цена: 1635 грн