Что это было? Россияне опозорились странным фейком о жене Зеленского - Елене

Видео: как лепили паспорт Зленеской

Какие еще мифы и легенды появляются в Российской Федерации.

На самом деле россияне работают всегда стандартно, и у них есть логика в их действиях. Их главное желание — забросить максимальное количество так называемых вариантов, чтобы создать условия для восприятия ситуации такой, что не все так однозначно. "Но вдруг все-таки есть?" или "Вот прошло какое-то количество лет, и участие людей, в первую очередь в России, останется". Вот это вот ощущение, будто мы что-то слышали когда-то, где-то. "Кто-то что-то говорил". Но неважно, мне кажется, эту историю нужно подать по-другому.



Получается, что российская пропаганда и российское руководство, они прямо декларируют, что хотят убивать граждан в Российской Федерации. Может быть, нам стоит в эту сторону развернуть внимание? Хотя, понятно, что подделка такая странная. Но даже сам факт того, что мы это обсуждаем, может быть услышан. Мы знаем, как новости смотрят, их смотрят, очень часто люди, фоном что-то вещает, и в голове остается иногда очень мало — только какой-то образ. Но вот "мол, не все так однозначно". Я думаю, что атаки на высшее руководство Украины, в частности, на дискретацию, со стороны российской власти и российской пропаганды не остановятся здесь. Важно, чтобы украинцы понимали, что это не зависит от фамилии президента или, как в данном случае, первой леди.



Я помню свой эфир, когда Владимир Зеленский выиграл выборы. У меня был эфир с Олей Скабеевой и Женей Поповым. Это, возможно, не красит меня с точки зрения сегодняшнего дня, но я очень четко помню свои слова. Они там понимали это как некую победу, в том числе России, потому что придет неопытный президент и сдаст Украину Путину, условно. Это так подавалось российской пропагандой в девятнадцатом году.



А я тогда им сказал: "Это видео есть у меня на канале. Через две недели то, чем вы обливали Порошенко, будете обливать Зеленского". Иногда даже кажется, что помои стали гуще, но все-таки это полномасштабное вторжение.



К чему я веду: будут выборы в Украине, сменится рано или поздно лидер, потому что Украина не монархия, у нас нет этого. Не до царя это правило, оно распространится и на другого лидера украинского государства. Независимо от фамилии. По-моему, это очень странное восприятие информации. Фейковый паспорт Зеленского — это, пожалуй, поверить. А какие-то виллы в Египте, это кстати одна из последних информационных в Европе. Вилла в Египте. А в то же время, когда показывают, как живет Путин, как учатся дети того же Медведева, что происходит с элитой в Российской Федерации, то люди, наверное, не хотят или, может быть, говорят, но им же можно, царю же позволено. Как это работает?



Вот так вот, возможно, это вот проклятие герба Российской Федерации. Там на гербе две головы. Да, действительно, царю можно. Вот сейчас активно пытаются превратить Украину, кто и не только Украину, в первую очередь Дмитрий Медведев, к примеру. Но его сыночка, и у него единственного сына, Илью, его из-за введенных санкций выслали из США не так давно. Они очень сильно обиделись по этому поводу. Или я вступил сразу в Единую Россию, но у народа нет противоречий. Есть ошибка восприятия.



Навального, например, помните, был такой прекрасный фильм на 100 миллионов просмотров про дворец Путина в Геленджике. И почему-то многие, так называемая позиционно настроенная общественность российская, думала, что вот мастера россиян посмотрит на это, сравнят с тем, на том уровне жизни, в котором живут они, и они восстанут. На самом деле нет. Путин, ему во-первых, как недоцарю, положено по рангу, и во-вторых, в общественном сознании они сделали так. Почему? Потому что мы бомбим украинские города и убиваем там людей и детей, взрослых. И это нормально. Уживается с идеей величия Рейха. Ну, или страны. Можно потерпеть. Вот так это работает.

Война войной, а фейки в Российской Федерации идут по расписанию. Кремлёвская пропаганда создала очередные продукты для подпитывания мифа о продажности и двуличности украинской власти. В крымской квартире Зеленского нашли российский паспорт, якобы принадлежащий первой леди. Но, как всегда, деньги для новой сказки были выделены в изобилии.Однако осваивать бюджет в Российской Федерации очень любят, и методы оказались, как обычно, дешевыми и быстрыми. Поэтому этот фейк можно было быстро развенчать. Вот как лепили этот якобы российский паспорт, смотрите сами.Очень редко, но все же кремлевским пропагандистам надоедает врать об успехах российской армии на фронте, поэтому они переключаются в другую сферу — сферу подделки документов. Такая тонкая сфера, и в этой нише отдельное место занимают попытки подделать паспорта президента Украины Владимира Зеленского и его семьи. Пытаются найти новые способы, чтобы раскачать Украину. Середина 2023 года — атака на Зеленского. Это один из способов, поскольку он является лидером страны, и попытки каким-либо образом опорочить его имя или посеять сомнения в его лояльности Украине и украинскому государству, конечно же, будут присутствовать.Дело, как утверждают великие авторы фантазеры, было в квартире Зеленского в Ялте, где при оценке имущества жены украинского президента нашли тайник в косметичке Louis Vuitton с пачкой евро и российским паспортом на имя Зеленской Елены Владимировны. Но сенсацию явно делали на коленке, ведь ошибок, указывающих на подделку, было много.Уже на первой странице этого документа начнем, пожалуй, с самого очевидного — фото. А оно, как оказывается, взято с официальной страницы первой леди и опубликовано в 2023 году. В то время как в паспорте стоит дата выдачи 2014 год. А даже не могут выписать настоящий паспорт, потому что у них есть возможность, но они делают это как-то криво и косо.Даже сами россияне, которые видят все эти документы, находят там ошибки. Вся информация в бланке документа и в паспорте расходится: дата выдачи, серия паспорта. Бланк напечатали в 2020 году, а дату выдачи поставили 2014.К тому же, как подметили в 2014 году, российские паспорта в Крыму выдавались без указания отдела УФМС. Тогда просто писали "Федеральная миграционная служба". Ничего здесь такого страшного нет, но были ошибки и более банальные. Например, там написано "по республики Крым", хотя на русском правильно будет "по Республике Крым". Если горе-паспортисты допустили ошибку в русском правописании, то что уже говорить о данных на латинице? Отчество на латинице должно было быть указано "Владимировна", а у пропагандистов получилось "Воладимеровна". Что является неправильной транслитерацией.Должен был быть фейк на миллион, получилась писулька за 3 рубля. Российская коррупция: это, когда выделяются бюджеты под какие-то фейки. 70 процентов бюджета воруется уже на стадии планирования, пока она доходит до конкретного исполнителя или находится у какого-то троферизарного подрядчика, который пытается понять, как он это понимает. И в результате мы видим то, что мы видим. Интересно, что это уже второй иностранный паспорт первой леди за несколько месяцев.В июне российские СМИ запустили фейк о израильском гражданстве Зеленской. Ну, с фотошопом у пропагандистов явно не задалось. В качестве доказательства пропагандисты опубликовали скан якобы того самого документа. Правда, судя по этому скану, Зеленская не успела стать гражданкой Израиля до окончания срока действия паспорта. И стекло раньше, чем он был выдан. Ну и фото пропагандисты взяли из соцсетей первой леди.Кремль, после предыдущего разоблачения паспортного фейка, как видим, на этот раз вышел ещё хуже. Честно говоря, даже я был удивлён.Новую тему мы обсудим с нашим другом, Романом Цымбалюком, журналистом и блогером.