Выступая в эфире канала ТВЦ, Симоньян предложила свой вариант перемирия с Украиной. Она заявила, что во всех регионах Украины, в том числе в Херсонской и Запорожской областях необходимо провести «честные и чистые» референдумы о присоединении к России и посмотреть, что скажет народ.

Напомним, что Путин обьявил Херсонскую и Запорожскую области Россией еще в сентябре прошлого года. Но похоже никто кроме него, включая даже верных придворных пропагандистов, не считает эти области российскими. А главная пропагандистка уже допускает, что их придется вернуть Украине. Объявят, что там прошел «честный и чистый» референдум, народ не захотел в РФ - и дело с концом.

Еще через несколько месяцев она и в Крыму предложит «послушать людей» и референдум провести.

Маргарита Симоньян внезапно признала, что так называемый «референдум» по присоединению к России Херсонской и Запорожской областей был фейковым, и эти регионы являются территорией Украины.