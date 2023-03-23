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Маргарита Симоньян внезапно признала, что так называемый «референдум» в Херсоне был фейковым. ВИДЕО

Сегодня, 13:21:11 325 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Маргарита Симоньян внезапно признала, что так называемый «референдум» в Херсоне был фейковым. ВИДЕО

Маргарита Симоньян внезапно признала, что так называемый «референдум» по присоединению к России Херсонской и Запорожской областей был фейковым, и эти регионы являются территорией Украины. 
 
Выступая в эфире канала ТВЦ, Симоньян предложила свой вариант перемирия с Украиной. Она заявила, что во всех регионах Украины, в том числе в Херсонской и Запорожской областях необходимо провести «честные и чистые» референдумы о присоединении к России и посмотреть, что скажет народ. 
 
Напомним, что Путин обьявил Херсонскую и Запорожскую области Россией еще в сентябре прошлого года. Но похоже никто кроме него, включая даже верных придворных пропагандистов, не считает эти области российскими. А главная пропагандистка уже допускает, что их придется вернуть Украине. Объявят, что там прошел «честный и чистый» референдум, народ не захотел в РФ - и дело с концом.
 
Еще через несколько месяцев она и в Крыму предложит «послушать людей» и референдум провести. 
 
 
Тэги: запорожье, Херсон, россия, пропаганда
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