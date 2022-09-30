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Теракт в Запорожье: ВС РФ нанесли ракетный удар по гражданской автомобильной колонне. ВИДЕО

Сегодня, 12:04:08 301 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Теракт в Запорожье: ВС РФ нанесли ракетный удар по гражданской автомобильной колонне. ВИДЕО

Количество погибших в результате обстрела колонны с гражданскими в Запорожье возросло до 25 человек. При этом получили ранения около 50 человек. Об этом сообщает ЖЖ Инфо со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook.

По данным следствия, сегодня 30 сентября, около 7:30 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате чего была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка.

По последним данным, в результате обстрела погибли 25 человек. Также около 50 получили ранения, среди них - дети.

При этом Запорожская областная прокуратура открыла уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Напомним, сегодня 30 сентября российские войска нанесли удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. По словам, губернатора Запорожской области, люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную территорию к родственникам.

 

Мэр Мелитополя показал последствия обстрела

Мэр Мелитополя Иван Федоров показал последствия обстрела гражданской колонны.

Он также подтвердил удар по колонне и отметил, что люди каждый день выезжают из областного центра, чтобы поддержать своих родственников, передать жизненно важные лекарства мирному населению и вернуться назад.

По его словам, пока невозможно даже счесть количество погибших и раненых людей, а среди пострадавших, в том числе, есть мелитопольцы.

"Враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра. Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь", - написал Старух.

По его словам, есть погибшие и раненые. Сейчас на месте работают спасатели, медики, все службы.

 

Тэги: война в Украине, теракт, россия, запорожье
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