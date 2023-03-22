22 марта в Запорожье под ракетный обстрел попала жилая многоэтажка. ВИДЕО

Сегодня днем, 22 марта, в городе Запорожье под обстрел попали жилые дома, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Местные СМИ и телеграм-каналы публикуют фото последствий обстрела, на которых видны пожар и разрушения в девятиэтажном доме.По данным «Суспильне», информации о пострадавших пока нет. Однако в крыше одной из многоэтажек, как сообщают очевидцы, застряла неразорвавшаяся ракета.В Запорожской ОГА сообщают, что атака продолжается и призывают не игнорировать сигналы опасности.Одна из ракет не взорвалась и продолжает торчать в крыше многоэтажного дома.