«Хотят полного блекаута»: когда можно ожидать новый ракетный удар россиян по Украине

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.



"Враг не оставил попыток склонить Украину к каким-то переговорам, перемирию, чтобы использовать для себя, чтобы перегруппироваться и нарастить потенциал и ударить снова. Удары можно ожидать никогда, потому что также РФ не оставляет и намерений оставить нас в блекауте", — объяснил он.



Впрочем, Игнат говорит, если войска врага каждый день будут наносить мощные удары с большим использованием вооружения, то ракет у россиян "точно не останется". По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ, в РФ в достаточно малом количестве остались "Искандеры", но "Калибры" и Х-101 россияне продолжают производить.

"Поэтому еще это высокотехнологичное оружие и оно не делается за два дня, надо неделю-две, чтобы хоть какое-то количество накопить и чтобы в "засеках Родины" не было пусто... Поэтому они собственно и накапливают, чтобы в некоторое время ударить большим количеством ракет с "Шахедами" и т.д.", — подытожил Игнат.

Напомним, украинская разведка предупредила, что россияне в ближайшее время планируют провести ряд терактов на объектах критической инфраструктуры на территории Беларуси, в частности, на местной АЭС. Традиционно оккупанты ответственность за теракты планируют переложить на граждан стран НАТО и Украины, которые якобы будут "переодеты в белорусскую военную форму".



Как сообщил 20 ноября советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Россия совершает "геноцид" против украинцев, разрушая объекты критической инфраструктуры. По его словам, миру интересно наблюдать, "сможет ли выжить многомиллионная Украина, если ее лишить энергетики, отопления, воды и попытаться заморозить?" Подоляк подчеркнул, что сможет, но задал риторический вопрос: "Зачем разрешать это россиянам?".

По словам самого президента Владимира Зеленского, на вечер 18 ноября тяжелая ситуация с энергоснабжением сохранялась в 17 регионах и столице.

Россияне пытаются оставить украинцев в блэкауте, чтобы склонить руководство к переговорам и временному так называемому перемирию, чтобы использовать время для перегруппировки и нового нападения.