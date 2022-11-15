Российские ракеты попали по территории Польши: погибло два человека

Две ракеты упали на территорию села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, сообщает радио ZET. По данным издания, ракеты попали в зерносушилки, два человека погибли. Пока нет официального подтверждения этой информации. На месте работают полиция, прокуратура и армия.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне, сообщил пресс-секретарь.

«Ранее пожарная служба подтвердила, что в Пшеводуве были взрывы. Причины этого события на данный момент неизвестны. Мы получили сообщение о взрыве на сушильном дворе. На самом деле, по приезде подтверждаем, что что-то подобное произошло. Два человека погибли на месте», — сказал в интервью Радио Люблин пресс-секретарь Окружного штаба Государственной противопожарной службы в Хрубешуве, старший капитан Марцин Лебедович.

Пшеводув находится в нескольких километрах от польско-украинской границы, к северу от Львова.

Польские ВВС подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский, пишет издание Visegrád.

Высокопоставленный представитель американской разведки подтвердил, что российские ракеты пересекли границу Польши.

Балтийские страны призвали «защитить каждый дюйм территории НАТО»

Власти Латвии, Литвы и Эстонии заявили о поддержке Польши и выразили готовность «защищать каждый дюйм территории НАТО» после падения ракет в приграничном польском селе.

«По поводу новостей из Польши сегодня вечером как минимум о двух взрывах. Поддерживаем тесный контакт с нашими польскими друзьями. Литва солидарна с Польшей. Каждый дюйм территории НАТО должен быть защищен!» — написал президент Литвы Гитанас Науседа.

«Последние новости из Польши вызывают наибольшее беспокойство. Мы тесно консультируемся с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей», — заявили в МИД Эстонии.

«Мои соболезнования нашим польским братьям по оружию. Преступный российский режим выпустил ракеты, которые нацелены не только на гражданское население Украины, но и упали на территорию НАТО в Польше. Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление», — заявил глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс.

«Попадание российских ракет на территорию члена НАТО — это очень опасная эскалация со стороны Кремля, Латвия выражает полную солидарность с нашим союзником Польшей и поддержит любые действия, которые Польша сочтет целесообразными. Россия понесет полную ответственность за все последствия», — написал глава МИД Эстонии Эдгар Ринкевич.

О том, что США готовы защищать каждый дюйм территории НАТО, также сказал официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. Он отметил, что Вашингтон пока не может подтвердить информацию о российских ракетах на территории Польши.

В приграничном селе Пшеводув в Польше упали две ракеты. Американская разведка сообщила, что польскую границу пересекли две ракеты, в результате погибли два человека.

В Минобороны России назвали «провокацией» сообщения о попадание российских ракет на польскую территорию

«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.

Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось.

Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения».

Российская армия во вторник наносила ракетные удары в том числе по Львову, в результате атак по энергоинфраструктуре 80% жителей города остались без электричества. Пшеводув находится на границе Польши и Львовской области, примерно в 60 км от Львова.





Сегодня вечером 15 ноября, польские СМИ сообщили о попадании ракет по польской деревне. Это территория НАТО. В результате удара погибли два человека, подтвердил чиновник разведки.