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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Март » 17 » 00:14:30

Какие российские ракеты может сбивать Украина, а какие пока нет

Сегодня, 00:38:30 214 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Какие российские ракеты может сбивать Украина, а какие пока нет

Какие ракеты российских оккупантов сбивает украинская ПВО, а какие пока нет: уточнение от Воздушных сил 

Сбиваем:

  • "Калибр"– крылатая ракета морского базирования;
  • Х-101/Х-555/Х-55 – крылатые ракеты воздушного базирования;
  • Р-500 – крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса Искандер-К;
  • Х-59 – управляемая авиационная ракета "воздух-земля";
  • Х-35 – противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.
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Пока не сбиваем:

  • 9М723 – баллистическая ракета "Искандер-М";
  • 9М79М – ракета "Точка-У";
  • реактивные снаряды РСЗО;
  • Х-22 – сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования;
  • Р-800 – крылатая ракета берегового базирования "Оникс";
  • Х-47 – гиперзвуковая аэробаллистическая ракета "Кинжал";
  • Х-31П – авиационная противорадиолокационная ракета.

С разворачиванием ПВО Patriot картина для Украины существенно улучшится.
Тэги: россия, ракетный удар, война в Украине
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