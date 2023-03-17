Какие российские ракеты может сбивать Украина, а какие пока нет

Какие ракеты российских оккупантов сбивает украинская ПВО, а какие пока нет: уточнение от Воздушных сил
Сбиваем:
- "Калибр"– крылатая ракета морского базирования;
- Х-101/Х-555/Х-55 – крылатые ракеты воздушного базирования;
- Р-500 – крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса Искандер-К;
- Х-59 – управляемая авиационная ракета "воздух-земля";
- Х-35 – противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.
Пока не сбиваем:
- 9М723 – баллистическая ракета "Искандер-М";
- 9М79М – ракета "Точка-У";
- реактивные снаряды РСЗО;
- Х-22 – сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования;
- Р-800 – крылатая ракета берегового базирования "Оникс";
- Х-47 – гиперзвуковая аэробаллистическая ракета "Кинжал";
- Х-31П – авиационная противорадиолокационная ракета.
С разворачиванием ПВО Patriot картина для Украины существенно улучшится.