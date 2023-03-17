Какие российские ракеты может сбивать Украина, а какие пока нет

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Сбиваем:

"Калибр"– крылатая ракета морского базирования;

Х-101/Х-555/Х-55 – крылатые ракеты воздушного базирования;

Р-500 – крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса Искандер-К;

Х-59 – управляемая авиационная ракета "воздух-земля";

Х-35 – противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.

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Пока не сбиваем:

9М723 – баллистическая ракета "Искандер-М";

9М79М – ракета "Точка-У";

реактивные снаряды РСЗО;

Х-22 – сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования;

Р-800 – крылатая ракета берегового базирования "Оникс";

Х-47 – гиперзвуковая аэробаллистическая ракета "Кинжал";

Х-31П – авиационная противорадиолокационная ракета.



С разворачиванием ПВО Patriot картина для Украины существенно улучшится.

Какие ракеты российских оккупантов сбивает украинская ПВО, а какие пока нет: уточнение от Воздушных сил